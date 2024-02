BAFTA 2024, ‘Oppenheimer’ trionfa e gli attori ci ricordano chi è che fa il cinema

È sempre bello passare una serata ospiti della British Academy of Film and Television Arts, meglio noti come BAFTA. L’edizione 2024, relativa naturalmente ai film usciti nell’anno precedente, ha ribadito una serie di concetti molto importanti che hanno tenuto banco per gran parte dell’anno appena passato. Il primo: il cinema è fatto di storie potenti. Il secondo: le storie devono essere scritte da qualcuno che le sappia raccontare. Il terzo: senza degli interpreti in grado di essere parte di queste storie è inutile raccontarle. Il palmarès lo spiega benissimo. Sette premi per Oppenheimer, cinque per Povere creature! Segnali chiarissimi, come i tre premi per La zona d’interesse e i due riconoscimenti per la sceneggiatura, uno atteso, l’altro a sorpresa e comunque meritato.

Ma vediamo cosa è successo in questa notte londinese alla Royal Festival Hall. Prima di tutto, parliamo di eleganza. Quella tutta britannica di un red carpet ricco di star a cui non vengono fatte interviste sul nulla cosmico. Due bravi intervistatori, preparati, che hanno fatto sì che i loro ospiti non volessero scappare a gambe levate. Nell’economia di uno show non è cosa da poco. E poi, appunto, lo spettacolo, con un intrattenitore d’eccellenza, David Tennant, che apre la serata con un problema non da poco: a chi lasciare il cane di Michael Sheen, a cui ha promesso di fare dog sitting proprio la sera in cui deve condurre il più importante show del cinema britannico. Una clip gustosissima, a cui si sono prestati Stanley Tucci, Judi Dench, Tom Hiddleston, salvo poi scoprire che Michael era in prima fila alla premiazione e che Bark Ruffalo, il suo graziosissimo barboncino, è in realtà Andy Serkis, l’uomo dai mille volti digitali.

Tutte cose di cui dovrebbero prendere nota i producer anche dei premi nostrani. Le nomination di quest’anno hanno fatto sì che a Londra si concentrasse il meglio del cinema mondiale, che l’ex Doctor Who ha molto elegantemente preso in giro nel suo discorso d’apertura, per poi dare inizio alle danze. Meno di tre ore di cerimonia, senza mai un attimo di pausa né di noia, discorsi dei vincitori calibratissimi e un generale relax in platea come in sala stampa.

I BAFTA sono la celebrazione del cinema britannico, quindi che nessuno si scandalizzi se Barbie tornerà a Hollywood a mani vuote. Noah Baumbach e Greta Gerwig erano splendidi sul red carpet, ma il messaggio è stato piuttosto chiaro: qui il cinema è un’altra cosa.

In platea c’era il presidente dell’accademia, il Principe di Galles William, senza la consorte Kate ancora convalescente dalla misteriosa operazione all’addome che ancora preoccupa la casa reale e soprattutto i sudditi ignari. Al fianco del prossimo re c’era Cate Blanchett, che è stata per due volte la Regina Elisabetta I, quando si dice una scelta azzeccata.

Ma passiamo ai premi. Dicevamo: Oppenheimer ha trionfato, con sette premi portati a casa, tra cui miglior film e miglior regia. Eppure Chistopher Nolan, che ricordiamo essere very British, non è riuscito a nascondere un certo rammarico quando ha visto salire sul palco, a ritirare il premio per la migliore sceneggiatura non originale, Cord Jefferson, anche regista di American Fiction. Una sorpresa che ha comunque premiato un film dalla scrittura intelligente. Ma non ha di che lamentarsi Nolan, che ha già portato a casa il premio dell’associazione dei registi americani qualche giorno fa.

La strada verso il suo primo Oscar sembra ormai spianata, così come quella di Robert Downey Jr., che dopo il Golden Globe si porta a casa anche il BAFTA come migliore attore non protagonista. Non sarà altrettanto semplice per Cillian Murphy, vincitore stasera ai danni di Paul Giamatti, ma The Holdovers – Lezioni di vita ha comunque portato a casa due premi. Il primo, inaspettato ma anche giustissimo, per il casting. L’altro, sacrosanto, per Da’Vine Joy Randolph come attrice non protagonista, lei che aveva iniziato la carriera proprio a Londra, come ha raccontato nel suo discorso di ringraziamento e successivamente in sala stampa.

Povere creature! ne porta a casa cinque di faccioni dorati, il più importante per Emma Stone, che sembrerebbe non avere rivali per vincere anche il suo secondo Oscar. Gli altri quattro sono premi tecnici, tra cui quello per i migliori effetti speciali, generoso a dir poco.

Il terzo vincitore soddisfatto è Jonathan Glazer, il cui La zona d’interesse ha vinto come miglior film britannico, miglior film in lingua non inglese e miglior sonoro (uno dei lavori tecnico-artistici migliori degli ultimi cinquant’anni di cinema).

