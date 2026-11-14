L’intervista definitiva su ‘You Can See Everything’ Nathan Fielder, Lance Oppenheim e, sì, Amanda Seyfried svelano tutto quello che avreste voluto sapere sul documentario più discusso e acclamato della stagione. Attenzione: ci sono molti spoiler 14 Novembre 2026 07:30

ATTENZIONE: Questo articolo contiene spoiler sul documentario You Can See Everything.

«Be’, ragazzi, di cosa parliamo?».

È una battuta lanciata da una delle tre persone presenti a una call su Zoom con Rolling Stone in un pomeriggio di ottobre. Perché, come praticamente chiunque sia andato al cinema negli Stati Uniti nell’ultimo mese, e persino molti di quelli che non ci sono andati, l’argomento di cui questi tre non vedono l’ora di parlare è quel documentario sbalorditivo, fonte di meme e capace di lasciarti costantemente a bocca aperta che è You Can See Everything (in anteprima in Italia il 26 novembre al Torino Film Festival e poi in sala come evento speciale con I Wonder Pictures il 27, 28 e 29 novembre, ndt).

Se non l’avete ancora visto, ne conoscete senza dubbio la trama in breve: Nathan Fielder si infiltra nella casa della truffatrice condannata Elizabeth Holmes e del suo compagno, Billy Evans, proprio prima che Holmes entri in prigione. Conoscete anche i momenti chiave che hanno fatto scalpore: la scena della doccia; le uova sbattute nella ciotola; gli abbondanti primi piani di sguardi fissi e impassibili.

L’unica cosa che rende questa chiacchierata virtuale un po’ diversa è che tra le persone pronte a discutere i dettagli di questo fenomeno culturale ci sono Fielder e il suo co-regista, Lance Oppenheim. E se siete tra le tantissime persone che hanno contribuito a trasformare questo esperimento gonzo di cinema documentario in un successo da botteghino (al momento il film è a 80 milioni di dollari di incasso solo negli USA, ndt), potete probabilmente indovinare chi potrebbe essere la terza persona nella chiacchierata. Un indizio: non è Holmes.

È piuttosto la donna che l’ha interpretata non una, ma ormai due volte: Amanda Seyfried, la protagonista della miniserie The Dropout, la cui presenza nella seconda parte del documentario è stata uno dei segreti cinematografici meglio custoditi degli ultimi tempi, nonché l’elemento che proietta il film in una dimensione completamente nuova di sconvolgimenti mentali.

Seyfried si è unita ai suoi complici per una conversazione esclusiva – la sua prima dichiarazione ufficiale sul film, e la prima volta che i tre collaboratori ne hanno discusso dopo la prima – per parlare di come è stata coinvolta nel progetto, di quella telefonata imbarazzante con Holmes davanti alle macchine da presa e di come tutti loro abbiano elaborato l’esperienza. La realizzazione e l’uscita del film sono state un vero e proprio turbinio di emozioni per ciascuno di loro (Oppenheim dice che «mi ha fatto sentire il cervello e il corpo in fiamme»), ma Seyfried, per quanto la riguarda, si è goduta il viaggio.

«Non ho rimpianti», dice. «In questo momento mi sto divertendo come non mai».

Questa conversazione è stata modificata per motivi di lunghezza e chiarezza.

Oppenheim: Be’, da dove cominciamo?

Seyfried: La mia prima domanda è: cosa ci faccio qui? Cosa ci faccio in questo film? Come ci sono arrivata?

Fielder: È un’ottima domanda, Amanda. Come ci sei arrivata?

Oppenheim: Mi sembra che a un certo punto della realizzazione di questo progetto volessimo allargare la cerchia [delle persone coinvolte]. Ma molte delle persone che abbiamo contattato non volevano apparire davanti alla macchina da presa perché Elizabeth aveva questa reputazione tossica.

