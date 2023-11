Megan Fox diventa poetessa: tutto vero

Durante l’incontro di presentazione del libro di poesie di Megan Fox appena uscito, Pretty Boys Are Poisonous, l’attrice di Jennifer’s Body ha risposto ad alcune domande del pubblico. Una partecipante ventiduenne è addirittura scoppiata a piangere, quando ha chiesto a Fox cosa avrebbe detto alla sé stessa più giovane. “Vorrei vivere anch’io la mia fase Leonardo DiCaprio”, ha scherzato.

Nel libro di poesie, di 176 pagine, l’attrice dipinge un quadro degli abusi fisici ed emotivi che ha subìto nel corso delle sue relazioni, oltre a un aborto spontaneo. Durante l’incontro al Racket, celebre locale di Manhattan, Megan Fox ha parlato della sua infanzia difficile, delle relazioni tossiche e della gestione delle critiche ricevute nel corso della sua carriera.

L’incontro è iniziato con la lettura della sua poesia I’ve Always Liked Serpents, che fa un’analogia con la storia di Adamo ed Eva: “Forse il peccato originale / è stato un uomo / che ha dato una donna / per scontata”. Durante la conversazione con la redattrice di Bustle Samantha Leach, Fox ha descritto il libro come un’opportunità per superare i suoi traumi passati. Molti momenti non sono stati censurati, ha detto la Fox, sottolineando la voglia di pubblicare il libro prima della data di uscita prevista per il 2024. L’attrice di Expend4bles ha trascorso notti intere in camere d’albergo e a casa per scrivere il libro, ascoltando playlist di musica dark, e ha detto di aver usato l’umorismo come meccanismo di sopravvivenza per affrontare le sue esperienze traumatiche.

Durante una lettura della poesia I Would Die for Y- oh, j/k lol, l’attrice ha raccontato questa storia alla Romeo e Giulietta recitando: “Immagino comunque che alla fine lei si uccida / solo che lui non la segue / e invece si iscrive a Raya”.

“La tragedia e la commedia sono due facce della stessa medaglia”, ha detto Fox durante il dibattito sul suo libro. Sebbene nelle sue poesie non identifichi nessuno per nome, Fox ha dichiarato a Good Morning America di aver avuto almeno una relazione fisicamente violenta e una psicologicamente violenta nel suo passato.

La poesia Oxycodone and Tequila descrive un momento doloroso: “‘Oh sei così bella, tutti ti amano, la tua vita è così fottutamente facile’, / dici mentre mi infili le dita in bocca e cerchi di spaccarmi la faccia in due / … mi colpisci / ancora / e ancora”.

L’attrice ha anche parlato dell’aborto spontaneo avvenuto durante il rapporto l’attuale fidanzato Machine Gun Kelly. In due poesie, intitolate i e ii, Fox accenna proprio a un potenziale aborto spontaneo. Nella seconda scrive: “Voglio tenere la tua mano / sentire la tua risata… ma ora / devo dire / addio”.

Sebbene l’attrice non abbia parlato di relazioni specifiche o dell’episodio dell’aborto durante la presentazione del libro, ha parlato della sua educazione nel Pentecostalismo e della convivenza con un patrigno e una madre violenti. Megan Fox ha tre figli con l’ex marito Brian Austin Green, e ha detto che segue i loro quadri astrali e presta molta attenzione al loro benessere. “È importante non ripetere gli errori di mia madre”, ha detto.

Rivolgendosi a un pubblico in gran parte femminile, Fox ha detto che gli uomini etero sono stati di recente criminalizzati e ha chiesto loro di essere pazienti, mentre descriveva le esperienze dolorose che le donne hanno subìto. In seguito, l’attrice ha riflettuto sul cult Jennifer’s Body e sulla capacità del film di entrare in contatto con il pubblico queer, nonostante le recensioni all’epoca poco positive.

Con i suoi capelli rosso fuoco e dimenticando di tanto in tanto una o due domande, Fox ha detto di aspettarsi che i lettori criticheranno le sue poesie, come hanno fatto con i film a cui ha partecipato. Per Fox, il libro è un trampolino di lancio per il suo personale percorso di guarigione. “Non mi cancellerete mai”, ha concluso, “perché non sono una persona cattiva”.

Da Rolling Stone US