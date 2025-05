Mia Threapleton aveva come idolo Wes Anderson. Ora è la protagonista del suo nuovo film

Se Mia Threapleton dovesse scegliere un avatar per la sua “chiamata creativa” da bambina, potrebbe essere una volpe. Avrebbe potuto scegliere un leone, l’animale che aveva finto di essere durante i campi estivi e i corsi di recitazione del doposcuola con i suoi amici e che le aveva fatto provare per la prima volta il brivido di esibirsi per gli altri. O forse un gangster degli anni Trenta, per gentile concessione delle tante visioni, quand’era bambina, di Piccoli gangsters; Threapleton ricorda vividamente di aver visto una giovanissima Jodie Foster, insieme a decine di altri attori bambini che fingevano di essere delinquenti dell’epoca del proibizionismo in quel film del 1976, e di aver pensato: “Quanti anni ha? Sembra che abbia la mia età. Posso farlo anch’io?”. Con lei in quel momento c’erano anche i suoi genitori, che… be’, ci arriveremo fra poco.

Tutte queste figure hanno contribuito alla decisione di Threapleton di accennare di sfuggita, durante la sua adolescenza, al fatto che forse voleva provare a fare l’attrice professionista. Ma ciò che rimane davvero impresso nella sua memoria è, appunto, una volpe. Non importava che fosse solo un animale animato in stop-motion. Quel mammifero era spiritoso, elegante, e pure un ottimo ballerino. Inoltre, questa creatura maliziosa aveva un sacco di amici eccentrici. E sembrava muoversi in un mondo strano, divertente, bizzarro e unico nel miglior modo possibile. Era, osiamo dire, fantastico.

«Sì, Fantastic Mr. Fox!», dice Threapleton, con una risatina a mitraglia. «Ricordo di aver visto quel film quando avevo otto, forse nove anni. E l’impressione che ho avuto è stata: “È una figata… perché mi piace così tanto?”. Voglio dire, è un film assolutamente geniale. Ma c’è qualcosa che mi ha colpito da bambina. Era così fantasioso e divertente».

«È stata la prima volta che ho capito chi fosse Wes Anderson», ricorda l’attrice, seduta davanti alla finestra aperta di una camera d’albergo con vista sulle spiagge di Cannes. «Poi, qualche anno dopo, ho visto Moonrise Kingdom e ho riconosciuto il suo nome. E ho pensato: “Oh, anche questo è fantastico! Adoro questo regista. Adoro il suo stile. Adoro tutto quello che fa”. È incredibile come funziona il suo cervello. È unico, è… la sua pura Wes-ness. Tutti questi Wes-ismi sono incredibili. Quel film è diventato una cosa importante per me. Non so quante volte l’ho visto, lo faccio ancora oggi. Quindi, sapete, quando si passa da quello a, ehm, questo…». Si guarda intorno nella stanza, con gli occhi spalancati, e torna la risata di prima. «È surreale. Un po’ folle, a dire il vero».

Il fatto che vedere un paio di film di Anderson sia stata un’esperienza così formativa per Threapleton – ora che recita in uno di essi – sembra un dettaglio da vera e propria origin story. Ma la 24enne britannica protagonista di La trama fenicia, l’ultimo film dell’amato regista presentato in anteprima al Festival di Cannes, giura che è vero. E ammette di essere ancora incantata dal fatto di aver “attraversato lo specchio” ed essere diventata in qualche modo, dopo essere stata così affascinata dal suo lavoro, una pietra miliare del mondo di Wes.

Mia Threapleton interpreta Liesl, l’unica figlia del ricco e famigerato magnate Anatole “Zsa-zsa” Korda (Benicio del Toro). Dopo essere appena sopravvissuto all’ultima di una lunga serie di tentativi di assassinio da parte dei suoi rivali, l’industriale ha finalmente deciso di mettere ordine nei suoi affari. Korda decide che, poiché i suoi nove figli sono francamente degli idioti, Liesl sarà l’unica erede della sua fortuna. Unica avvertenza: dovrà vendicare la sua morte se lui dovesse morire. Liesl è una novizia che desidera una vita semplice in un convento e non vuole avere nulla a che fare con il padre che l’ha abbandonata. Tuttavia, quando Korda le chiede di accompagnarlo mentre si assicura i finanziamenti per un ultimo enorme progetto, la ragazza cede e va in giro per il mondo con il padre, insieme a un tutore svedese di nome Bjorn (Michael Cera).