Fielder: Erano passati due anni da quando avevamo girato in quella casa al mare con loro. Ci chiedevamo: “E adesso dove andiamo?”. Continuava a venirci in mente The Dropout. I genitori di Elizabeth avevano opinioni molto decise al riguardo e ritenevano che fosse uno dei principali modi in cui il grande pubblico era venuto a conoscenza di chi fosse Elizabeth Holmes. Quindi abbiamo pensato che sarebbe stato interessante parlare con te. Ho avuto il tuo numero di telefono da Emma Stone. Abbiamo fatto una videochiamata su Zoom di 30 minuti e tu hai detto: “Sì, venite pure con le macchine da presa”. Volevamo mostrarti quella che sarebbe diventata la prima metà del film, per poi discuterne insieme. È tutto ciò a cui hai acconsentito. La cosa pazzesca per me [è stata che] non ti sei rivolta a nessun agente o a nessun altro. Hai semplicemente detto: “Ma certo, venite!”. Perché ti sei fidata di noi in quel modo?

Seyfried: Ricordo quando [Emma] mi ha mandato un messaggio, e ho pensato: “Nathan Fielder? Oooh, chissà se vuole fare qualcosa con me…”. Mia sorella è una tua grande fan, [Nathan], e so che molte persone sono grandi fan di Nathan for You. Io avevo visto solo The Curse. Quando hai detto che avevi 90 minuti di riprese da farmi vedere e su cui aiutarti a lavorare, ho pensato: “Oh, vuole solo qualche consiglio. Vuole solo che gli raccontiamo della mia esperienza nell’interpretarla [Elizabeth Holmes], nel documentarmi su di lei e nell’entrare nella mente di quel personaggio”. Dopo la chiamata su Zoom, ero assolutamente pronta a fare tutto ciò di cui avevi bisogno. È stata proprio la tua energia [a convincermi], e tutto il tempo che avevi dedicato [a questo progetto], oltre al fatto che nessuno sapesse che tutto questo stesse accadendo.

«Mi sembrava una situazione pericolosa. Volevo delle risposte. Avevamo tutti questo bisogno di capire chi tirasse le fila» Amanda Seyfried

Oppenheim: Non eri nervosa?

Seyfried: No, non ero nervosa. C’erano solo molte più persone di quanto mi aspettassi che entravano nel mio appartamento (ride). Ero appena tornata dalla Mostra di Venezia e mi sono detta che quello era l’unico momento in cui potevo farlo: non sono mai in città. Non sapevo quanto tempo ci sarebbe voluto. Ho pensato: “Aspetta un attimo, ci sono le cineprese. Forse dovrei mettermi un po’ di mascara…”. Non c’era alcuna protezione. Non c’era nessuno a difendermi. Mi sentivo semplicemente pronta a tutto perché ero così coinvolta in quello che stavate facendo e nutrivo già questo strano senso di fiducia nei vostri confronti.

Fielder: Non è molto diverso da Elizabeth, immagino. Anche lei aveva uno strano livello di fiducia.

Seyfried: Non molto diverso… ma non proprio identico, direi.

Fielder: Grazie per averlo chiarito (ride).

Seyfried: Direi che in fondo alla mia mente avvertivo una buona dose di rischio, e poi quando ho detto al mio agente e al mio avvocato che l’avevo già fatto… be’, non era la procedura normale (ride). Ma a volte faccio di testa mia, e nessuno aveva voce in capitolo né alcun controllo su ciò che stavo facendo con Nathan e Lance. Il mio avvocato mi ha detto: “Be’, ora dobbiamo mettere a punto il tuo contratto con effetto retroattivo, perché hai bisogno di protezione”. A quel punto non stavamo nemmeno prendendo in considerazione delle ricostruzioni.

Fielder: Dovremmo chiarirlo perché, sì, tutto quello che avevi accettato era semplicemente di incontrarci. Noi ti avremmo solo mostrato il materiale e ne avremmo parlato.

Seyfried: A quel punto non ero nemmeno una candidata [per la parte].

Oppenheim: Credo che tu avessi detto che non avresti mai più interpretato quel personaggio. Quando abbiamo iniziato a mostrarti quel materiale… ecco, c’è stato un momento nella nostra conversazione in cui hai iniziato a imitarla davanti alla camera, e hai lanciato a Nathan quello sguardo. Cosa ti ha riportato a quel ruolo?

