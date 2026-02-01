Tessa Thompson, la mia verità

ATTENZIONE: questo articolo contiene spoiler sulla serie Netflix La sua verità.

Tessa Thompson voleva rispondere alla violenza con la violenza. Nella miniserie Netflix La sua verità (titolo originale His & Hers), interpreta Anna, una giornalista televisiva in difficoltà che torna nella sua piccola città natale di Dahlonega, in Georgia, per seguire una serie di misteriosi omicidi collegati da un unico elemento: tutte le vittime sono sue ex compagne di liceo. Sebbene ci siano diversi potenziali sospettati, tra cui la stessa Anna e il suo ex marito, il detective Jack Harper (Jon Bernthal), nel finale scioccante viene rivelato che l’assassina era sua madre Alice (Crystal Fox). Perché? Perché quello stesso gruppo di “amiche” di Anna aveva orchestrato e filmato la violenza sessuale che aveva subìto il giorno del suo sedicesimo compleanno.

«Ovviamente, ciò che fa è motivato dall’amore di una madre», dice Thompson di Alice, durante un pranzo al Whitby Hotel, nel cuore di Manhattan. «Ma penso anche che ciò che fa sia probabilmente motivato da una buona dose di rabbia».

Come dice la stessa Alice nel finale, viene ignorata come potenziale sospettata perché è una donna di colore anziana che lavora come donna delle pulizie nella città prevalentemente bianca di Dahlonega. La serie accenna al razzismo odioso che ha subìto; la terribile aggressione subita da sua figlia è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La sua vendetta è sanguinosa e melodrammatica, cosa che Thompson, che ha anche prodotto la serie attraverso la sua casa di produzione Viva Maude, ha trovato catartica. «Sono sicura che esista, ma non ho mai visto [una serie] in cui una donna di colore sulla sessantina che lavora come domestica è una fottuta serial killer e uccide un gruppo di ragazze bianche», dice Thompson. «E farlo perché ama così tanto sua figlia è radicale».

Per Fox, il finale è stato un colpo di scena su più livelli. Ha trovato ironico che il personaggio di Alice non sia sospettato perché, statisticamente parlando, le donne di colore non tendono ad essere serial killer. Come nota Thompson, Alice è stata maltrattata dalla gente di Dahlonega; eppure, le vengono affidate le chiavi delle case delle persone e il compito di prendersi cura e crescere i loro figli. Le donne di colore vengono guardate con disprezzo un attimo prima, dice Fox, e un attimo dopo vengono incaricate di responsabilità intime. «C’è tantissima ipocrisia in tutto questo», aggiunge.

La rivelazione che Alice fosse l’assassina è stata uno shock totale quando Crystal Fox ha incontrato per la prima volta il creatore della serie William Oldroyd e la showrunner Dee Johnson, che lei riempie di elogi durante tutta la nostra conversazione. Al momento dell’incontro, l’attrice non aveva letto il romanzo bestseller da cui è tratta la serie, scritto da Alice Feeney.

«Dee ha detto a Will: “Vuoi dirglielo tu o lo faccio io?”», ricorda Fox. «Sono caduta dalla sedia… Ho esclamato: “State scherzando?”. E loro sono scoppiati a ridere».

I fan delle serie “Prestige Tv” ricche di colpi di scena potrebbero conoscere Fox soprattutto per aver interpretato Elizabeth Howard, la madre del personaggio di Zoë Kravitz nella seconda stagione di Big Little Lies. Ma Fox recita da decenni, avendo debuttato nel 1989 nel film A passo con Daisy e avendo aggiunto da allora una lunga serie di titoli al suo curriculum, tra cui interpretazioni teatrali di classici come Barriere e Un grappolo al sole, e un ruolo principale nella serie di Tyler Perry The Haves and Have Nots. Lontana dalla macchina da presa, la storia personale di Fox è molto ricca. Sua zia era la leggendaria Nina Simone, e lei è cresciuta trascorrendo molto tempo con l’iconica cantante. È anche una motociclista che ha fatto lunghi viaggi attraverso gli States sulla sua Harley-Davidson Fat Boy Lo nero opaco. E «ha una Jeep con le ciglia», osserva Thompson con espressione impassibile. «È una cosa importante da sapere su Crystal Fox… La adoro».

L’amore è reciproco. Quando si è trattato di partecipare a La sua verità, Fox afferma che avrebbe accettato ciecamente il progetto solo per poter lavorare con Thompson. «Il complimento più grande che spero di poterle fare, perché è quello che provo dentro di me, è che non mi importava di cosa si trattasse», ricorda Fox. «Sapevo di potermi fidare del fatto che lei fosse legata così tanto a qualcosa in cui credeva».

Sia per Thompson che per Fox, La sua verità segna una nuova era nelle loro rispettive carriere. La miniserie ha debuttato all’inizio di gennaio e ha rapidamente raccolto 20 milioni di visualizzazioni (secondo il sistema di valutazione di Netflix, talvolta controverso), detronizzando l’ultima stagione di Stranger Things. Ha anche generato un acceso dibattito sui social media, con gli spettatori che hanno analizzato a fondo il finale a sorpresa, che si conclude con Alice che confessa tutto, compreso il fatto di aver finto sintomi simili alla demenza. Tra tutte le cose strane accadute nella serie, Thompson temeva che quel particolare punto della trama potesse irritare gli spettatori. «È una cosa delicata», dice. «Mia nonna paterna è morta di Alzheimer. Mia nonna materna ora convive con l’Alzheimer. Mia madre è la sua badante. Capisco davvero quel mondo e ho una grande sensibilità nei confronti delle sue rappresentazioni».

