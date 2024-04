All’inizio Ryan Gosling aveva rifiutato di esibirsi agli Oscar con ‘I’m Just Ken’

Abbiamo rischiato di non vedere Ryan Gosling esibirsi agli Oscar con I’m Just Ken. Durante una recente apparizione al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l’attore ha ammesso che la sua prima risposta quando gli stato chiesto di cantare ili pezzo tratto da Barbie è stata: “100% no”. Alla fine per fortuna ha cambiato idea, ma ha spiegato che la sua iniziale riluttanza era dovuta al fatto che “ci sono molti modi in cui sarebbe potuta andare molto male”.

La performance di Gosling pop star si è rivelata poi uno dei momenti migliori nella recente storia degli Oscar. Tutto – dall’abito rosa al cappello da cowboy agli ospiti speciali Slash, Wolfgang Van Halen e Mark Ronson – è andato alla grande. Quando I’m Just Ken era stata nominata tra le migliori canzoni originali, infatti era cresciuta la curiosità: Gosling avrebbe seguito la tradizione degli Academy Awards, secondo la quale ogni brano candidato viene eseguito durante la cerimonia?

Ryan Gosling on "I’m Just Ken" Oscars Performance, Hosting SNL and The Fall Guy Stunt Work

Durante le prove, le figlie dell’attore, di sette e nove anni, lo hanno raggiunto sul set. “È stato il loro interesse per Barbie e il loro disinteresse per Ken a dare inizio a tutto questo”, ha detto Gosling. “È stato davvero un lavoro di squadra. Ed erano nel film e sono venute sul set quando ho filmato il numero. Ma è anche come se tutto questo non avesse un contesto per loro, sono soltanto un po’ di macchie di finta abbronzatura in giro per casa. Quando è salito sul palco, dice, si è reso conto che le sue figlie “conoscono tutte le coreografie meglio di me”.

Gosling era già in modalità promozionale per il suo prossimo film, The Fall Guy, durante gli Oscar del 2024. I suoi capelli non erano più biondo platino ed era tornato a indossare abiti veri, non solo costume da bagno e gilet senza maglietta sotto. Inoltre, ha finalmente risolto il problema di Barbenheimer con la sua co-protagonista di The Fall Guy, Emily Blunt. Ma quando è arrivato il momento di rivisitare il suo esilarante e caotico personaggio di Barbie, le sue figlie hanno notato: “Papà è di nuovo Ken”.

Da Rolling Stone US