Seyfried: La memoria muscolare. Credo che il motivo per cui sono riuscita a interpretare la mia versione di Elizabeth Holmes in The Dropout non sia stato l’intervista a Nightline, né quella a 60 Minutes, né qualsiasi altro filmato avessi visto. Sono state le dieci ore di registrazioni delle deposizioni, in cui lei era presente e del tutto coerente. È questo che mi è rimasto impresso nella mente. Quindi, anche se sono passati un bel po’ di anni, quando la rivedo nei filmati non posso fare a meno di inclinare leggermente la testa. È memoria muscolare quando interpreti un personaggio con la stessa intensità con cui l’ho fatto io per tutto quel tempo. Credo davvero che ci sia qualcosa di quasi incontrollabile. Mentre parlavo con te, in un certo senso stava già venendo fuori da me.

«È stato solo quando mi sono ritrovata seduta di fronte a te in quelle ricostruzioni che mi sono resa conto di quanto bene comprendessi le tendenze di Liz» Nathan Fielder

Fielder: Hai detto che non l’avresti interpretata di nuovo, e poi hai iniziato a farlo. Ma in realtà non hai mai detto che l’avresti interpretata di nuovo. È davvero interessante, perché il processo di realizzazione di questo progetto consisteva nel cercare di fornire al pubblico quante più informazioni possibili su come avevamo interpretato quei momenti che si svolgevano in casa e con lei. Abbiamo preso appunti su tutto ciò che non è successo davanti alla macchina da presa. Ma parlavamo della stranezza di quegli incontri iniziali, e abbiamo sempre dato per scontato che, be’, ovviamente queste cose non potessero far parte del film. Ma poi ci siamo detti: “Aspetta, l’idea di fare una ricostruzione potrebbe funzionare?”. All’inizio non l’avevamo nemmeno presa in considerazione perché pensavamo che fosse un po’ banale, forse, fare questo genere di cose. Ma il modo in cui ti sei immedesimata durante le riprese nel tuo appartamento ci ha dato l’impressione che ci fosse qualcosa dentro di te. Era come se volessi riviverlo.

Oppenheim: Sembrava che avessi una questione in sospeso, come se ti uscisse di getto. Avevi qualcosa di irrisolto, o qualcosa del genere.

Fielder: Avevi qualcosa di irrisolto?

Seyfried: Non è così per tutti? (ride) Voglio dire, ora che la gente ha visto il film, non è forse quello che provano un po’ tutti? È proprio questo il punto: la potenza di tutto questo progetto, le sue sfumature e la sua capacità di essere tutto e niente. Non puoi risolvere nulla. Puoi capire come ti senti e puoi capire il tuo punto di vista sulle cose, ma… non è che avessi questioni irrisolte: è che ora avevo più informazioni grazie alle [vostre] riprese. Chiunque abbia visto questo documentario sa che nei primi 90 [minuti] circa ci sono tantissime informazioni. Quindi l’idea di poter intraprendere questo viaggio con voi, in qualunque modo aveste bisogno di me, in qualsiasi ruolo, mi ha interessato moltissimo.

Fielder: Abbiamo iniziato a dirci: “Ok, interpreteresti di nuovo il suo ruolo?”. Ti ho solo detto che avremmo voluto che ricreassi alcune delle conversazioni iniziali avvenute fuori campo. Ma poi abbiamo anche precisato che, trattandosi di un documentario, non volevamo discutere di queste scene né mostrarti i copioni in anticipo. Vogliamo solo che tu venga, e parleremo delle scene davanti alla cinepresa. Tutto ciò che emergerà da quelle conversazioni potrebbe potenzialmente farne parte. La gente dovrebbe sapere che non hai avuto alcun controllo creativo su questo progetto. Tutto ciò che è stato girato…

Seyfried: Nessuna approvazione. Assolutamente nessuna.

Fielder: Non avevi alcuna voce in capitolo su nulla. Ti stavi semplicemente confrontando con queste scene per la prima volta. Ti sei sentita nervosa in qualche momento durante tutto questo?

