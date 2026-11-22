Sarà la fortuna, sarà il destino, o forse qualcosa di un po’ più mistico. Fatto sta che Geena Meszaros è convinta che sia stata una botta di fortuna inimmaginabile a farle ottenere il ruolo della svolta, quello di Lisbeth nella nuova serie teen horror-comedy di Netflix The Body. Soprattutto perché, per un bel pezzo, non si era accorta di stare facendo il provino per uno dei personaggi principali.

Durante buona parte delle audizioni, a Meszaros erano state date solo sceneggiature parziali, che tenevano nascosti alcuni dei colpi di scena più grossi. «Sono arrivata fino al callback e ai chemistry read senza sapere quanto [Lisbeth] fosse centrale nella storia», racconta Meszaros ridendo, in collegamento Zoom da casa sua, a Calgary. Ma man mano che scopriva di più, «ne sono diventata ossessionata».

Creata da Quinn Shephard (Not Okay, Under the Bridge), The Body catapulta gli spettatori nei drammi di un liceo cattolico femminile di una cittadina di provincia intorno al 2004 (lo capisci dai telefonini a flip e dall’uso di Messenger). Il team di danza, fulcro dell’ordine sociale della scuola, deve riempire un solo posto in organico. La capitana Anya Butler (Kristina Bogic) e il suo braccio destro Elise Zakaria (Sara Boustany) scelgono la fresca e devota “Santa” Grace Franklin (Sofia Wylie) al posto della goffa e rigida outsider Lisbeth Anderson, interpretata da Meszaros. Ma la cerimonia di iniziazione della squadra, un sacramento ironico a base di Ecstasy e di una bottiglia tiepida di Tanqueray che rappresentano il corpo e il sangue di Satana, va storta e si conclude con Grace priva di sensi. Da quel momento, Anya e Lisbeth restano legate da un oscuro segreto su ciò che è successo quella notte, mentre la città soccombe lentamente a un’ondata di isteria religiosa.

The Body | Official Trailer | Netflix

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«Lisbeth parte da outsider. Vede le amicizie di queste ragazze come una merce di scambio. È una sopravvissuta, in un certo senso», dice Meszaros. «Vede il potere che Anya ha grazie al pensiero di gruppo [della squadra]. E a poco a poco capisce che ne ha bisogno per mantenere la propria sicurezza. Deve provarlo, almeno una volta».

Questa non è la prima volta che Meszaros si confronta con un rompicapo spirituale, per così dire. I fan della serie horror sui campi di conversione di Mae Martin, Wayward, potrebbero riconoscerla: era la disturbante Oatmeal Beth. Ma The Body mette Meszaros al centro della scena, con il suo personaggio a guidare gran parte dell’azione. Con Grace in coma, Anya lascia che Lisbeth ne prenda il posto nella squadra di danza. Ma fin dall’inizio è chiaro che lei è la disadattata del gruppo. Il viso pallido e le espressioni sgranate di Meszaros stridono comicamente con le pieghe perfette, il trucco e i cerchietti di tutte le altre. È talmente lontana dalle cose normali da adolescente (fare shopping, flirtare, scrivere messaggi) che gran parte di ciò che dice è ottuso da far ridere a crepapelle, e proietta una luce di umorismo nero su alcuni degli elementi più orrorifici della serie. La serie rivela inoltre che la famiglia di Lisbeth si è trasferita in città dopo la misteriosa morte del padre, un bagaglio che lei è disperatamente decisa a nascondere alle nuove amiche.

Quando Shephard ha iniziato il casting di The Body, racconta a Rolling Stone, era imprescindibile che il personaggio di Lisbeth fosse «inquietante in un modo da cui non riesce a liberarsi», per quanto imiti e studi le ragazze popolari che ha intorno. Ciò che l’ha stupita è che Meszaros ha preso quello che era scritto per essere disturbante e l’ha reso anche divertente, trasformando Lisbeth in una «maniaca adorabile».

