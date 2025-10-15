Addio a Drew Struzan, il genio dei poster che hanno fatto la storia del cinema

È morto Drew Struzan, celebre artista noto per aver disegnato poster per film come Star Wars, Ritorno al futuro e Blade Runner. Aveva 78 anni.

Sull’account Instagram di Struzan è stata pubblicato una dichiarazione che ne annunciava la scomparsa. “È con il cuore pesante che devo dirvi che Drew Struzan ha lasciato questo mondo il 13 ottobre. Ritengo sia importante che sappiate tutti quante volte mi ha espresso la gioia che provava sapendo quanto apprezzaste la sua arte”, si legge nella dichiarazione del suo storico collaboratore Greg Aronowitz.

A marzo di quest’anno, la moglie ha rivelato in un post su Facebook che Struzan soffriva di Alzheimer: “Drew non può più dipingere o firmare nulla per voi. Non si sta godendo una meritata pensione, ma sta lottando per sopravvivere”. E ieri la sua famiglia ha scritto, in un post separato: “Drew era una forza della natura. Come un turbine, non poteva essere fermato, né domato, né manipolato. Il suo potere non è mai svanito. Questa malattia, questa particolare malattia, gli ha tolto il fiato. Non riusciva più a parlare ad alta voce. Abbiamo rispettato la sua tenacia, la sua capacità di aggrapparsi al fuoco interiore che continuava a divampare”.

“Ogni giorno alimentava la fiamma rivedendo i dipinti di coloro che ammirava da tempo. Van Gogh. Gauguin. Cézanne. Gli Impressionisti che hanno combattuto diligentemente contro lo status quo. È stato un onore per noi coltivare quel bagliore. Prendetevi un momento per riflettere su ciò che vi ha portato. La vita dovrebbe essere piena di amore e bellezza”.

“Drew ha reso le opere d’arte veri e propri eventi”, ha affermato Steven Spielberg, che lavorava spesso con lui a proposito dell’eredità di Struzan. “I suoi poster hanno trasformato molti dei nostri film in mete turistiche… e il ricordo di quei film e dell’età in cui li abbiamo visti torna sempre alla mente, anche solo guardando le sue iconiche immagini fotorealistiche. Con quello stile personale, nessuno disegnava come Drew”.

George Lucas, ha scritto in una dichiarazione sul sito web di Star Wars: “Drew era un artista di altissimo livello. Le sue illustrazioni catturavano appieno l’emozione, il tono e lo spirito di ognuno dei miei film che le sue opere rappresentavano. La sua creatività, attraverso una singola immagine illustrata, apriva un mondo pieno di vita e colori vividi… anche a colpo d’occhio. Sono stato fortunato ad aver lavorato con lui più e più volte”.

Guillermo del Toro ha scritto su Bluesky: “Il mondo ha perso un uomo geniale, un comunicatore geniale e un artista supremo. Ho perso un amico: l’amato Drew”.

Nato a Oregon City, Struzan si iscrisse all’ArtCenter College of Design di Pasadena, dove vendeva le sue opere e realizzava piccole commissioni per pagarsi gli studi. Mentre viveva a Los Angeles, Struzan trovò lavoro come artista locale per Pacific Eye & Ear, dove lavorò sotto la direzione dell’artista Ernie Cefalu.

Struzan disegnò copertine di album per artisti come i Beach Boys, i Bee Gees e gli Earth, Wind & Fire, e illustrò la copertina dell’album Welcome to My Nightmare di Alice Cooper, chiedendo dai 150 ai 250 dollari a disegno. Durante il suo incarico alla Pacific Eye & Ear, Struzan iniziò a lavorare su poster promozionali per film nel 1975, realizzando illustrazioni per film a basso budget come L’impero delle formiche e Squirm.

Struzan fu contattato dall’artista Charles White III, che era stato assunto da David Weitzner, vicepresidente della pubblicità della 20th Century Fox, per creare un nuovo poster per la riedizione di Star Wars nel 1978. White chiese a Struzan di aiutarlo a dipingere i personaggi umani a olio, mentre White si concentrava sui dettagli meccanici e sulle astronavi del poster.

Dopo aver lavorato a Star Wars, Struzan illustrò poster per film come Blade Runner, Indiana Jones e l’ultima crociata, Il principe cerca moglie, I Goonies ed Ecco il film dei Muppet. E poi Le ali della libertà, E.T. – L’extraterrestre, Hellboy, La cosa

Negli anni 2000, Struzan lavorò a Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo di Spielberg, prima di annunciare il suo ritiro nel 2008. In precedenza, era uscito dal pensionamento per disegnare poster in collaborazione con La torre nera di Stephen King, Star Wars: Il risveglio della Forza, Batkid Begins: The Wish Heard Around The World e la trilogia di Dragon Trainer.

Nel 2013, Struzan è stato il soggetto del documentario di Erik Sharkey Drew: The Man Behind The Poster, che ha esaminato il lavoro e la vita dell’artista, con interviste a collaboratori come George Lucas, Steven Spielberg e Harrison Ford.

In un’intervista con Slashfilm nel 2021, Struzan ha descritto in dettaglio il processo creativo dietro ogni poster e l’impatto delle sue opere. “Sentivo che l’arte era più che raccontare soltanto una storia. Cerco di trasmettere a una persona una sensazione su qualcosa che potrebbe desiderare”, ha detto Strauzen. “Ho chiesto ai registi cosa stessero facendo e perché lo stessero facendo, [e] cerco di trovare il meglio in quello che stanno facendo, poi dipingo in quel modo. Cerco le migliori immagini che riesco a trovare degli attori e delle scene [e] la tavolozza dei colori. Progetto una composizione che sia aperta, non chiusa, dicendo: ‘Questo è ciò a cui devi pensare’. E sento di aver fatto un buon lavoro quando succede questo”.