Seyfried: Sì! Insomma, c’era sempre questa sensazione di rischio e quella domanda: “Sto per rovinare la mia carriera in qualche modo? Mi ritroverò invischiata in questo nido di vespe con Billy? Dirò la cosa sbagliata? Contribuirò a perpetuare la negatività nei suoi confronti?”. Tutto mi faceva paura, ma avevo comunque quella spinta che era più sul sedile anteriore, che era letteralmente il sedile anteriore con te in macchina. Pensavo semplicemente: “Andiamo, amico! Voglio mettere la mano nel fuoco!”.

Fielder: Avevamo semplicemente programmato di fare quelle prime ricostruzioni, l’incontro e quella a casa. Niente di più. Poi ti sei lasciata coinvolgere e sembrava che dovessi andare da Billy. Eri in questo processo, ma molto dipendeva da quanto ti sentivi a tuo agio. Cosa ti ha spinto a voler andare oltre quelle ricostruzioni?

Seyfried: Non lo so. Non lo so. È la stessa cosa che ha spinto voi ragazzi per tutto questo tempo.

Fielder: Perché volevi incontrare Billy?

Seyfried: È solo che (fa una pausa)… mi sembrava pericoloso. Volevo delle risposte. Avevamo tutti questo bisogno di capire chi tirasse le fila. Quello che stava facendo e come si comportava nei filmati che avevo visto, il modo in cui voi interagivate con lui… mi faceva schifo. Volevo semplicemente qualsiasi informazione potessi ottenere su Billy. Sono diventata una strana investigatrice di Billy perché dai filmati avevo percepito da lui delle fortissime sensazioni negative. Sentivo di dover incontrare quel tipo. Per me era insieme eccitante e spaventoso. Anche voi lo volevate, ma doveva partire da me perché non credo che mi avreste messa in quella posizione. Mi sono sentita protetta da voi fin dall’inizio. Sentivo di fidarmi di voi. Anche se continuavo a dire scherzosamente: “Non mi rovinerete la vita, vero?”.

Fielder: E qual è stata la mia risposta? Non me la ricordo.

Seyfried: “Non ci sto provando. Ma forse sì” (ride). Scherzo.

Fielder: In effetti, sembra proprio una cosa che direi io.

Oppenheim: È stato un atto di fede davvero enorme. Non so se ti rendi conto di quanto fosse incredibile, e anche folle, il fatto che tu fossi disposta a metterti in gioco in questo modo.

Seyfried: Ma voglio che la gente sappia che non è stato come se mi fossi buttata nel vuoto. È stato un processo. “Cosa fai in questa data?”. “Non lo so. In questa data sono impegnata, ma in quest’altra sono libera”. “Ok, vediamoci qui”. Quindi è stato un processo graduale. Non c’era un copione, e non stavamo per girare un film. Non mi stavo impegnando a girare un film. Mi stavo impegnando per ogni singolo evento o momento, e quei piccoli atti di fiducia alla fine sono sembrati più grandi.

Oppenheim: Se dici di essere una “detective di Billy”, cosa hai provato dopo averlo incontrato? I tuoi sentimenti sono cambiati in qualche modo?

Seyfried: Non è cambiato nulla. È solo peggiorato. Credo che questo sia molto chiaro nel documentario.

Fielder: Hai pensato: “Oh, è diverso”? Oppure: “È lo stesso ragazzo che ho visto in quel filmato”?

Seyfried: Ho dovuto cambiare registro [quando l’ho incontrato]. Mi controllavo. Non direi che stessi proprio recitando, ma… pensavo a come proteggermi, e allo stesso tempo volevo dargli la possibilità di mostrarsi per quello che è. Volevo mettere un po’ da parte il mio disprezzo, perché ormai ero a casa sua, con i suoi figli, con i loro figli. Cerco sempre di concedere a tutti il beneficio del dubbio, e mi sentivo in colpa per aver sparato un sacco di merda su di lui fino a quel momento. Perché sia chiaro: a me lui non piace. Ma stavo entrando in casa sua. Volevo soltanto esserci, come sapete fare voi, che in queste situazioni siete bravissimi a esserci e basta. Solo che voi lo conoscevate. Tutta la troupe lo conosceva, e lui conosceva tutti. Di me, invece, Billy non sapeva niente. Si è fatto un sacco di idee sul mio conto, ed è normale. Insomma, ho cercato di fare conversazione, e andava tutto bene. Filava tutto liscio. Poi ha chiamato [Elizabeth], ed è stata… un’esperienza pazzesca da vivere, a dir poco. Tutto quello che ho provato ce l’ho scritto in faccia. Non c’è nemmeno bisogno che ve lo descriva.

