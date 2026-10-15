Aaron Paul ricorda l’ultima volta che ha visto RJ Mitte: «Continuavo a chiamarti Superman»

La morte di RJ Mitte, attore e attivista per i diritti delle persone con disabilità, ha scatenato un’ondata di dolore tra i suoi colleghi di Breaking Bad, che dopo la tragedia hanno condiviso i loro ricordi di lui.

Mitte, noto soprattutto per aver interpretato Walter White Jr. nella serie premiata con gli Emmy, è morto lunedì a Brownsville, in Texas, a 34 anni. Un suo rappresentato ha confermato che si è tolto la vita.

In un omaggio, Aaron Paul, che nella serie interpretava Jesse Pinkman, ha definito Mitte «un’ispirazione per tanti» e ha ricordato l’ultima volta in cui si sono visti. «Mi dispiace così tanto che stessi soffrendo, amico mio. Vorrei che l’avessimo saputo», ha scritto Paul nel post pubblicato sui social. «Avevi sempre il sorriso sulle labbra e hai affrontato ogni sfida che ti si è presentata con una sicurezza e una grazia incredibili».

Paul ha ricordato di aver conosciuto Mitte quando era soltanto «un ragazzino» e di averlo visto «diventare un giovane uomo meraviglioso», capace di affrontare «ogni sfida a testa alta». E ha proseguito: «L’ultima volta che ci siamo visti continuavo a chiamarti Superman. Mi ricordavi lui. Mi ricordavi lui perché hai sempre affrontato tutto con gentilezza e forza. Era accecante. Sei nato in un mondo pieno di difficoltà, ma non hai mai permesso a niente di questo di ostacolarti».

A Mitte era stata diagnosticata una paralisi cerebrale lieve quando aveva tre anni. Per la sua interpretazione di Walt Jr. ha ricevuto recensioni entusiastiche. Il personaggio aveva la stessa condizione di Mitte, in forma però più accentuata. Mitte è rimasto in Breaking Bad per tutta la durata della serie, dal 2008 al 2013. Nel 2013 ha ricevuto lo SAG-AFTRA Harold Russell Award, assegnato in onore di Russell, il primo attore con una disabilità a vincere un Oscar.

Paul ha pianto questa «perdita assolutamente tragica» e ha detto: «Amavo la tua risata e quanto ti divertivi a cavalcare l’onda di Breaking Bad, che ci ha reso tutti così fortunati».

L’attore ha dichiarato di sperare che «chiunque stia leggendo questo messaggio e si senta perso, triste o incerto sul futuro dica qualcosa». Paul ha aggiunto: «Sostenetevi a vicenda. È questo il senso della vita. Chiamate una persona a cui tenete e ditele ti voglio bene». Ha concluso il suo messaggio scrivendo: «RJ, ti voglio bene, amico mio. Mi dispiace così tanto».

Insieme al suo ricordo, Paul ha condiviso un video di Mitte, dove quest’ultimo si rivolge direttamente a chi lo guarda e dice: «Vorrei parlarvi un po’ di salute mentale. È molto importante prendersi cura della propria salute fisica, ma è altrettanto importante prendersi cura della propria salute mentale». Mitte ha incoraggiato le persone ad aprirsi gli uni con gli altri e a essere sincere sui propri sentimenti: «Va bene non stare sempre bene. Ma non va bene covare quel sentimento, covare quelle emozioni», afferma. «Quindi spero di ispirare ognuno di voi che oggi guarda questo video».

Da Rolling Stone US