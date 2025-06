Aaron Sorkin scriverà e dirigerà un secondo capitolo di ‘The Social Network’

A quindici anni dall’uscita del primo film, Aaron Sorkin tornerà su The Social Network. Lo sceneggiatore e regista premio Oscar ne sta sviluppando un sequel per Sony Pictures, e questa volta, oltre a firmare la sceneggiatura, sarà anche dietro la macchina da presa. Questo quanto ha scritto Deadline, i primi a riportare la notizia.

Il nuovo capitolo prenderà le mosse da The Facebook Files, l’inchiesta pubblicata dal Wall Street Journal nel 2021 che rivelò nuovi dettagli sul funzionamento interno della piattaforma fondata da Mark Zuckerberg. Non è ancora stato reso noto chi farà parte del cast né se Jesse Eisenberg tornerà a interpretare il ruolo del fondatore di Facebook.

Il progetto è attualmente in fase di sviluppo, con Sorkin affiancato in produzione da Todd Black, Peter Rice e Stuart Besser.

Diretto da David Fincher, The Social Network aveva raccontato la genesi del social network più influente al mondo e si era rivelato un successo sia di pubblico che di critica: oltre 220 milioni di dollari incassati globalmente e otto nomination agli Oscar, tra cui miglior film. Sorkin aveva conquistato la statuetta per la miglior sceneggiatura non originale, adattata dal libro The Accidental Billionaires di Ben Mezrich.

Non è la prima volta che si parla di una seconda puntata. Già nel 2021, Sorkin aveva lasciato intendere di voler raccontare la trasformazione di Facebook negli anni più recenti, a patto che anche Fincher fosse della partita. Più di recente, durante una puntata dal vivo del podcast The Town, ha confermato di essere al lavoro su una nuova sceneggiatura incentrata sulle derive più controverse della compagnia.