Come nella maggior parte dei film di Anderson, c’è un cast corale di tutto rispetto (Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Bill Murray, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Benedict Cumberbatch, Willem Dafoe), battute e riferimenti interni sofisticati, e il tipo di messa in scena meticolosa che ha ispirato un fandom accanito tra i cinefili. Threapleton, tuttavia, non si limita a reggere il confronto con un sacco di star di serie A e una scenografia incredibilmente dettagliata. Finisce per essere l’arma segreta del film, grazie a un approccio “less is more” che fa sembrare le sue espressioni impassibili e i suoi impeccabili tempi comici come se stesse incarnando Buster Keaton. Quando le viene detto che questa immensa eredità le cambierà la vita per sempre, Liesl risponde con la più impercettibile scrollata di spalle del mondo. È il tipo di reazione che sottolinea il senso di caos controllato di Anderson, dando al contempo un’idea di chi sia questo personaggio.

«È interessante, perché ho la sensazione che molti pensino che l’ambiente sui suoi set sia molto restrittivo, molto controllato: in realtà non lo è», racconta Threapleton. «Wes ama il naturalismo, il che so che è una frase strana da dire su di lui, ma è così. Ama le sfumature. Ama la semplicità e la sottile complessità in una scena. E mentre Wes sa esattamente cosa vuole, il risultato finale è un po’ come un splendido collage di momenti che a volte sono stati elaborati e pianificati, e a volte sono nati durante le riprese». Menziona una sequenza all’inizio del film, in cui una serie di scatole da scarpe sono sparse sul pavimento. Threapleton sul set si è avvicinata con nonchalance tra un’inquadratura e l’altra ed è rimasta lì in bilico, con le mani sui fianchi. Improvvisamente, una testa è spuntata da dietro il monitor: “Non muoverti”, ha detto Wes. “Proviamo ancora una volta, ma con te in piedi così”. «E quella è l’inquadratura montata nel film», dice Mia. «Lui è costantemente attento nel caso in cui qualcosa di casuale o imprevisto catturi la sua attenzione».

Questo è un buon modo per descrivere come Threapleton si sia improvvisamente ritrovata a Londra a incontrare il suo idolo cinematografico/futuro regista, a prendere un tè e a leggere alcune pagine selezionate dalla sceneggiatura della Trama fenicia. L’attrice era una di un miliardo di altre aspiranti attrici con qualche ruolo all’attivo: una parte ricorrente in The Buccaneers di Apple TV+, un ruolo di spicco nella serie antologica della BBC I Am…Ruth (di quest’ultimo ne parleremo più avanti), che ha inviato un selftape tramite un agente a maggio del 2023. Non aveva una vera idea di cosa fosse il progetto, né di come Liesl potesse inserirsi in un quadro molto più ampio e dalla composizione impeccabile. «Non c’era un “più di questo, meno di quello”», dice. «Ho semplicemente fatto quello che mi sembrava giusto, senza alcun contesto. E mi è sembrato giusto in un certo senso minimizzarlo».

Anderson dichiara che aveva già visto più di mille altre audizioni, quando gli è arrivato il provino di Threapleton. Qualcosa in quel selftape è risaltato immediatamente. «Sembrava proprio che fosse dentro la scena», dice il regista tramite una nota vocale inviata dalla tappa a Milano del tour promozionale, subito dopo la première di Cannes. «Riuscivo a leggere i suoi pensieri. Si capiva che stava davvero ascoltando, reagendo, riflettendo su ciò che le stava accadendo davanti. Il che non accade sempre». Dopo che Threapleton ha fatto un callback, è stata invitata a incontrare Anderson a Londra. Ammette di essere stata ansiosa all’idea di incontrare la persona che aveva realizzato due dei suoi film preferiti, finché lui non ha aperto la porta della sua camera d’albergo e, secondo i suoi ricordi, «indossava calzini rosa, pantofole da hotel, pantaloni di lino a righe e una camicia di lino blu con occhiali trasparenti, piuttosto piccoli. E io ho pensato: “Guardalo! Ora non sono affatto nervosa. Anzi, divertiamoci un po’…”».