«IL MOMENTO A CUI PROBABILMENTE PENSERÒ SUL LETTO DI MORTE È LA SCENA DELLA CENA TRA AMANDA E BILLY» Lance Oppenheim

Fielder: Voglio che la gente sappia che tutto ciò che sta fuori dalle ricostruzioni sceneggiate viene da te: in nessuna di queste situazioni ti diciamo: “Devi dire questo o quello”. Sta tutto semplicemente succedendo in tempo reale.

Seyfried: Non sapevamo che [Elizabeth] avrebbe chiamato proprio in quel momento. Io ero lì seduta con i suoi figli a coccolare il suo cane! Mentre lei era in prigione! E poi lei ha chiamato, e… qualcuno mi ha chiesto se fosse vero, se al telefono ci fosse davvero lei. E io: “È un documentario, chi altro dovrebbe essere?”.

Oppenheim: Ogni volta che guardo il film ho la sensazione che la tua interpretazione nelle ricostruzioni evolva, dalla prima all’ultima sequenza.

Seyfried: Dall’insicurezza alla… ehm, sicurezza (ride).

Oppenheim: È cambiato qualcosa strada facendo? Tipo nel modo in cui ti sei preparata, oppure l’aver vissuto tutto quello che hai vissuto con noi ha inciso in qualche modo

Seyfried: Credo abbia a che fare con l’intensità. Voglio dire, quell’ultima scena in prigione viene tutta dalla memoria di Nathan. (Rivolgendosi a Nathan) Hai fatto un lavoro straordinario nel cercare di ricordare tutto.

Fielder: Nell’istante in cui sono uscito [dalla sala colloqui] ho registrato sul telefono tutto quello che riuscivo a ricordare.

Seyfried: In questo hai fatto le cose con grande scrupolo. Credo che a quel punto la posta in gioco fosse altissima per tutti noi, perché era appena successo. Le ricostruzioni che ho fatto all’inizio erano cose accadute quando eravate con loro, anni prima. Ero ancora insicura al riguardo, e mi dicevo: “Non so se riesco ancora a imitare la voce”. E poi il pubblico l’avrà appena vista per 90 minuti: come farà a sospendere l’incredulità, così, di punto in bianco? Era proprio un: “Come faccio? Non so se sono ancora in grado di centrarla”. E poi, verso la fine, l’avevo fatto abbastanza volte, e mi sono davvero divertita a girare [la scena del]la riunione con A24. Ho proprio trovato il mio passo, e a quel punto la posta in gioco era altissima perché tu eri letteralmente appena stato in prigione. Per la maggior parte delle riprese ci chiedevamo: “Quando ci vai? Quando puoi andarci?”.

Fielder: Eravamo davvero concentrati sul tentativo di far entrare le macchine da presa là dentro, perché era davvero frustrante che continuassero a succedere fuori campo cose così rilevanti per la nostra comprensione. Per un certo periodo abbiamo sperato di riuscire a portarci le cineprese, ma… insomma, nel film un po’ si vede che non ero entusiasta all’idea di fare una ricostruzione di quell’ultima visita. Tra l’altro, online girava la voce che fossi già andato a trovarla in precedenza. È un’informazione sbagliata. Non ero mai andato a trovarla in prigione prima di quella [visita mostrata] nel film. Giusto per chiarire. Comunque, ero nervoso all’idea di rimetterla in scena perché le ricostruzioni precedenti servivano più che altro a descrivere quello che era successo in casa e in quei primi incontri. Qui invece era: io le faccio delle domande, e sono il modo in cui risponde e l’espressione sul suo volto a raccontare qualcosa [al pubblico]. Ero molto scettico sul fatto che quelle cose si potessero catturare in una ricostruzione senza che risultasse ridicola, o semplicemente, come dire, del tutto scollegata dalla realtà. Era il meglio che potessimo fare, dati tutti i vincoli sull’accesso a lei. Ma poi – e non so se te l’ho mai detto, Amanda – è stato solo quando mi sono ritrovato seduto di fronte a te in quelle ricostruzioni che ho capito quanto bene comprendessi le inclinazioni di Liz. Perché quando qualcosa in quello che facevi era anche solo leggermente fuori posto, ne parlavamo. Era tutto un: “Non è andata così”.

