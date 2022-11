Le serie da vedere a novembre 2022

Reboot Disney+ – 2 novembre

La produzione della family sitcom degli anni 2000 Step Right Up rimette insieme il cast per una nuova stagione (ogni riferimento a quello che succede nell’industry NON è puramente casuale). Peccato che l’ensemble sia più disfunzionale che mai. Starring Keegan-Michael Key, Judy Greer, Johnny Knoxville, Paul Reiser, Rachel Bloom, Calum Worthy e Krista Marie Yu.

Blockbuster Netflix – 3 novembre

Sì, avete letto bene: Blockbuster ai tempi della “piattaforma” (per dirla à la Boris). E per di più sulla “piattaforma” per eccellenza, Netflix. Dalla creatrice di Brooklyn Nine-Nine Vanessa Ramos, una satira sull’ultimo Blockbuster rimasto aperto in America, dove un manager e il suo personale lottano per rimanere a galla. Con Randall Park e Melissa Fumero.

Le relazioni pericolose Lionsagate+ – 6 novembre

A proposito di prequel. Con il rebranding di StarzPlay in Lionsgate+, arriva quello del romanzo epistolare di Choderlos de Laclos già culto al cinema con Glenn Close, John Malkovich e Michelle Pfeiffer. La serie è incentrata sui due celebri protagonisti, la marchesa de Merteuil (Alice Englert) e il visconte de Valmont (Nicholas Denton), e sui primi anni della loro relazione, quando erano giovani amanti appassionati nella Parigi pre-rivoluzione. La tagline parla da sola: “Questo non è amore. È guerra”.

The White Lotus 2 Sky Atlantic e NOW – 7 novembre

La prima serie della satira sociale on holiday è stata la più premiata della scorsa stagione. Ora Mike White (creatore, regista, sceneggiatore e produttore esecutivo), Jennifer Coolidge (la ricca e decisamente instabile Tanya) e compagnia vacanziera tornano in ferie ma, abbandonato il paradiso hawaiano del primo capitolo, ora tocca alle bellezze mozzafiato della Sicilia: una settimana di fuoco in un esclusivo resort di Taormina diretto da Valentina, alias Sabrina Impacciatore. Completano il super cast internazionale le nostre Beatrice Grannò e Simona Tabasco. Aspettative altissime.

The Crown 5 Netflix – 9 novembre

Dopo la morte della regina Elisabetta e con l’avvicinarsi del racconto alla contemporaneità (leggi: tutto quello che riguarda gli ultimi anni di Diana), il lavoro per Peter Morgan e soci sta diventando sempre più complicato. Nella quinta stagione ci sono nuovi interpreti (Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Dominic West ed Elizabeth Debicki), nuove sfide e nuove polemiche all’orizzonte per i Windsor (di ieri e di oggi): nella serie, l’avvento della televisione per le masse e il tramonto dell’Impero britannico; ma – soprattutto – il divorzio di Carlo e Diana, la principessa ribelle e lo scrutinio del media. Siamo pronti.

Mammals Prime Video – 11 novembre

Cosa succede dopo che abbiamo trovato “l’anima gemella”? Siamo in grado di mantenere le promesse che abbiamo fatto anche se in fondo siamo tutti Mammals (“Mammiferi”)? Drama dalle tinte di dark comedy, con James Corden nei panni di uno chef il cui mondo implode quando scopre segreti sconvolgenti sulla moglie in dolce attesa. Completano il cast l’ex Merlin Colin Morgan e Sally Hawkins.

Limitless con Chris Hemsworth Disney+ – 16 novembre

Thor sarà pure un dio immortale, ma Chris Hemsworth è pur sempre uno di noi (più o meno). E in questa serie targata National Geographic affronta imprese fisiche e mentali per sbloccare il processo di invecchiamento e comprendere meglio i limiti del corpo umano, scoprendo come prolungare il più possibile salute e felicità. Dalla casa di produzione di mister Darren Aronofsky e dello stesso Chris.

1899 Netflix – 17 novembre

Dai creatori di Dark, una nuova misteriosissima avventura oltre lo spazio e il tempo. C’è un’imbarcazione partita da Londra e diretta a New York: a bordo i passeggeri sono pieni di speranze per il nuovo secolo e per la loro vita all’estero. Ma quando incontrano un’altra nave di migranti alla deriva in mare aperto, i loro sogni si trasformeranno in incubi animati da una rete che tiene insieme i segreti del passato di ognuno.

Il grande gioco Sky Atlantic e NOW – 18 novembre

Accusato ingiustamente dal padre di essere nel giro delle scommesse clandestine, il golden boy dei procuratori viene emarginato dal mondo calcistico, perdendo il rispetto del suo capo (Giancarlo Giannini) e l’amore della moglie (Elena Radonicich). Cercherà di ricostruirsi una carriera tra campioni e promesse con l’aiuto di un giovane collega. Ma quando arriva sulla scena un navigato procuratore russo, parte un gioco pericoloso di alleanze e tradimenti. Dopo la grande popolarità con il “Libanese” in Romanzo criminale – La serie e la meritata conferma grazie a Il cacciatore, Francesco Montanari torna protagonista con una grande serie. Italiana, sì, ma dal respiro internazionale.

Élite 6 Netflix – 18 novembre

La Gossip Girl meets Big Little Lies made in Spagna torna con una sesta stagione più drama che mai. Quest’anno a Lan Encinas tutti i protagonisti sono alla ricerca di qualcosa, che sia amore, vendetta o milioni di follower. Ma quando tutto sta cadendo a pezzi, di chi ti puoi fidare davvero? Solito mood al neon e tamarragine varia dei personaggi, amatissimi in patria e non solo. Scommettiamo che schizzerà ancora una volta tra i titoli più visti di Netflix?

Mercoledì Netflix – 23 novembre

Tim Burton (che ha appena fatto impazzire il Lucca Comics & Games) e la famiglia Addams, un match made in heaven. Dopo l’arrivederci e grazie a Disney, il regista cult debutta in una serie live-action su Netflix. Mercoledì sta a metà tra il mystery e il romanzo di formazione della pupilla di casa Addams, ovviamente dalle immancabili atmosfere dark e dall’estetica gotica. La storia ripercorre gli anni di Mercoledì come studentessa alla Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali e di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale. Can’t wait.

Willow – La serie Disney+ – 30 novembre

Basata sul classicone fantasy del 1988 by George Lucas, nel solco dell’ondata di sequel, reboot e/o nostalgica ripresa di successi del passato. La storia ebbe inizio con l’aspirante mago Nelwyn e la bambina destinata a unire i regni, che insieme contribuirono a distruggere una regina malvagia e a bandire le forze dell’oscurità. Ora, in un mondo magico in cui prosperano brownie, stregoni, troll e altre creature mistiche, l’avventura continua. Con un improbabile gruppo di eroi.