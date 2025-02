007, Jeff Bezos ai fan: «Chi scegliereste come prossimo Bond?»

Il fondatore di Amazon e attuale presidente esecutivo Jeff Bezos ha una domanda: “Chi scegliereste come prossimo Bond?”. Dopo la notizia che Amazon MGM Studios ha assunto il pieno controllo creativo del franchise di 007, Bezos ha scatenato l’ira dei fan su X chiedendo ai suoi 6,8 milioni di follower di esprimere la loro opinione su chi dovrebbe essere il successore di Daniel Craig nel ruolo di agente segreto cinematografico più famoso al mondo.

Amazon MGM Studios e gli storici produttori di Bond Michael G. Wilson e Barbara Broccoli hanno annunciato una nuova joint venture per gestire i diritti di proprietà intellettuale di 007. In base a questa iniziativa, le tre parti sono comproprietarie del franchise, ma è Amazon MGM ad avere il controllo creativo.

Gli utenti dei social media hanno iniziato a inondare le risposte di Bezos con i loro pensieri su chi avrebbe dovuto diventare il nuovo James Bond, da Tom Cruise a James McAvoy. Ma è stato l’esercito dei social media di Henry Cavill a inondare i post di Bezos con foto e gif che proponevano l’ex attore di Superman come nuovo 007. Non è una sorpresa, dato che Cavill viene costantemente proposto dai fan per interpretare James Bond sul grande schermo.

Cavill avrebbe potuto essere Bond se Craig non si fosse aggiudicato il ruolo di 007 nel reboot del franchise del 2006 Casino Royale. Il film ha rivitalizzato Bond dopo il controverso La morte può attendere di Pierce Brosnan del 2002, e ha dato il via alla serie di ben cinque titolo starring Craig. Il regista di Casino Royale Martin Campbell ha detto a Express UK l’anno scorso che l’audizione di Cavill è stata incredibile.

“Si è presentato benissimo all’audizione. La sua performance è stata straordinaria”, ha detto Campbell. “E guarda, se non ci fosse stato Daniel, Henry sarebbe stato un Bond eccellente. Era magnifico, in ottima forma fisica…molto bello, molto scolpito. A quei tempi era soltanto un po’ troppo giovane”.

Al momento non è stata ancora annunciata una timeline per l’annuncio del prossimo attore che interpreterà James Bond.

Intanto Daniel Craig ha salutato i produttori storici Michael G. Wilson e Barbara Broccoli: “Il mio rispetto, la mia ammirazione e il mio amore per Barbara e Michael rimangono costanti e immutati”, ha affermato in una dichiarazione esclusiva a Variety. “Auguro a Michael un lungo, rilassante (e meritato) pensionamento e qualunque iniziativa Barbara intraprenderà, so che sarà spettacolare e spero di poterne far parte.”