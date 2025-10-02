 Annunciato il sequel di ‘Peaky Blinders’ con due nuove serie | Rolling Stone Italia
Annunciato il sequel di ‘Peaky Blinders’ con due nuove serie

La linea temporale seguirà gli eventi dell’attesissimo film, attualmente in post-produzione. E i due nuovi show, ambientati nel Dopoguerra, saranno sempre firmati dallo sceneggiatore e creatore Steven Knight

di
Cillian Murphy alias Thomas Shelby nella sesta e ultima stagione di ‘Peaky Blinders’

Foto: Netflix

Ci siamo: Peaky Blinders tornerà col botto, raccontando la storia di una nuova generazione di Shelby, sempre firmata dallo sceneggiatore e creatore Steven Knight. La linea temporale seguirà gli eventi dell’attesissimo film, attualmente in post-produzione.

Siamo nella Gran Bretagna del 1953. Dopo essere stata pesantemente bombardata durante la Seconda guerra mondiale, Birmingham sta costruendo un futuro migliore fatto di cemento e di acciaio. In una nuova era dei Peaky Blinders di Steven Knight, la corsa al controllo del massiccio progetto di ricostruzione della città diventa una brutale competizione dalle dimensioni mitiche e vede la famiglia Shelby come sempre al centro dei suoi affari più sanguinari.

«Sono entusiasta di annunciare questo nuovo capitolo della storia di Peaky Blinders», ha dichiarato KnighT. «Ancora una volta sarà radicato a Birmingham e racconterà la storia di una città che risorge dalle ceneri del Blitz. La nuova generazione di Shelby ha preso il volante e sarà un viaggio incredibile».

Sono state annunciate due nuove serie su Netflix e sulla BBC, ciascuna composta da 6 episodi da 60 minuti che saranno girate ai Digbeth Loc. Studios di Birmingham. Entrambe le serie saranno prodotte da Kudos (SAS Rogue Heroes, House of Guinness, Grantchester) e da Garrison Drama (Peaky Blinders S1-6, The Peaky Blinders Film). Tra i produttori esecutivi c’è Cillian Murphy.