Anatomia di una caduta vince il premio per la Migliore sceneggiatura originale, una costante in questa Awards Season, e d’altronde quello di Justine Triet (e Arthur Arari, suo sempre preoccupatissimo compagno di penna e di vita) è un film di scrittura che dovrebbe sfociare in una statuetta allungata e con un nome di battesimo il prossimo 10 marzo a Los Angeles.

Cosa resterà di questi BAFTA 2024? Una cosa, senza alcun dubbio: Michael J. Fox che annuncia il film vincitore. Una leggenda del cinema che ha messo la sua vita a disposizione della ricerca per trovare una cura contro la malattia che lo ha colpito precocemente, il morbo di Parkinson. Non ci saranno mai abbastanza applausi per Marty McFly. La standing ovation che lo ha accolto vale più di qualunque premio.

Ecco la lista completa dei vincitori.

Miglior film

Oppenheimer

Anatomia di una caduta

The Holdovers – Lezioni di vita

Killers of the Flower Moon

Povere creature!

Miglior regia

Christopher Nolan – Oppenheimer

Andrew Haigh – Estranei (All of Us Strangers)

Justine Triet – Anatomia di una caduta

Alexander Payne – The Holdovers – Lezioni di vita

Bradley Cooper – Maestro

Jonathan Glazer – La zona d’interesse

Miglior attrice protagonista

Emma Stone – Povere creature!

Fantasia Barrino – Il colore viola

Sandra Hüller – Anatomia di una caduta

Carey Mulligan – Maestro

Vivian Oparah – Rye Lane

Margot Robbie – Barbie

Miglior attore protagonista

Cillian Murphy – Oppenheimer

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – The Holdovers – Lezioni di vita

Barry Keoghan – Saltburn

Teo Yoo – Past Lives

Miglior attrice non protagonista

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers – Lezioni di vita

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – Il colore viola

Claire Foy – Estranei (All of Us Strangers)

Sandra Hüller – La zona d’interesse

Rosamund Pike – Saltburn

Miglior attore non protagonista

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Robert De Niro – Killers of the Flower Moon

Jacob Elordi – Saltburn

Ryan Gosling – Barbie

Paul Mescal – Estranei (All of Us Strangers)

Dominic Sessa – The Holdovers – Lezioni di vita

EE Bafta rising star award (votato dal pubblico)

Mia McKenna-Bruce

Phoebe Dynevor

Ayo Edebiri

Jacob Elordi

Sophie Wilde

Outstanding British film

La zona d’interesse

Estranei (All of Us Strangers)

How To Have Sex

Napoleon

The Old Oak

Povere creature!

Rye Lane

Saltburn

Scrapper

Wonka

Miglior film non in lingua inglese

La zona d’interesse

20 Days In Mariupol

Anatomia di una caduta

Past Lives

La società della neve

Miglior film d’animazione

Il ragazzo e l’airone

Galline in fuga – L’alba dei nugget

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Miglior documentario

20 Days In Mariupol

American Symphony

Beyond Utopia

Still: A Michael J Fox Movie

Wham!

Miglior sceneggiatura originale

Anatomia di una caduta

Barbie

The Holdovers

Maestro

Past Lives

Miglior sceneggiatura non originale

American Fiction

Estranei (All of Us Strangers)

Oppenheimer

Poor Things

La zona d’interesse

Outstanding debut by a British writer, director or producer

Earth Mama

Blue Bag Life

Bobi Wine: The People’s President

How To Have Sex

Is There Anybody Out There?

Miglior colonna sonora

Oppenheimer

Killers of the Flower Moon

Povere creature!

Saltburn

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Miglior make-up and hair

Povere creature!

Killers of the Flower Moon

Maestro

Napoleon

Oppenheimer

Migliori costumi

Povere creature!

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Miglior scenografia

Povere creature!

Barbie

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

La zona d’interesse

Miglior sonoro

La zona d’interesse

Ferrari

Maestro

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno

Oppenheimer

Miglior fotografia

Oppenheimer

Killers of the Flower Moon

Maestro

Povere creature!

La zona d’interesse

Miglior montaggio

Oppenheimer

Anatomia di una caduta

Killers of the Flower Moon

Povere creature!

La zona d’interesse

Miglior casting

The Holdovers – Lezioni di vita

(Estranei) All of Us Strangers

Anatomia di una caduta

How To Have Sex

Killers of the Flower Moon

Migliori effetti speciali

Povere creature!

The Creator

Guardiani della Galassia Vol. 3

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte UNO

Napoleon

British short animation

Crab Day

Visible Mending

Wild Summon

British short film

Jellyfish and Lobster

Festival of Slaps

Gorka

Such a Lovely Day

Yellow

Bafta Fellowship

Samantha Morton

Outstanding British contribution to cinema

June Givanni