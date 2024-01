‘Back to Black’, ecco il primo trailer del biopic su Amy Winehouse con Marisa Abela

“Non scrivo musica per essere famosa”, dice Marisa Abela nei panni di Amy Winehouse sulle note di Back to Black (che è pure il titolo del film). “Scrivo canzoni perché non so cosa farei se non lo facessi”. È il primo trailer del primo biopic in assoluto sulla cantante.

Dopo la sua morte nel 2011 all’età di 27 anni per avvelenamento da alcol, sono usciti diversi documentari sulla sua vita e la sua eredità, tra cui il vincitore dell’Oscar nel 2015, Amy, così come il film televisivo della BBC Reclaiming Amy. Back to Black è stato annunciato per la prima volta in fase di sviluppo nel 2018 e ha ricevuto il sostegno di Amy Winehouse Estate, Universal Music Group e Sony Music Publishing. L’uscita del film nei cinema è prevista per maggio.

Con l’attrice di Industry Marisa Abela nel ruolo di Winehouse e la regia di Sam Taylor-Johnson (Nowhere Boy, Cinquanta sfumature di grigio), Back to Black è stato scritto da Matt Greenhalgh (Film Stars Don’t Die in Liverpool).

“Back to Black è uno sguardo mai visto prima sull’ascesa alla fama di Amy Winehouse e sull’uscita del suo rivoluzionario album in studio, Back to Black“, si legge nella sinossi. “Raccontato dal punto di vista di Amy, il film è uno sguardo impenitente alla donna dietro il fenomeno e alla relazione che ha ispirato uno degli album più leggendari di tutti i tempi, per onorare il talento artistico, l’arguzia e l’onestà di Amy, oltre a cercare di comprendere i suoi demoni. Uno sguardo risoluto alla moderna macchina delle celebrità e un potente tributo a un talento irripetibile”.

Jack O’Connell recita accanto ad Abela nel ruolo del marito di Winehouse, Blake Fielder-Civil. Eddie Marsan interpreta il padre Mitch Winehouse e Juliet Cowan la madre Janis Winehouse-Collins. Lesley Manville è la nonna di Amy, Cynthia.