Alexander Payne sarà il presidente di giuria della prossima Mostra del Cinema di Venezia

Sarà Alexander Payne a presiedere la Giuria internazionale del Concorso dell’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (27 agosto-6 settembre 2025). Lo ha appena annunciato Biennale.

Il regista, sceneggiatore e produttore statunitense ha diretto film come Election, A proposito di Schmidt, Sideways – In viaggio con Jack, Paradiso amaro, Nebraska, Downsizing – Vivere alla grande e, ultimo in ordine di tempo, The Holdovers – Lezioni di vita. Ha collezionato sette candidature agli Oscar e ne ha vinti due per la sceneggiatura non originale (per Sideways nel 2005 e Paradiso amaro nel 2012).

Nell’accettare la proposta del direttore Alberto Barbera, Payne ha dichiarato: “È un grandissimo onore e una gioia far parte della Giuria. Anche se confesso l’imbarazzo di un regista nel dover confrontare i film uno contro l’altro, mi inchino davanti alla storia quasi centenaria della Biennale Cinema, che celebra a gran voce il cinema come arte”.