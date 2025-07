A Locarno sarà proiettato l’ultimo film da attore di David Lynch

Legend of the Happy Worker, ultimo film a cui ha preso parte David Lynch, sarà presentato in anteprima fuori concorso al Festival di Locarno 2025, in programma dal 6 al 16 agosto. La data esatta della proiezione non è ancora stata comunicata.

La pellicola è diretta da Duwayne Dunham, storico collaboratore di Lynch e montatore di Twin Peaks, e vede tra i protagonisti Thomas Haden Church (Spider-Man 3) e Colm Meaney (Gangs of London). Lynch figura tra i produttori esecutivi del film, un dramma che — secondo la sinossi ufficiale — segue Joe (interpretato da Josh Whitehouse), alle prese con la difesa di ciò che lui e altri hanno costruito nel corso degli anni.

Questa “eredità” si aggiunge all’ultima sceneggiatura di un progetto a cui Lynch stava lavorando per conto di Netflix. Il regista è scomparso questo gennaio all’età di 78 anni.