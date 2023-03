Amanda Bynes è stata ricoverata in una clinica psichiatrica

L’attrice e teen star degli anni 2000 Amanda Bynes è stata messa in isolamento psichiatrico per 72 ore, secondo quanto riferito dalla NBC. «Non è in contatto con la sua famiglia da un po’ di tempo», ha dichiarato la fonte. TMZ riporta che l’attrice è stata trovata in giro per le strade di Los Angeles nuda e sola domenica mattina presto.

La stessa Bynes avrebbe fatto cenno a un’auto e chiamato il 911. Dopo esser stata portata in una vicina stazione di polizia, i funzionari hanno stabilito che doveva essere sottoposta a ricovero psichiatrico. Si prevede che sarà ricoverata in ospedale per i prossimi giorni.

Dopo aver terminato una conservatorship durata 9 anni, Amanda avrebbe dovuto fare la sua prima apparizione pubblica, e aveva intenzione di riunirsi con i suoi ex compagni di All That alla ’90s Con di Hartford, nel Connecticut.

«Sono davvero entusiasta di riunirmi con i miei compagni di cast e di incontrare i fan», aveva dichiarato la Bynes a People all’inizio di quest’anno.

In passato Bynes aveva avuto problemi di salute mentale e di abuso di sostanze stupefacenti. Nel 2013 era stata posta sotto tutela dopo aver presumibilmente appiccato un incendio nel vialetto di casa di un vicino. La madre dell’attrice aveva preso il controllo della sua assistenza sanitaria e dei suoi affari per i nove anni successivi, fino a quando entrambe hanno deciso di porre fine all’accordo nel 2022.

«Vorrei ringraziare il mio avvocato e i miei genitori per il loro sostegno negli ultimi nove anni», aveva dichiarato Bynes. «Negli ultimi anni ho lavorato duramente per migliorare la mia salute in modo da poter vivere e lavorare in modo indipendente, e continuerò a dare priorità al mio benessere in questo prossimo capitolo».