Seyfried: Eri precisissimo.

Fielder: Ma quando ci azzeccavi, era tipo: “Wow. Eccolo. È esattamente quello che ho vissuto io”. Non avrei mai pensato che fosse possibile in una “rimessa in scena”. Davvero, è una prova di quanto vale la tua interpretazione. Arrivavi con delle scelte che facevi da interprete, il che è ottimo. Ma a volte si discostavano da quello a cui avevo assistito, e allora aggiustavamo finché non veniva giusto, e quando lo centravi era incredibile. Perfino il modo in cui rispondevi alle domande quando erano quasi delle non-risposte, e tante altre cose: è esattamente come rispondeva lei.

Seyfried: Ti ricordi quando eravamo nel fienile e mi dicevi che non andava? Ricordo che a un certo punto ti ho chiesto: “E com’era, Nathan?”.

Oppenheim: C’è un’espressione fantastica sulla tua faccia, tipo: “E dai, bello, com’è allora?”. L’interpretazione che fai qui, anche se il personaggio l’avevi già incarnato, sembra diversa da qualsiasi altra cosa tu abbia mai fatto. Ricordo che ero dietro il monitor per l’ultima ricostruzione, e ho avuto davvero la sensazione di vedere lei. È stato sconcertante.

Seyfried: Come avete fatto a montare, tipo, 700 ore di girato? Potevano esserci mille versioni di questo film.

«ERO LÌ SEDUTA CON I SUOI FIGLI A COCCOLARE IL SUO CANE! MENTRE LEI ERA IN PRIGIONE! E POI ELIZABETH HA CHIAMATO!» Amanda Seyfried

Oppenheim: Succedeva già durante le riprese, ma soprattutto quando eravamo in sala di montaggio con Adam [Locke-Norton], che ha montato molti dei lavori di Nathan: gravitavamo verso i momenti su cui eravamo più in disaccordo.

Fielder: “In disaccordo” nel senso di ciò a cui stavamo assistendo.

Oppenheim: Esatto, i momenti che producevano la maggiore dissonanza cognitiva. La nostra esperienza nel guardarli era diversissima dall’uno all’altro, e quella sembrava una polveriera, o qualcosa del genere.

Fielder: Di solito, sai, le persone non sono così difficili da decifrare per noi.

Seyfried: Be’, di solito le persone rispondono a una domanda. Lei alle domande non risponde.

Oppenheim: È come un’illusione ottica umana.

Seyfried: Un trucco di David Blaine.

Oppenheim: (Ride) Sì!

Fielder: Un paio di settimane fa ho chiesto ad Adam: “Secondo te, se qualcuno vedesse tutte e 700 le ore, ne uscirebbe con una conclusione diversa, o con conclusioni diverse, rispetto a chi guarda soltanto il film di tre ore?”. E lui ha detto: “In realtà non credo”. Mi è sembrato così rivelatore, tipo: wow, non sempre più cose sai di una persona, più la vedi.

Oppenheim: Sul suo caso c’era già stata tantissima [copertura]. Il documentario, il libro, il podcast…

Seyfried: Semplicemente troppe informazioni!

Oppenheim: Volevamo fare qualcosa che guardasse avanti, non limitarci a rigurgitare cose che erano già agli atti o di cui si era già scritto in lungo e in largo.

Fielder: Amanda, quando sei arrivata sui set delle ricostruzioni sembravi curiosa di sapere quali oggetti ci fossero nei luoghi reali e quali fossero invece scelte dei nostri arredatori o del reparto scenografia. Perché ti interessava?

