Anche i trailer si meritano un festival

Va in scena dal 3 al 6 novembre la 24esima edizione del Trailers Film Fest, l’unico evento in Europa – deato e realizzato dall’Associazione Seven e prodotto dall’Associazione The Outsiders, sotto la direzione artistica di Francesca Sofia Allegra e Alessandro De Simone – che celebra la creatività nella promozione cinematografica premiando gli artisti dei trailer, dei poster, ma anche i comparti marketing delle distribuzioni cinematografiche, dando così a tutte le persone che lavorano dietro l’uscita di un film il riconoscimento che meritano.

Quattro giorni di incontri professionali, workshop e masterclass che coinvolgono gli studenti delle scuole superiori e delle università, con l’obiettivo di avvicinare una nuova generazione ai mestieri della comunicazione e della promozione audiovisiva.

Novità assoluta di quest’anno, la serata di pre-apertura, il 2 novembre, presso Palazzo San Lorenzo, che prevede la proiezione di un cult nascosto del cinema italiano contemporaneo: Cover Boy di Carmine Amoroso. Uno straordinario racconto su precarietà, identità, migrazione e desiderio: a vent’anni dalla sua prima uscita in sala, torna questa narrazione intrisa di sensibilità e denuncia. Seguirà un Q&A con il regista.

I quattro giorni successivi saranno densi di appuntamenti, sia presso Palazzo San Lorenzo, che presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, che ha confermato la partnership con il festival, coinvolgendo i propri studenti in attività, studi e realizzazione di veri e propri trailer, i quali saranno poi proiettati durante il festival.

Da segnalare, nel ricchissimo calendario, il panel dedicato a uno dei grandi maestri della promozione cinematografica italiana: Miro Grisanti: L’uomo dai mille trailer. Un incontro corale che ricorderà il professionista e l’uomo attraverso ricordi, aneddoti e immagini di una carriera irripetibile.

La serata conclusiva sarà dedicata alle premiazioni e arricchita dalla attesissima Battle of Multiverse, l’incontro/scorso più partecipato e sentito della passata edizione, quest’anno in collaborazione con ADCI Art Directors Club Italiano.

Ricordiamo che sono ancora attive le votazioni per il Premio Miro Grisanti al Miglior Trailer Italiano e quella per il Miglior Trailer DOC, entrambi votati dal pubblico. Per votare basta andare sul sito del festival: trailersfilmfest.com e cliccare sulla sezione Trailers Award.

Non mancheranno delle proiezioni speciali: oltre al già citato Cover Boy, il pubblico del Trailers Film Fest avrà la possibilità di recuperare o rivedere San Damiano, il documentario di Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes che è stato la vera rivelazione del 2025; Il maestro di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino; e The Substance di Coralie Fargeat, il body horror vincitore di un Oscar con Demi Moore e Margaret Qualley.