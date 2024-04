Amadeus lascia la Rai

Dopo varie indiscrezioni che andavano in questa direzione (anche a causa di pressioni del governo su Sanremo), ora pare essere ufficiale: Amadeus non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 agosto, con la Rai. Lo scrive l’Adnkronos.

“Nel colloquio avuto a fine mattinata con il Dg Giampaolo Rossi”, scrive l’agenzia, “il conduttore ha ufficializzato la decisione che era nell’aria da settimane: la volontà di impegnarsi in nuove sfide professionali, che lo attendono – secondo rumors sempre più insistenti – sul canale Nove del gruppo Warner Bros Discovery”. Una cosa però sembra essere certa: non avremo un sesto Festival diretto da lui.