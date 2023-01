Le serie da vedere a febbraio 2023

Dear Edward

Apple Tv+ 3 febbraio

Edward ha solo 12 anni, ma è l’unico sopravvissuto a un incidente aereo che ha ucciso tutta la sua famiglia e tutti i passeggeri del volo sui cui viaggiava. Basata sul romanzo di Ann Napolitano (a sua volta ispirato alla storia vera di Ruben Van Assouw), la serie è scritta da Jason Katims (Friday Night Lights, Parenthood). Starring Connie Britton, Colin O’Brien e Taylor Schilling.

YOU 4 Parte 1

Netflix 9 febbraio

Joe Goldberg è tornato: anno nuovo, Paese nuovo – il Regno Unito – identità nuova, quella del professor Jonathan Moore. La star di Gossip Girl Penn Badgley veste di nuovo i panni dello stalker. Ma, proprio mentre cerca di resistere all’impulso di persguitare un’altra donna a Londra, si ritrova a sua volta ad avere alle calcagna un assassino noto come Eat the Rich killer.

1923

Paramount+ 12 febbraio

Con Yellowstone starring Kevin Costner nei panni del patriarca e proprietario dell’allevamento più grande del Montana, Taylor Sheridan ha inaugurato un universo narrativo da western contemporaneo. Era già arrivato un prequel: 1883, con Tim McGraw e Faith Hill, che raccontava di come i Dutton erano venuti in possesso del ranch. Ora 1923, featuring Helen Mirren e Harrison Ford, si concentrerà sui primi anni del XX secolo, quando pandemie, siccità ela fine del proibizionismo e la Grande Depressione affliggono il West tanto amato dai Dutton.

Tutte le volte che ci siamo innamorati

Netflix 14 febbraio

Nuova rom-com spagnola dallo stesso creatore del teen-drama Élite Carlos Montero. Irene e Julio, entrambi poco più che ventenni, si incontrano alla prima di un film. Quella notte Irene e Julio finiranno a letto, e non sarà l’ultima volta. Ma il tempo e la vita li portano su altri percorsi. La protagonista femminile è Georgina Amorós, la Cayetana di Élite.

La legge di Lidia Poët

Netflix 15 febbraio

Light procedural che rilegge la storia vera di Lidia Poët, prima avvocata d’Italia. Quando la Corte d’Appello di Torino dichiara illegittima la sua iscrizione all’albo solo perché donna, Lidia trova un lavoro presso lo studio legale del fratello Enrico, mentre prepara il ricorso per ribaltare le conclusioni della Corte. Lidia Poët è Matilda De Angelis, Eduardo Scarpetta interpreta il giornalista Jacopo Barberis e Pier Luigi Pasino veste i panni di Enrico Poët.

Mare fuori 3

Rai 2 15 febbraio

La serie-fenomeno ambientata in un carcere minorile di Napoli vista mare continua la sua marcia trionfale. In questa terza stagione, le ragazze e i ragazzi dovranno imparare ad affrontare la vita adulta e si troveranno a dover gestire emozioni e sentimenti del tutto nuovi. Ma gli amori non coinvolgeranno solo i giovani detenuti, ma anche il personale dell’istituto. Su Raiplay le nuove puntate saranno visibili dal 1° febbraio.

Django

Sky Atlantic 17 febbraio

Dopo quello di Tarantino, un nuovo libero adattamento dal cult movie di Sergio Corbucci Django è la storia di un uomo che, nel Texas di fine 1800, parte in cerca di vendetta, ma finirà per lottare per qualcosa di più grande. Con la direzione artistica di Francesca Comencini, questa coproduzione italo-francese (è una serie originale Sky) schiera il belga Matthias Schoenaerts nei mitici panni di Django, insieme a Nicholas Pinnock, Lisa Vicari e Noomi Rapace.

Souls

Sky Atlantic 21 febbraio

Linee temporali che si intersecano e un ragazzino misterioso, Souls è la storia di tre donne le cui esistenze vengono stravolte quando il figlio di una di loro viene coinvolto in un grave incidente d’auto e sostiene di ricordare la sua vita precedente in cui era il pilota di un aereo.

Fleishman a pezzi

Disney+ 22 febbraio

Il romanzo di Taffy Brodesser-Akner è stato definito: “il Lamento di Portnoy al tempo di Tinder”. Nei panni del 41enne divorziato che si tuffa nel nuovo e coraggioso mondo degli incontri tramite app c’è Jesse Eisenberg, la sua ex moglie che scompare e lo lascia con i due figli ha il volto di Claire Danes. E nel cast ci sono anche Lizzy Kaplan e Adam Brody.

Funny Woman

Sky Serie 24 febbraio

Dal bestseller di Nick Hornby, la parabola di Barbara Parker (Gemma Arterton) nella Swinging London: da reginetta di bellezza di Blackpool a superstar della commedia durante l’esplosione culturale degli anni ’60. Un po’ Midge Maisel, perché anche qui la nostra deve trovare las sua voce comica nel mondo della sitcom dominato dagli uomini. Nel cast c’è pure Rupert Everett.

The Consultant

Prime Video 24 febbraio

Un mix di thriller e comedy per raccontare il rapporto tra un capo e i suoi dipendenti. Il capo, Regus Patoff, è un consulente assunto con il compito di migliorare le attività di una compagnia di gaming e ha il volto di Christoph Waltz. I dipendenti (tra i quali Nat Wolff) si trovano a far fronte a nuove esigenze e sfide che mettono tutto in discussione… comprese le loro vite.

Il commissario Ricciardi 2

Rai 1 27 febbraio

Il commissario “maledetto”, uscito dalla penna di Maurizio de Giovanni e interpretato da Lino Guanciale, torna con nuove inquietanti avventure. Il dono ereditato dalla madre di vedere i fantasmi delle persone morte in modo violento lo aiuta nel lavoro, ma lo chiude alle relazioni amorose, nonostante il successo riscosso con le donne. Anche per Ricciardi però sarà tempo di scelte.

Sei donne

Rai 1 28 febbraio

Come avrete capito dal titolo, è una serie dichiaratamente al femminile. Diretta da Vincenzo Marra, la storia segue una PM (Maya Sansa) che deve indagare sulla scomparsa di una ragazza. Il suo percorso la porterà a incontrare molti volti femminili, presenze più o meno importanti della vita della giovane. Nel cast ci sono Alessio Vassallo, Ivana Lotito, Denise Tantucci, Isabella Ferrari, Maurizio Lastrico.