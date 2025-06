Anche Mia Goth sarà nel cast di ‘Star Wars: Starfighter’

Mia Goth è stata scritturata al fianco di Ryan Gosling per Star Wars: Starfighter, annunciato all’inizio di quest’anno.

Secondo quanto scritto da The Hollywood Reporter, l’attrice di Pearl interpreterà un personaggio antagonista. Le riprese del film inizieranno questo autunno e l’uscita è prevista per il 28 maggio 2027. Sebbene la Disney non abbia ancora rivelato la trama ufficiale di Starfighter, The Hollywood Reporter ha aggiunto che il film ruoterà attorno al personaggio di Gosling, impegnato a proteggere un giovane da misteriosi inseguitori — tra cui proprio il personaggio interpretato da Goth. Sembra che in origine il ruolo fosse destinato a Mikey Madison, vincitrice dell’Oscar, che avrebbe però abbandonato il progetto a causa di una disputa economica.

Gli eventi di Starfighter si collocano cinque anni dopo la conclusione della saga degli Skywalker con Star Wars: L’ascesa di Skywalker; non è ancora chiaro se personaggi di quella storyline faranno un’apparizione anche in questo nuovo film.

«Si tratta di una storia indipendente. Non è un prequel, non è un sequel. È una nuova avventura, ambientata in un’epoca del tutto inedita nell’universo Star Wars», ha dichiarato il regista Shawn Levy durante lo Star Wars Celebration di aprile in Giappone.

Gosling, presente all’evento, ha aggiunto: «Essere qui e vedere tutti voi è un’ulteriore fonte di ispirazione per affrontare questo progetto. In questa sala c’è così tanta creatività, immaginazione e amore. È un potente promemoria di quanto il cinema possa significare per noi — e in particolare, di quanto significhino questi film. La Forza è una cosa misteriosa, ma, qui con voi, la Forza sono i fan. Tutto quello che possiamo sperare è: “Che i fan siano con noi”».

Star Wars: Starfighter sarà il secondo film della saga a uscire dopo The Rise of Skywalker, arrivato nelle sale nel dicembre 2019. Il primo sarà The Mandalorian and Grogu — estensione cinematografica della serie Disney+ con Pedro Pascal — atteso al cinema il 22 maggio 2026, un anno prima di Starfighter.

