BAFTA 2025, tutti i vincitori degli Oscar inglesi

In una cerimonia di premiazione dei BAFTA in cui non c’era un chiaro favorito, gli elettori della British Academy hanno scelto di spartire il bottino per quanto riguarda l’assegnazione dei riconoscimenti, che possono spesso rivelarsi come un indicatore affidabile di chi poi trionferà agli Oscar.

Ma solo uno poteva vincere il premio più importante per il miglior film, e quest’anno è andato a Conclave, che era arrivato alla serata con il maggior numero di nomination (11). Il thriller vaticano di Edward Berger si è aggiudicato quattro premi BAFTA a pari merito con The Brutalist di Brady Corbet, che ha vinto il premio come miglior attore (Adrien Brody) e per la regia (Corbet).

A sorpresa Mikey Madison (Anora) ha battuto la star di The Substance Demi Moore che molti davano per certa come miglior attrice. Il body-horror di Coralie Fargeat si è invece portato a casa un premio, per il trucco e l’acconciatura.

Emilia Pérez, Wicked, A Real Pain, Dune – Part due e Wallace & Gromit – Le piume della vendetta hanno portato a casa due BAFTA ciascuno. L’unico grande assente tra i premiati il film biografico su Bob Dylan di James Mangold A Complete Unknown, che non è riuscito concretizzare nessuna delle sue sei nomination.

Di politica s’è parlato poco con il conduttore David Tennant che è stato l’unico a menzionare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (se lo ha fatto tre volte nel suo monologo di apertura, suggerendo che “è come Beetlejuice: l’ho evocato”). La maggior parte di questo pezzo della cerimonia è stata tagliata dalla trasmissione da parte della BBC.

E non ci sono state molte polemiche, nonostante Audiard abbia ringraziato la sua star di Emilia Peréz Karla Sofia Gascón nel suo discorso di ringraziamento. Gascón è stata candidata come attrice protagonista, ma non si è presentata alla Royal Festival Hall di Londra in seguito allo scandalo scoppiato a causa dei tweet razzisti.

Ecco la lista completa dei vincitori:

Miglior film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Miglior regista

Anora — Sean Baker

The Brutalist — Brady Corbet

Conclave — Edward Berger

Dune – Parte due — Denis Villeneuve

Emilia Pérez — Jacques Audiard

The Substance — Coralie Fargeat

Miglior attrice protagonista

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Marianne Jean-Baptiste – Hard Truths

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – The Substance

Saoirse Ronan – The Outrun

Miglior attore protagonista

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Hugh Grant – Heretic

Sebastian Stan – The Apprentice – Alle origini di Trump

Miglior attrice non protagonista

Selena Gomez – Emilia Pérez

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Jamie Lee Curtis – The Last Showgirl

Isabella Rossellini – Conclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Miglior attore non protagonista

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – A Real Pain

Clarence Maclin – Sing Sing

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprentice – Alle origini di Trump

Miglior sceneggiatura originale

Anora

The Brutalist

Kneecap

A Real Pain

The Substance

Miglior sceneggiatura non originale

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Miglior film britannico

Bird

Blitz

Conclave

Il gladiatore II

Hard Truths

Kneecap

Lee Miller

Love Lies Bleeding

The Outrun

Wallace & Gromit – Le piume della vendetta

Miglior debutto britannico (sceneggiatore, regista o produttore)

Hoard – Luna Carmoon (regista e sceneggiatrice)

Kneecap – Rich Peppiatt (regista e sceneggiatore)

Monkey Man – Dev Patel (regista)

Santosh – Sandhya Suri (regista e sceneggiatrice), James Bowsher (produttore), Balthazar de Ganay (produttore)

Sister Midnight – Karan Kandhari (regista e sceneggiatore)

Miglior film in lingua straniera

All We Imagine as Light – Amore a Mumbai

Emilia Pérez

Io sono ancora qui

Kneecap

Il seme del fico sacro

Miglior documentario

Black Box Diaries

Daughters

No Other Land

Super/Man: The Christopher Reeve Story

Will & Harper

Miglior film d’animazione

Flow – Un mondo da salvare

Inside Out 2

Il robot selvaggio

Wallace & Gromit – Le piume della vendetta



Miglior film per bambini e famiglie

Flow – Un mondo da salvare

Kensuke’s Kingdom

Il robot selvaggio

Wallace & Gromit – Le piume della vendetta



Miglior casting

Anora

The Apprentice – Alle origini di Trump

A Complete Unknown

Conclave

Kneecap

Miglior fotografia

The Brutalist

Conclave

Dune – Parte due

Emilia Pérez

Nosferatu

Miglior montaggio

Anora

Conclave

Dune – Parte due

Emilia Pérez

Kneecap

Migliori costumi

Blitz

A Complete Unknown

Conclave

Nosferatu

Wicked

Miglior make up & hair

Dune – Parte due

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Miglior colonna sonora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Nosferatu

Il robot selvaggio

Miglior scenografia

The Brutalist

Conclave

Dune – Parte due

Nosferatu

Wicked

Miglior sonoro

Blitz

Dune – Parte due

Il gladiatore II

The Substance

Wicked

Migliori effetti visivi

Better Man

Dune – Parte due

Il gladiatore II

Il regno del pianeta delle scimmie

Wicked

Miglior corto d’animazione britannico

Adiós

Mog’s Christmas

Wander to Wonder

Miglior corto britannico

The Flowers Stand Silently, Witnessing

Marion

Milk

Rock, Paper, Scissors

Stomach Bug

EE Rising Star Award (votato dal pubblico)

Marisa Abela

Jharrel Jerome

David Jonsson

Mikey Madison

Nabhaan Rizwan