Threapleton e Anderson hanno continuato a chiacchierare «di tutto tranne che del film: del mondo, della nostra comune avversione per i social media, dei film che ammiravamo, delle cose che ci piacevano, dei libri che ci piacevano. Una conversazione per conoscerci meglio. E poi, credo verso l’ora, ci siamo detti: “Forse ora recitiamo un po’? Dovremmo farlo”». Lei e un amico di Anderson – lo sceneggiatore, regista e attore Fisher Stevens – hanno letto alcune scene insieme. Qualche settimana dopo, a Mia è stato chiesto di fare un provino di due giorni. Lei era assolutamente rilassata. Poi le hanno detto che sarebbe stato con Benicio del Toro, che avrebbe interpretato suo padre. E lì invece ha avvertito una fitta allo stomaco.

«È il solito: “Oddio, lo deluderò. Oddio, spero di non fare una brutta figura”», dice Threapleton, girandosi sulla sedia al ricordo di quel momento. Quando del Toro è entrato il primo giorno del suo provino, lei le si è presentata timidamente. Lui invece le ha dato subito una bella stretta di mano e un abbraccio. «Mi ha messo completamente a mio agio. Ho capito che è solo un enorme gatto che fa le fusa. O forse Benicio è come un grosso orso. Un orso molto grande, molto talentuoso, molto disciplinato, con un incredibile senso di concentrazione».

«Credo di averlo già accennato in un’intervista», aggiunge, «ma a un certo punto, all’inizio delle riprese, Benicio è venuto da me e mi ha chiesto: “Stai bene?”. Gli ho risposto: “Sta succedendo davvero, vero?”. E lui ha semplicemente detto: “Sì, ma lo faremo insieme”. Poi, quando abbiamo finito [quella scena], sono andata ad abbracciarlo per salutarlo, e lui ha detto: “Vedi, te l’avevo detto, l’abbiamo fatto insieme”».

Il secondo giorno, racconta Threapleton, è stato dedicato a capelli, trucco e costumi – quello che Anderson definisce «una sorta di bozza di come potrebbero essere [gli attori] nei panni dei personaggi». A un certo punto, stavano cercando di mettere a punto l’abito completamente bianco di Liesl, ma non riuscivano a trovare un velo. Il look non era quello giusto. Threapleton notò un tovagliolo su un carrello del pranzo. Chiese: “Qualcuno ha delle forcine?”. Poi l’attrice si appuntò il tovagliolo sulla testa, e voilà: ecco Liesl.

A quel punto, però, era già stata scelta. «Non credo di averglielo detto, almeno non ufficialmente», dice Anderson. «Ma dopo cinque minuti del secondo giorno, aveva già la parte. E quando l’ho vista recitare con Benicio… voglio dire, lui è una figura molto imponente, è circa un metro e mezzo più alto di Mia. Ma se dovessi dire chi sembrava avere il potere nella relazione in quelle scene, avrei detto la suora». (A quanto pare, l’approvazione di del Toro era stata ottenuta alla fine del primo giorno; secondo un’intervista della BBC, dopo che Threapleton se n’era andata, l’attore premio Oscar si era rivolto ad Anderson e aveva detto: “Sa competere alla pari… sarà anche bassa, ma è fantastica”.)

