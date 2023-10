Amber Heard contro Jason Momoa: «Ubriaco sul set, voleva farmi licenziare»

I problemi sembrano non finire per Amber Heard: alcuni documenti pubblicati da Variety hanno rivelato che l’attrice non abbia passato buoni momenti durante le riprese di Aquaman 2. Jason Momoa si sarebbe infatti presentato ubriaco e vestito come Johnny Depp sul set. Questo è almeno quello che ha detto l’attrice alla sua terapista.

Le accuse arrivano infatti da documenti recentemente pubblicati da Variety e che provengono dalle sedute con la dottoressa Dawn Hughes, terapista dell’attrice. Documenti che sono stati utilizzati nel processo per diffamazione tra Heard e il suo ex marito, Johnny Depp. Durante il processo, l’attrice avrebbe rivelato che la produzione voleva escluderla da Aquaman 2 a causa dei problemi con Depp.

Le accuse riguardo a Momoa sono però del 2021: «Jason ha detto che voleva che mi licenziassi. Era sempre ubriaco sul set, vestito come Johnny. Aveva messo anche tutti gli anelli», si legge nelle note. L’attrice sostiene che Momoa si vestisse come il suo ex per metterla a disagio. Ma la DC non ci sta: un portavoce ha affermato che «Jason Momoa si è comportato in modo professionale in ogni momento». Sempre su Variety c’è anche una testimonianza di un insider che ha lavorato sul set: «Jason lavora come un matto, gli piace bere una birra ogni tanto come tutti, ma non si presenta ubriaco sul set», aggiungendo che i due sul set scherzavano e andavano d’accordo.

Nel film l’attrice ha il ruolo di Mera. La sua partecipazione al sequel è stata però messa in discussione a seguito della causa. Depp ha vinto in tribunale e ha ricevuto 10 milioni di dollari per risarcimento danni e 5 milioni di dollari per danni dopo aver citato in giudizio l’attrice per diffamazione.