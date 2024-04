Antonella Clerici: «Ligabue rifiutò il mio Sanremo perché “sapevo di sugo”», la replica di lui: «Mai detto una cosa del genere»

Nella puntata di Belve di ieri sera, Antonella Clerici ha parlato del “sugo-gate”, che fu al centro dell’edizione di Sanremo che condusse. Era il 2010 e pare che qualcuno avesse “boicottato” il suo Festival perché c’erano pregiudizi sul fatto che conducesse un programma di cucina. La presentatrice non aveva mai svelato il nome di chi aveva rifiutato di partecipare. E l’ha fatto proprio durante l’intervista di Francesca Fagnani: «Ligabue», ha detto. Motivo di questo presunto rifiuto? «Sa troppo di sugo»- Clerici ha però aggiunto anche: «A me l’hanno riferito. Se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue di scuse».

Cara @antoclerici ovviamente non ho mai detto una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono. — Luciano Ligabue (@ligabue) April 23, 2024

Ed è arrivata subito con un post su X la replica del rocker di Correggio: «Non ho mai detto una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono». Ligabue ha poi approfondito con un video:

«Cara la mia Antonella, no, non ho mai detto che tu sappia di sugo. E scusa se sorrido, ma è veramente una roba troppa assurda. Se ho detto di no alla tua edizione di Sanremo è perché ho detto di no a diverse edizioni di Sanremo a cui mi hanno invitato per il motivo che il Festival mette molta tensione e io preferisco fare musica in contesti dove mi sento più rilassato. Quindi l’unica ragione è quella, mi dispiace che qualcuno si sia inventato una roba del genere, ma ancora di più mi dispiace che tu non abbia cercato di fare chiarezza con me e ti sei tirata dietro per così tanto tempo questa stupidaggine. Ti ho sentito dire che mi avresti chiesto scusa se questa cosa non fosse stata vera, quindi accetto le tue scuse e ti abbraccio».