Avete visto Michael J. Fox nella nuova stagione di ‘Shrinking’?

È uscita oggi la terza stagione di Shrinking, la serie originale Apple TV con Jason Segel e Harrison Ford che racconta le vicende professionali e umane di un gruppo di psicologi tra studio e vita privata.

E ieri, Rolling Stone US ha pubblicato in anteprima una clip esclusiva, che segna il ritorno sulle scene, a sei anni dall’ultima volta, di una certa persona: Michael J. Fox. Nell’estratto, Paul – lo psicologo interpretato da Ford – si trova seduto di fianco a Fox nella sala d’attesa di uno studio medico. Il motivo: anche a Paul è stato diagnosticato il Parkinson. Malattia da cui il ragazzo di Ritorno al futuro è afflitto nella vita reale, da anni.

Shrinking — Season 3 "Say It To Me" Clip | Apple TV

Guarda questo video su YouTube

Gerry (questo il nome del personaggio di Michael J. Fox), che è molto più avanti nella sua battaglia contro il Parkinson, apre la conversazione stringendo la mano a Paul e dicendo: «Un leggero tremore, ucciderei per avere un tremore del genere». Paul risponde di soffrire di rigidità e dolore al fianco sinistro, prima di aggiungere impassibile: «Dico alla mia ragazza che il sesso aiuta, ma lei è un medico, quindi sa che dico un sacco di balle».

Quando Paul dice di sentirsi «stupido a lamentarsi con te», Gerry lo liquida: «Oh, per favore. Siamo tutti nella stessa merda, e ci porta a fare schifo». Pochi istanti dopo aggiunge: «Basta lamentele, sono ancora qui. Quindi, ‘fanculo il Parkinson».

Il ruolo di Fox nella stagione era stato confermato la scorsa primavera. L’ultima volta sullo schermo era stato in due episodi di The Good Fight. In seguito, ha prestato la voce a un cortometraggio animato, Back Home Again, ed è apparso in un paio di documentari, uno sulla sua vita e l’altro sulla ricerca della macchina del tempo DeLorean utilizzata in Ritorno al futuro.