Questa è l’estate di Julia Garner

«Mi sarebbe piaciuto essere Hulk almeno per un giorno della mia vita per non dovere combattere per aprire una bottiglietta d’acqua. Non sono molto forte, sai, quindi diventare Hulk per un giorno sarebbe bello ». E invece le hanno fatto fare Silver Surfer, o meglio, attenzione, Shalla-Bal, immortale imperatrice di Zenn-la, uno dei pianeti dell’universo Marvel, nello specifico quello che ha dato i natali a Norrin Radd, suo amante e originario araldo di Galactus, il divoratore di mondi.

Insomma, Julia Garner si è presa una bella gatta da pelare, o meglio, gliel’ha mollata Matt Shakman, regista di I Fantastici 4 – Gli inizi, il film che dovrebbe salvare la Marvel dopo una discreta serie di fiaschi. Dell’universo fumettistico Marvel, Silver Surfer è senz’altro il personaggio più affascinante, scienziato che per salvare il suo pianeta dalla voracità di Galactus si immola diventando il suo servitore, l’uomo che annuncia a pianeti interi che il suo padrone ha deciso di porre fine alla loro esistenza. Figura romantica, nel senso più letterario del termine, costretto alla solitudine e all’eternità. Ma non è da meno Shalla-bal, che Shakman ha preferito come Surfer per ragioni precise che scoprirete guardando il film. E per motivi altrettanto precisi ha deciso che dovesse essere Julia Garner a interpretarlo.

Perché questa ragazza newyorkese è un’attrice magnifica, lo dimostra il suo approccio al personaggio. «Ho letto molto, non solo i fumetti dei Fantastici 4, ma di tutto l’universo Marvel, per entrare nell’atmosfera. Vista l’ambientazione anni Sessanta del film mi sono concentrata sui primi anni delle storie dei F4. Ma quando devi costruire un personaggio la tua stella polare può arrivare da dove meno te lo aspetti. In questo caso mi sono concentrata molto sulla voce, dato che è con quella che si annuncia e comunica alle genti il volere del suo padrone. Doveva essere solenne, ferma e calma, e mi hanno molto ispirata delle registrazioni di letture di T.S. Eliot, con questa voce al tempo stesso tremante e autorevole, una combinazione che ho trovato molto interessante».

D’altronde è quello che ci si può attendere da una giovane donna cresciuta in una famiglia in cui il padre è un pittore, la madre un’attrice e la sorella pure un’artista. Un talento notevole, Julia, che il grande pubblico ha conosciuto soprattutto grazie a Ozark, la serie Netflix della famiglia lavatrice per il cartello messicano, ma già dal suo esordio, nella mai abbastanza celebrata The Americans, si era capito che avrebbe avuto un gran futuro. E così è stato, con tre Emmy e un Golden Globe già sulla mensola del camino, e molti ruoli notevoli in curriculum.

Difficile immaginare un’altra nei panni di Anna Sorokin, la finta socialite che truffò milioni al jet-set newyorkese, o di contro la spaurita impiegata Jane di The Assistant, che da sola cerca di combattere un mondo maschilista che sfocia nell’orrorifico. Julia Garner è la perfetta rappresentazione della giovane donna in quest’epoca di rivincita ma anche di molte ipocrisie. Piccola, fragile, ma che è meglio non fare arrabbiare, come accade nel (brutto) film successivo della regista di The Assistant, Kitty Green, quel The Royal Hotel in Italia arrivato direttamente sul piccolo schermo (il passaggio televisivo sulla RAI di qualche settimana fa è stato un successo, il sospetto che sia grazie a lei è fiero. Se ve lo siete perso, lo trovate su Netflix). Ma anche, andando a scavare nella sua breve, ma qualitativamente ricca, filmografia, in We Are What We Are, storia di cannibalismo che è in realtà una dissezione crudele dell’istituzione familiare e del bigottismo religioso americano. Film magnifico, lei fantastica, recuperatelo.

Non ama i personaggi semplici, e Shalla-Bal non lo è. «È un personaggio piuttosto complesso, tragico conoscendo la sua storia. È stato molto interessante approfondirla ed entrare nella psicologia di un essere immortale che sta cercando di svolgere il compito che le è stato affidato al meglio lasciandosi il passato alle spalle, ma reprimendo le sue emozioni».

Da oggi, 23 luglio, nelle sale italiane, I Fantastici 4 – Gli inizi è l’ennesimo tentativo di portare a casa un film decente sulla famiglia di supereroi della Marvel, un concetto all’epoca rivoluzionario quando, nel novembre del 1961, fecero il loro debutto nelle edicole statunitensi. Creati da Jack Kirby e Stan Lee, nacquero in un’era di speranza, durante la presidenza di J.F.K., le lotte per i diritti civili di Martin Luther King, ma era anche l’America dei Mad Man, delle commedie pruriginose con Doris Day e Rock Hudson, delle case di provincia dal design quasi futuristico, come quella di WandaVision, la serie ideata e diretta dallo stesso Shakman, che è probabilmente ancora il miglior prodotto televisivo Marvel. Tutte queste suggestioni, compresa la corsa allo spazio e la paura della guerra nucleare, venivano regolarmente trasposte nella serie regolare, che non a caso diventò un enorme successo. Ma la cosa più interessante erano le dinamiche di un supergruppo in cui c’è un leader che è di fatto un capo famiglia, sua moglie, il cognato e il migliore amico che, per ovvi motivi, ha anche dei problemi psicologici non indifferenti, essendo fatto di pietra e, al contrario degli altri, ha perso completamente la sua forma umana.

Vedremo come andranno al botteghino, se faranno meglio di un Superman in affanno praticamente da subito. E quanto dureranno, perché dall’8 agosto se la dovranno vedere proprio con Julia Garner. Già, perché nelle sale arriverà Weapons, che si preannuncia già come l’horror più spaventoso della stagione, con Julia Garner insegnante di una classe elementare in una tranquilla cittadina con le sue belle villette a schiera. Una mattina la sua classe è però vuota, o quasi. È rimasto un solo bambino. Gli altri diciassette sono tutti scappati di casa nella notte e di loro non v’è nessuna traccia. E naturalmente la prima a essere additata è l’unica persona che tutti i giorni li vedeva tutti e diciassette.

Weapons | Official Trailer

Watch this video on YouTube

L’assunto ricorda non poco il professore interpretato da Lino Musella in Favolacce dei fratelli D’Innocenzo, ma Weapons, diretto da Zach Cregger, che ha al suo attivo l’interessante ma non entusiasmante Barbarian, si sviluppa poi per tutt’altre strade, molto più spaventose, per quanto l’umanità raccontata dai Bros del nostro cinema non è che fosse proprio rassicurante.

Riuscirà Julia Garner a tirare fuori quella forza che solo Hulk le potrebbe dare per fronteggiare la situazione? A occhio sì, ce la farà. È una tosta lei.