«Lisbeth non parla la loro stessa lingua, fa fatica a leggere i segnali sociali, è profondamente traumatizzata dall’infanzia e ha vissuto in un ambiente così protetto da fraintendere la maggior parte dei riferimenti pop. Guardare Lisbeth è come osservare qualcuno nel suo primo giorno sulla Terra», dice Shephard. «Non c’era nessun’altra con il livello di umorismo che Geena ha portato in questo ruolo. È assurdamente divertente».

La serie riesce a fondere dramma e commedia in un modo che ricorda alcuni degli episodi più sopra le righe di Euphoria, aiutata dalle deliziose apparizioni di Gabby Windey, star di The Traitors, nei panni di Coach Miller, l’insegnate di danza in avanzato stato di gravidanza. «Ogni volta che arrivavo sul set e vedevo la sua pancia finta nella stanza del trucco, pensavo: “Ah, sarà una bella giornata”», racconta Meszaros ridacchiando. «Che icona».

Il tentativo di Lisbeth di conquistare la squadra si complica quando le ragazze iniziano ad avere visioni di Grace, che spesso le spingono a pentirsi ad alta voce dei propri peccati. E quando in città si comincia a credere che Grace sia una santa in carne e ossa, un delirio spirituale dilaga nella comunità, come in Contagion. In mezzo al caos, Lisbeth si aggrappa ancora più forte al segreto del proprio trauma passato, e presto la silenziosa ragazza che faceva da tappezzeria si crepa davanti alla macchina da presa, rivelando una vena manipolatrice e uno strano potere religioso. Eppure la motivazione profonda di Lisbeth suona struggentemente familiare: certo, la città sta pian piano sgretolandosi sotto il peso di una febbre da caccia alle streghe. Ma non sarebbe bello se Lisbeth potesse restare popolare?

«Quando arrivi al liceo, stai davvero cercando di capire chi sei, lontano da tuoi genitori», dice Meszaros. «È un periodo cruciale. Io sono sempre stata una che si modella sulle persone che ha intorno. Soprattutto da adolescente: attraversi tantissimi cambiamenti, ti vergogni [sempre] di tutto, e ognuno è a uno stadio diverso. Essere adolescenti è dura, ragazzi. È dura».

Oltre ai richiami evidenti a film come Jennifer’s Body, La seduzione del male, Giovani streghe e Gonne al bivio, la serie si ispira in modo chiaro alla Bibbia. Anya, Lisbeth e Grace formano una sorta di Santa Trinità: Anya è il padre benevolo, Lisbeth un salvatore rifiutato dalle persone che è venuta in soccorso, Grace lo Spirito Santo, silenzioso ma sempre presente. La dinamica sottolinea i temi della serie sul mettere in discussione la propria fede. Nel caso di Lisbeth in particolare, la domanda smette di riguardare ciò in cui crede e diventa se voglia credere, e basta.

«Ci sono momenti in cui certe persone devote sono per [Lisbeth] un trigger, perché [rappresentano] una versione di sé che sente di aver perso», dice Meszaros. «Sta mettendo in dubbio la sua fede. E, perdendo quella stabilità, vede il mondo come un posto in cui devi guardarti le spalle da sola. È distorto. È estremo. Ed è un fattore enorme nelle scelte che fa. È ipervigile, e sempre diffidente, convinta che qualcosa possa andare storto».

Meszaros è attenta a lasciare molti dei misteri e dei colpi di scena centrali della serie all’interpretazione del pubblico. Ma una cosa la dice con chiarezza: quanto si senta protettiva nei confronti di Lisbeth, e quante emozioni le salgano dentro nel mettere al mondo il suo primo grande personaggio.

«Se la devi giudicare, lo capisco. Fa cose discutibili, di sicuro», dice Meszaros. «Ma io sono comunque Team Lisbeth».

Da Rolling Stone US