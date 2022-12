Capri Hollywood Festival 2022 fa il pieno di film e star. Chairman Terry Gilliam, sulla strada degli Oscar

Al via da lunedì 26 dicembre la 27ima edizione di Capri, Hollywood – The International Film Festival, la grande festa del cinema internazionale che quest’anno sarà dedicata a Peppino di Capri, a cui sarà dedicato l’evento di apertura di martedì 27 dicembre, e alla regista emiliana Liliana Cavani, che il prossimo gennaio compirà novant’anni e che qui verrà omaggiata con due proiezioni speciali di opere che hanno contribuito a consolidare la sua statura di artista internazionale: Francesco con Mickey Rourke e Il gioco di Ripley con John Malkovich.

Il programma del festival prevede la proiezione di ben 230 titoli tra lungometraggi, documentari e cortometraggi, in anteprima e in rassegna, in concorso e fuori competizione, selezionati da circa 90 Paesi. Le proiezioni – tutte gratuite – si terranno tra l’Auditorium di Capri e il Cinema Paradiso di Anacapri (70 proiezioni fisiche), sulle piattaforme Mymovies.it e Eventive.org (160 proiezioni digitali).

«In un anno decisamente delicato per la società globale» ha spiegato il produttore e fondatore Pascal Vicedomini «Capri Hollywood 2022 vuole proporre una formula diversa: sarà infatti un festival sobrio, intenso, impegnato. Ecco perché il sottotitolo scelto è Cinema, amore e solidarietà. Tre parole che danno la dimensione di un evento artistico appassionato e proiettato nel mondo con giusta ambizione ma sincera sensibilità per quanti, loro malgrado, non possono attualmente vivere le emozioni dell’arte, della cultura e dello spettacolo».

Capri, Hollywood ospiterà una serie di artisti internazionali come Terry Gilliam, regista e indimenticato membro del collettivo Monty Python, Gil D’Or presidente onorario insieme a Tony Renis, il premio Oscar Bobby Maresco e il regista polacco in corsa per l’Oscar Jerzy Skolimowski, oltre al tedesco Edward Berger (All Quiet on The Western Front), all’inglese Charlotte Wells (Aftersun), Livia Pillman, Elsa Zilberstein, Sonia Nassery Cole, la cantante Nicole Slack Jones e il regista danese Bille August.

Tra gli italiani, invece, spiccano Mario Martone con Ippolita Di Majo e Francesco Di Leva, Michele Placido con Federica Vincenti e i figli Violante e Brenno, Luca Barbareschi (a cui verrà assegnato il Visionary Award), Franco Nero, i premi Oscar Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini, Gianni Quaranta. E ancora i già candidati all’Oscar Aldo Signoretti (Elvis), Daniela Ciancio (La grande bellezza), Remo Girone, Marco Bocci.

Per quanto riguarda la musica, oltre al già citato Peppino di Capri, ci saranno Red Canzian (Capri Music Award), Eugenio Bennato, Clementino, Joshua Jack, Maria Nazionale, Valentina Stella, Davide Palma Trio, Spillenzia, B Band.

L’evento, realizzato dall’Istituto Capri nel Mondo, con il contributo di una squadra formata da notevoli personalità del mondo dello spettacolo come Tony Renis, Mark Canton e Aurelio De Laurentiis, i registi Bille August, Michael Radford, Terry Gilliam, Shekhar Kapur, Mimmo Calopresti, gli sceneggiatori Andrea Purgatori ed Enrico Vanzina il look-maker premio Oscar Alessandro Bertolazzi, lo scenografo premio Oscar Gianni Quaranta, sarà arricchito da simposi, mostre (una dedicata ai costumi, bozzetti e foto dal film Dante Pupi Avati del maestro Andrea Sorrentino e una al nuovo talento della fotografia Orlando Faiola dal titolo Hollywood e l’Italia), una speciale programmazione per i più piccoli e uno speciale contest digital.

L’appuntamento per il Capri Hollywood Festival 2022 è quindi dal 26 dicembre al 2 gennaio sull’Isola azzurra. Tutte le informazioni su, https://www.capri-world.com/