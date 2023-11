Lo sciopero degli attori è finito, parla il capo dei negoziatori SAG-AFTRA: «È una vittoria storica»

Dopo quasi quattro mesi di picchetti e trattative, il sindacato degli attori (SAG-AFTRA) ha raggiunto mercoledì sera un accordo provvisorio con gli Studios di Hollywood e l’Associazione dei produttori cinematografici e televisivi (AMPTP). La leadership della SAG-AFTRA e il suo comitato di negoziazione hanno votato all’unanimità per approvare l’accordo provvisorio, sospendendo lo sciopero, chiudendo i picchetti a livello nazionale e permettendo agli attori di tornare al lavoro.

La SAG-AFTRA e gli Studios hollywoodiani hanno trascorso circa 10 ore a telefonare, messaggiare e tenere riunioni virtuali martedì, secondo il direttore esecutivo nazionale della SAG-AFTRA e capo negoziatore Duncan Crabtree-Ireland, che ha dichiarato a Rolling Stone che fino al momento dell’accordo non era chiaro se l’accordo stesso sarebbe stato raggiunto questa settimana.

«118 giorni di sciopero e 35 giorni di trattative sono un tempo lungo, ma mi sembra che siamo arrivati a destinazione», afferma Crabtree-Ireland.

Il 4 novembre, gli Studios e gli streamer di Hollywood hanno offerto la loro “ultima, migliore e definitiva offerta”, secondo il comitato di negoziazione SAG-AFTRA. Ma dopo un ulteriore esame, la SAG-AFTRA ha dichiarato in un comunicato che l’offerta non soddisfaceva la proposta del sindacato sulle tutele dell’intelligenza artificiale.

Il consiglio nazionale della SAG-AFTRA intende votare l’accordo provvisorio venerdì 10 novembre e, se approvato, si rivolgerà ai 160mila iscritti al sindacato per ratificarlo. Crabtree-Ireland ha parlato con Rolling Stone giovedì per discutere dei momenti di tensione al tavolo delle trattative e ha analizzato i punti dell’accordo, come la questione relativa all’IA, i diritti residui e gli aumenti salariali.

Lo sciopero è finalmente finito. Come ti senti?

Benissimo. Sono entusiasta di aver raggiunto un accordo storico che soddisfa davvero le esigenze dei nostri membri. Ci assicureremo che siano protetti per tutta la durata di questo contratto e anche oltre, soprattutto per quanto riguarda temi come l’intelligenza artificiale.

La SAG-AFTRA ha annunciato di aver incontrato gli Studios di Hollywood lunedì e che il comitato di negoziazione ha deliberato per 10 ore il giorno successivo. Come descriveresti l’atmosfera di questa settimana di negoziati?

Intensa e sfaccettata e, francamente, fino a ieri non era chiaro che sarebbe stato raggiunto un accordo. Molti dei pezzi cruciali dell’accordo erano stati messi insieme, ma rimanevano ancora diversi elementi chiave, che sono stati risolti nelle ultime 24 ore. È stata un’esperienza piuttosto dura, ma alla fine siamo riusciti a ottenere dagli Studios un accordo sulle nostre esigenze, soprattutto per quanto riguarda l’intelligenza artificiale.

Le tutele dell’IA sono state una questione controversa durante tutto lo sciopero. Che cosa ha ottenuto la SAG-AFTRA?

Ogni volta che una delle società di produzione ha intenzione di creare la replica di un attore utilizzando la tecnologia digitale, compresa l’IA, deve rivelare all’attore esattamente a cosa servirà quella replica. E l’attore ha il diritto di dire sì o no. E se dice sì, viene risarcito per questo, cosa che prima non esisteva. La tutela rispetto all’IA si estenderà all’uso di qualsiasi tipo di immagine di artisti deceduti, per cui i loro eredi o i loro rappresentanti avranno la possibilità di dire sì o no. Si tratta quindi di una serie di tutele molto solide per gli artisti: a mio avviso, non solo li proteggeranno durante il periodo di prova di questo contratto, ma anche per molti anni a seguire.

Puoi entrare più nello specifico del perché il modello di condivisione dei ricavi, che ora è un bonus per la partecipazione ai prodotti in streaming, sia stato un argomento particolarmente acceso?

Durante il processo di negoziazione, è emerso chiaramente che non avrebbero mai accettato qualcosa che fosse un reddito vero e proprio. Così la nostra commissione ha deciso di cambiare rotta e di collegarsi al modello degli abbonati e dei telespettatori. L’obiettivo finale era quello di assicurarsi che i nostri membri che lavorano con i servizi di streaming abbiano un reddito che tuteli la loro carriera.

L’ultima volta che ci siamo sentiti, abbiamo parlato di una proposta che costerebbe agli streamer 57 centesimi per abbonato ogni anno, che secondo lei sarebbe meno del costo di un francobollo. È incluso nel “bonus di partecipazione allo streaming”?

No, purtroppo.

L’AMPTP ha dichiarato che l’accordo provvisorio contiene “un nuovo valore residuale per i prodotti in streaming”. Questo significa che gli attori inizieranno a ricevere più di qualche centesimo sui loro assegni residui [i pagamenti ricevuti per le repliche televisive e cinematografiche]?

Ci sono stati miglioramenti significativi nei pagamenti dei diritti relativi allo streaming. Ci saranno assegni più ridotti? Sì, ma non è detto. Questi pagamenti possono subire forti fluttuazioni, perché, come si può immaginare, i ricavi lordi dipendono dai guadagni del distributore o del produttore. Quindi se in un trimestre non si guadagna molto, l’assegno residuo sarà esiguo.

Infine, la SAG-AFTRA aveva inizialmente chiesto un aumento salariale dell’11% nel primo anno. Ieri il sindacato ha annunciato che i membri riceveranno aumenti salariali minimi “superiori al modello”. Che cosa significa?

Il modello è del 5% per il primo anno. Abbiamo ottenuto un numero significativamente superiore al 5%.

Con lo sciopero finalmente concluso, potete finalmente rilassarvi?

Ovviamente la parte più intensa e stressante è finita, per fortuna, con il raggiungimento di questo accordo, ma ora dobbiamo parlare con il Consiglio centrale, con i nostri iscritti, e impegnarci davvero in un solido processo di formazione, perché questo accordo contiene molti cambiamenti importanti per i nostri iscritti.

