Al Pacino ricorda Diane Keaton: «Un dono che capita una volta nella vita»

Al Pacino ricorda con dolcezza Diane Keaton. Giovedì l’attore ha condiviso un tributo tramite Deadline alla collega del Padrino (con cui ebbe una relazione per diversi anni), definendo la Keaton “un dono che capita una sola volta nella vita” e semplicemente “magnetica”.

“Quando ho sentito la notizia per la prima volta, sono rimasto scosso. Diane era la mia compagna, la mia amica, qualcuno che mi ha portato felicità e, in più di un’occasione, ha influenzato la direzione della mia vita”, ha scritto Al Pacino. “Sebbene siano passati più di trent’anni da quando eravamo insieme, i ricordi rimangono vividi e, con la sua scomparsa, sono tornati con una forza al tempo stesso dolorosa e commovente”.

Pacino ha continuato: “Viveva senza limiti e tutto ciò che toccava portava con sé la sua inconfondibile energia. Ha aperto porte agli altri, ha ispirato generazioni e ha incarnato un dono irripetibile che si irradiava attraverso il suo lavoro e la sua vita”.

Pacino, 85 anni, e Keaton hanno recitato insieme nel Padrino del 1972 e hanno avuto una relazione sentimentale fino agli anni ’80. L’attrice premio Oscar è morta la scorsa settimana di polmonite all’età di 79 anni.

“Sullo schermo, era magnetica: fulmine e fascino, uragani e tenerezza. Era una meraviglia. Recitare era la sua arte, ma era solo uno dei tanti modi in cui esprimeva la sua immaginazione e creatività”, ha scritto. “La gente sentirà la sua mancanza, ma più di questo, la ricorderanno. Ha lasciato un segno che non può svanire. Era inarrestabile, resiliente e, soprattutto, profondamente umana”. Ha aggiunto: “La ricorderò sempre. Sapeva volare, e nel mio cuore, lo farà sempre”.

Diversi anni fa, Keaton parlò a People della sua storia d’amore con Pacino, dicendo di aver avuto una cotta per lui quando iniziarono a lavorare insieme. “Ero pazza di lui”, disse. “Affascinante, esilarante, un chiacchierone senza sosta. C’era un aspetto di lui che ricordava un orfano perduto, una specie di idiota geniale. E oh, stupendo!”.

Da Rolling Stone US