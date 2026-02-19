Bad Bunny avrà il suo primo ruolo da attore protagonista al cinema

Bad Bunny avrà il suo primo ruolo da attore protagonista sul grande schermo. Non è una prima volta nel mondo della settima arte, per la star: recentemente era apparso in Una scomoda circostanza – Caught Stealing di Darren Aronofsky, e l’avevamo già visto in Bullet Train di David Leitch, al fianco di Brad Pitt (era il 2022). Benito, però, non aveva ancora ricevuto un lead role.

Ne avrà l’opportunità con Porto Rico, debutto alla regia del rapper portoricano (e vincitore di Grammy) René Pérez Joglar, conosciuto come Residente.

Non si sa ancora molto sulla trama, tranne che dovrebbe trattarsi di una «epica storica caraibica», che racconterà proprio le origini di Porto Rico e sarà ispirati a fatti realmente accaduti. «Questo film è un modo per affermare di nuovo chi siamo, e per raccontarlo con l’intensità e l’onestà che merita la nostra storia», così ha dichiarato il (neo)regista. Nel cast, oltre a Bad Bunny, sono confermati Viggo Mortensen, Edward Norton, e Javier Bardem.

Crediti eccellenti anche alla sceneggiatura, dove Pérez Joglar si è mosso insieme ad Alexander Dinelaris, vincitore di Oscar per Birdmen e Revenant – Redivivo. Proprio il regista di questi due film, Alejandro González Iñárritu, figura invece alla produzione esecutiva.

Non si hanno al momento aggiornamenti circa lo stadio di lavorazione del film o una possibile data di uscita.