Una volta arrivata sul set, dopo alcuni giorni di prove con del Toro e Michael Cera, Threapleton ha detto di doversi continuamente «fottere di lavorare con quei due, e anche con Riz Ahmed, Richard Ayoade, Tom Hanks e Bryan Cranston. Mi chiedevo: “Aspetta, sono davvero i miei colleghi? Cosa diavolo sta succedendo?!”». Eppure, non è che Threapleton non avesse mai condiviso lo schermo con star del cinema super famose, anche se è solo all’inizio di una promettente carriera. E questo è probabilmente il momento giusto per tornare a parlare dei suoi genitori. Il padre di Mia è il regista Jim Threapleton. La madre di Mia è Kate Winslet. La star di Titanic aveva recitato con la figlia nel già citato episodio di I Am… Ruth, dove interpretava una madre preoccupata per l’effetto dei social media sulla salute mentale della figlia. Quando Winslet vinse un BAFTA per il suo ruolo, Mia era seduta accanto a lei; la si può vedere singhiozzare durante il discorso di ringraziamento, dopo che la mamma aveva ringraziato la sua co-protagonista/figlia dal palco.

Kate Winslet thanks her daughter in heartfelt Leading Actress speech ❤️ | BAFTA TV Awards 2023 - BBC

Watch this video on YouTube

«Tutta quell’esperienza è stata molto intensa», dice Threapleton, annuendo. «Tutto è stato improvvisato, ma il regista [Dominic Savage] ci dirigeva in stanze diverse, quindi quando entravamo [nell’altra stanza] per girare la scena, nessuna delle due sapeva cosa avrebbe fatto l’altra. Era un metodo molto intelligente, perché ha creato un’energia così elettrica – e a volte, piuttosto spaventosa – all’interno della scena. Ma era anche naturale, perché non avevamo un piano. Sapevamo come sarebbe andata la scena, ma non cosa avrebbe detto l’altra per arrivare a quel punto. E a volte Dominic prendeva da parte una di noi e diceva: “Sì, ancora così”. Oppure: “Forzala un po’. Falla incazzare davvero questa volta”. Era estremamente impegnativo».

«È buffo, perché non avevo idea di chi fosse sua madre», ammette Anderson. «Solo dopo aver rivisto il selftape dell’audizione di Mia un paio di volte e aver cercato cos’altro avesse fatto, l’ho scoperto: aspetta, è la figlia di Kate Winslet? Poi sono tornato indietro e ho riguardato il suo video, e giuro che se ascoltate attentamente, potete sentire qualcuno che imita l’accento di East London fuori campo, recitando la scena con lei. Forse lo sto solo immaginando – non ne ho mai parlato con nessuna delle due – ma forse ha lavorato con sua madre. Forse aveva il vantaggio di essere un’ottima collaboratrice. Ripeto, non lo so con certezza. Ma quello che mi ha subito comunicato è stato: è aperta alla collaborazione. Quello che ho visto e sentito quando l’ho rivisto è stato qualcuno che lavora con un’altra persona per dare vita a una scena, in un modo che era assente nelle migliaia di altre audizioni. Dunque mi ha colpito ancora di più».

Threapleton ricorda il momento in cui ha detto a sua madre che stava pensando di provare a fare l’attrice, e che la risposta iniziale fu: “Pensavo volessi diventare una biologa marina”. Per poi aggiungere: “Ok, è un duro lavoro, ma è un ottimo lavoro: fallo”. «Ha capito che facevo sul serio», confessa Threapleton, «e anche che volevo farlo da sola. E sì, ci ho provato, all’inizio sono un po’ crollata, ma poi ce l’ho fatta. Voglio dire, è proprio questo che è stato fantastico: ho avuto un ambiente di supporto attorno a me, ma ho dovuto trovare la mia strada. Volevo che le esperienze, i momenti belli e quelli brutti, fossero solo miei. Non di qualcun altro».

«Non c’era alcuna garanzia, in altre parole», aggiunge Threapleton. «Quindi riuscire a lavorare da sola e poi vedere quel lavoro in un film di Wes Anderson è…». Di nuovo, i suoi occhi si spalancano. «È tutto un sogno. Sto vivendo tutto questo un giorno alla volta. Ti faccio sapere come va dopo la prima del film…».

Da Rolling Stone US