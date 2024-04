Anne Hathaway e «quei provini schifosi in cui mi facevano baciare dieci ragazzi diversi»

Anne Hathaway, in un’intervista con V Magazine per il lancio del film The Idea of You (in arrivo il 2 maggio su Prime Video), torna ai provini di un tempo. Li chiamavano “chemistry test“, ed erano organizzati in modo che l’attrice di turno potesse dimostrare di avere o meno la giusta alchimia con quello che sarebbe diventato il suo partner sullo schermo.

«Nei primi 2000 era considerato normale chiedere a un’attrice o a un attore di baciare tantissimi colleghi diversi nel corso di una di queste audizioni», ricorda la star del Diavolo veste Prada. «Ed era sinceramente il modo peggiore per provare questa alchimia».

«Mi dicevano: “Oggi arrivano dieci ragazzi: non sei eccitata all’idea di doverli baciare tutti?”», continua Hathaway. «E io pensavo: “C’è qualcosa che non va in me?”, perché non ero eccitata per niente. Anzi, pensavo che tutto ciò facesse davvero schifo».

«Ma ero così giovane, e al tempo stesso consapevole che se fossi passata per quella “difficile” avrei rischiato di perdere tutto, perciò fingevo che mi piacesse moltissimo», dichiara oggi l’attrice. «Non era un abuso di potere, sia chiaro, nessuno voleva farmi del male. Ma semplicemente erano tempi diversi, oggi va decisamente meglio».

Intanto Zendaya, intervistata di recente da Jake Hamilton per il suo podcast Jake’s Takes, si è curiosamente soffermata proprio su questa ossessione per i baci che dà sullo schermo: «Non so se lo chiedete in particolare a me per far diventare le mie risposte virali: se ci fosse qualcun altro al mio posto, gli faresti la stessa domanda? Quello che posso dire è che [baciare qualcuno sul set] è strano, sì, ma è anche parte del mio lavoro».