Rodrigo Sorogoyen lo si ama a prescindere

Partiamo da un presupposto assai importante: in questo momento, la cinematografia spagnola è una delle più vivaci del panorama internazionale. Tanti giovani autori, ottimi interpreti, un apparato produttivo assai virtuoso, tante storie da raccontare. Peccato ne arrivino in Italia ancora relativamente pochi di film dalla penisola iberica, anche se questa tendenza potrebbe invertirsi nei prossimi mesi, quando La bola negra, il film dei due “Javis”, Javier Calvo e Javier Ambrossi, potrebbe diventare la grande sorpresa della Awards Season.

E parlando di Javier, c’è Bardem a fare da padrino, anche da noi, a El ser querido, in Italia L’essere amato, la nuova, bellissima, opera di Rodrigo Sorogoyen, uno dei registi di maggiore talento degli ultimi anni. E non solo a casa sua, come ha ampiamente dimostrato con i suoi sette lungometraggi e anche i notevoli lavori seriali, tra cui Antidisturbios – Unità antisommossa e la meravigliosa Dieci Capodanni, miracolo di scrittura e messa in scena.

L'ESSERE AMATO Trailer Ufficiale Italiano dal 12 Novembre al Cinema

Guarda questo video su YouTube

Sorogoyen è un cineasta che ama e sa gestire i generi, dal thriller politico, quello del Regno, al dramma dalle tinte quasi horror di As bestas – La terra della discordia, ponendo sempre una grande attenzione sulle psicologie dei personaggi e le relazioni tra esseri umani, due elementi che stanno particolarmente a cuore a lui e alla sua compagna di scrittura, Isabel Peña.

El ser querido è un film stranamente simile a Sentimental Value, come mi aveva detto lui stesso in un nostro incontro avvenuto nell’estate del 2025, quando aveva appena finito di girare e il film di Joachim Trier aveva da poco debuttato a Cannes. Una cosa meno strana di quello che possa sembrare, semplicemente perché dinamiche umane e arte vanno da sempre a braccetto.

Bardem è un regista di successo che ingaggia sua figlia, attrice discontinua e dalla vita segnata dall’inesistente rapporto con il padre, che non vedeva da quindici anni, per un film ambientato negli anni Trenta nel Sahara spagnolo. Desierto è il titolo, e non a caso. Il rapporto tra i due durante le riprese esplode, realtà e finzione si intrecciano, il cinema regna sovrano, al pari della vita. E in fondo, non è sempre così?

L’essere amato arriva nelle sale italiane il 12 novembre, dopo essere stato ignorato dal palmarès di Cannes per ragioni inspiegabili, ed è distribuito da Movies Inspired, che porterà a gennaio nelle sale anche La bola negra, ultimi due titoli dei molti che la distribuzione torinese di qualità ha preso in Spagna. Alla Festa del Cinema di Roma, dove ha avuto la sua première italiana, El ser querido è stato accompagnato dai due protagonisti, Bardem e la bravissima Victoria Luengo, e dal regista.

Parlare con Rodrigo è sempre un gran piacere, vista la precisione con cui risponde a ogni domanda, come quella a proposito del suo interesse nei confronti delle dinamiche familiari all’interno del suo cinema. «Mi interessano i rapporti: non solo familiari, anche sentimentali, perché sono sempre situazioni intense e complesse che si sviluppano nella maggior parte dei casi in contesti in fondo ordinari. È quello di cui parliamo Isabel ed io nei nostri film. Ci sono padri, figlie, madri e figli. È logico e naturale».

Poi però bisogna saperle raccontare queste situazioni, e il cinema di Sorogoyen le mette in scena con una potenza e una passione rare. Ed è strano, vista la pacatezza e la tranquillità che contraddistingue questo regista quarantacinquenne, ben diverso dall’Esteban di Bardem. «Decisamente io non vivo il processo creativo così intensamente come lui nel film. Anzi, mi piace divertirmi sul set: lavoro sempre con i miei amici, non c’è niente che odi di più che annoiarmi. Ovviamente non si smette mai di imparare, talvolta ci si sente frustrati perché non viene fuori quello che si ha in testa, possono esserci giornate meno buone, ma cerco sempre di divertirmi, perché credo ci sia qualcosa di molto dinamico e creativo in questa ricerca. Non dico che non si possa creare partendo dalla sofferenza, ma non è un processo artistico che mi interessa. Non sono fatto per soffrire».

Desierto è un titolo chiave, perché Sorogoyen non racconta mai una cosa sola, c’è sempre un mondo dentro cui si muovono i suoi personaggi. In questo caso due: quello reale del set, in qualche modo doppio, e quello fittizio del film, che si immerge in un pezzo di Storia che pochi conoscono, e che rende il tutto ancora più affascinante. «Sono elementi diversi che devono essere interconnessi. Questi personaggi si alzano ogni giorno per raccontare quella storia. A noi interessava che il film parlasse delle narrazioni, della storia dei due protagonisti, dell’uno e dell’altra, senza imporle a loro stessi e senza fare lo stesso nei confronti del pubblico. Scorrono, come quelle che stanno interpretando e dirigendo, indietro nel tempo nella Spagna coloniale, nel Sahara del 1932. Perché il Sahara? Perché questa è una storia di abbandono: il Sahara era un protettorato spagnolo, finché la Spagna non lo abbandonò nel 1975, e contestualmente il Marocco vi entrò e se ne impadronì. Fu un evento molto controverso e quasi del tutto sconosciuto. Chiunque l’abbia vissuto se ne ricorda, ma al giorno d’oggi non gli viene data molta importanza e ci è sembrato molto interessante inserirlo nel film. Ci piaceva che Esteban Martínez fosse così ossessionato da una storia di abbandono politico, quando in realtà il suo interesse è il perché abbia abbandonato sua figlia».

La potenza con cui Javier si è calato in Esteban è impressionante, in alcuni momenti fa paura, nel vero senso della parola. Ma al di là del metodo, e del fatto che sia la prima grande star con cui ha lavorato, Rodrigo ha trovato un piano su cui vanno molto d’accordo. «Anche a lui piace divertirsi, è una persona molto intelligente, ha un talento pazzesco, ma ha anche le sue insicurezze. Abbiamo lavorato in grande armonia, c’è stato un periodo di conoscenza reciproca per prenderci le misure, capire come andava. Dopo un anno e mezzo, ormai quasi due anni, posso dire che siamo amici, che ci vogliamo bene e che vogliamo lavorare ancora insieme».

«Abbiamo parlato molto, con lui e con Victoria», aggiunge Rodrigo, «mettendo tutto in discussione, analizzando la sceneggiatura, non solo ciò che è scritto, ma anche ciò che c’è dietro. Fatto questo, alle riprese si arriva con il lavoro già fatto, si deve solo recitare, e lui è un grande attore. Gli piace fare molti ciak, sette, tutti diversi, così che il regista abbia tutte le opzioni possibili una volta arrivato in montaggio e possa scegliere la migliore. È Javier Bardem, e mi ha sorpreso, perché non è una cosa da tutti».