Thompson sottolinea che, nel primo episodio, si può intravedere Alice mentre scrive una prima bozza della lettera in cui confessa tutto. «Poi la raccoglie e la nasconde», dice Thompson. Dopo aver letto la confessione, Anna incrocia lo sguardo di sua madre. Nessuna delle due dice nulla, si limitano a guardarsi. L’espressione di Anna passa dallo shock all’orrore, fino a una sorta di orgogliosa accettazione.

Quel finale, rispetto al trattamento più velato del libro, in cui Alice non si rivela ad Anna, «era nel DNA della serie fin dall’inizio», dice Thompson, sottolineando che faceva parte della proposta originale di Oldroyd per l’adattamento. Tuttavia, dopo aver letto la scena, Fox ha faticato a trovare una motivazione specifica per il suo personaggio.

«Perché dovrei dirglielo? La porterebbe in un posto oscuro?», ricorda Fox della rischiosa decisione di Alice. Alla fine, ha attribuito la decisione al fatto che sua figlia è «una giornalista. Lei cerca la verità». Alice voleva che Anna sapesse tutto.

A Thompson piaceva l’idea di un finale che lascia senza parole, in cui i sentimenti fossero espressi solo attraverso gli sguardi. L’assenza di dialoghi aggiunge anche un tocco di mistero: lo spettatore può decidere da solo cosa penserà che Anna farà dopo. «Era necessario che ci fosse una certa ambiguità su ciò che Anna prova emotivamente in quel momento», dice Thompson. «Se avessimo deciso di dare una risposta definitiva rispetto a quello che pensa, sarebbe risultato troppo scontato».

Per alcuni spettatori, il finale è esagerato e inverosimile, un colpo di scena fine a sé stesso. Per altri, è una testimonianza soddisfacente del potere inarrestabile dell’amore di una madre nera. Anche se Thompson di solito evita di leggere i commenti, non ha potuto fare a meno di approfondire le reazioni sui social media a La sua verità, osservando gli aspetti positivi e negativi. «Mi ha reso più forte perché voglio confrontarmi con tutto questo», dice, sottolineando che la co-fondatrice di Viva Maude, Kishori Rajan, le ha inviato tweet, recensioni su Letterboxd, TikTok e altro ancora.

Si è lasciata andare alle critiche, compresa quella secondo cui Jack, l’ex marito di Anna, è un pessimo detective, spesso superato dalla sua partner Priya (Sunita Mani). «Anna stessa lo definisce un pessimo detective», dice Thompson ridendo. Ma subito dopo aggiunge che lui lavorava alla squadra omicidi ad Atlanta e doveva essere sicuramente competente per farlo. «Sto costruendo una difesa perché adoro Jon Bernthal!», esclama. Secondo lei, Jack è un bravo detective che sta solo attraversando un periodo difficile. «Adoro vedere personaggi che sono fuori dal cliché del loro personaggio», aggiunge Thompson.

Sebbene La sua verità sia una miniserie con un finale chiuso, quello stesso finale lascia spazio a ulteriori sviluppi narrativi. (Qualcun altro scoprirà mai la verità sul serial killer? Anna e Jack sono sulla strada della riconciliazione?) Gli alti ascolti dimostrano che c’è un interesse abbastanza forte da parte degli spettatori nei confronti di questi personaggi e, in un mondo post-Peak TV, “limited” si è rivelato un termine piuttosto vago. Anche se non è stato discusso nulla di ufficiale, Thompson è aperta a esplorare di nuovo La sua verità in futuro. «Potremmo continuare nello stesso mondo e capire cosa succede a questi personaggi in seguito», ipotizza. Ma, grazie allo stile della serie, c’è «un mondo in cui esploriamo un his e un hers completamente diversi».

Nel frattempo, la società di produzione di Thompson, sebbene abbia solo cinque anni, ha una lunga lista di altri progetti in cantiere, tra cui un adattamento cinematografico della pièce Is God Is, scritta e diretta dalla drammaturga Aleshea Harris, e un adattamento televisivo del romanzo bestseller Luster di Raven Leilani, che sarà prodotto da HBO. «È il primo libro che abbiamo deciso di adattare, prima ancora che la società fosse ufficialmente costituita», osserva Thompson a proposito di Luster. È il tipo di materiale di partenza che lei descrive come il «pane quotidiano» creativo della società. «Non intendo dal punto di vista finanziario», precisa. «Intendo spiritualmente, energeticamente… C’è un tipo di punto di vista che mi interessa approfondire. Trovare personaggi davvero dinamici, unici e singolari che siano scritti da e per donne di colore. O come abbiamo fatto con La sua verità: prenderlo, ricostruirlo un po’ e mettere una donna di colore al centro».

Da Rolling Stone US