Seyfried: Credo che mi stessi semplicemente aggrappando a qualsiasi cosa potesse riancorarmi a questo mondo, perché era passato tantissimo tempo, e credo anche che stessi vivendo una specie di strano meta-vortice, perché avevo appena visto Elizabeth Holmes in quella stessa casa, e quella casa è così particolare…

Oppenheim: Come se in qualche modo fossi entrata nel documentario.

Seyfried: Sì! Proprio così! È come se ci fosse stato ancora in piedi il set di 8 sotto un tetto e io ci fossi finita dentro. Diventi parte di ciò che hai vissuto, in un modo che non ti capita molto spesso. Nessuno metteva piede [nella casa al mare di Holmes ed Evans] da due anni o giù di lì. E all’improvviso era come se avessi viaggiato nel tempo, due anni indietro.

Fielder: Sembrava che stessi entrando nei nostri ricordi, in un certo senso, e nel montaggio volevamo catturare quella sensazione. Come se [il pubblico] stesse passando dalla prima metà [del film] a queste ricostruzioni.

Seyfried: Il modo in cui l’avete girato, chi c’è dentro, le domande che avete fatto, il modo in cui avete abitato questo processo: se la gente non riesce a smettere di parlarne, un motivo c’è. Quindi per me è stato ancora più intenso quando sono entrata, perché era come se lei fosse appena stata lì. Il primo momento – be’, a parte Billy sotto la doccia –, il primo momento che mi è rimasto impresso mentre guardavo il girato nel mio appartamento è stato Billy che prende le uova dalle mani di Elizabeth. Tu mi avevi detto: “Fermati pure quando vuoi per farmi una domanda”. E quando è arrivato il momento delle uova ho premuto subito la barra spaziatrice [per fermare il video] e ho detto: “Ma che cazzo?!”. E tu…

Fielder: “Sì. Lo so”.

Seyfried: Quindi questi momenti, questa esperienza che ho fatto guardandolo… d’un tratto mi trovavo in quello stesso spazio. Era semplicemente pazzesco. Per un attore è fantastico. Ma per me è strano.

Oppenheim: Il momento a cui probabilmente penserò sul letto di morte è la scena della cena tra te e Billy.

Seyfried: Anch’io!

Oppenheim: Che cosa ti passava per la testa?

Seyfried: Stavo sinceramente cercando di entrare in sintonia con lui. Eravamo tutti lì seduti a mangiare dell’ottimo cibo cinese e, ovviamente, c’erano domande che volevamo fare. Ma io, dato che non sono un’intervistatrice né un’investigatrice, non sono molto brava a fare domande e ad azzeccare i tempi. E tu, Nathan, con lui avevi un rapporto. Io quel rapporto lo stavo ancora costruendo. In più ero a casa di quest’uomo con i suoi figli. L’ho già detto?

Oppenheim: Sì. Ma sono curioso. Tipo, quando la conversazione ha cominciato a prendere un’altra piega… io ero lì dietro la macchina da presa che pensavo: “Che cosa sta succedendo?”.

Seyfried: Non c’era alcun motivo perché diventasse così aggressivo (fa una pausa). È la parola che userò, visto che è più diplomatica. Se anche la mia mascella non era palesemente sul pavimento, si capiva che si era tipo scardinata. Non volevo provocarlo, ma a quel punto era un po’ come dire: via i guanti. Perché quel tizio mi aveva mancato di rispetto in un modo tale che ho pensato: “Eh no, bello, non credo proprio”. Ero in quello stato d’animo per cui mi dicevo: “Ok, questo tizio è irrispettoso, e io sono qui in casa sua, ma su questo ribatto, perché in realtà ho una posizione piuttosto solida sulle cose”. Non mi piaceva il modo in cui usabva questo essere umano, sua moglie, la persona a cui diceva di star “costruendo monumenti d’amore”, come uno strumento. Magari la rispettava davvero, ma si comportava come se non fosse così. E non ero solo protettiva verso me stessa: stavo cercando di rimettere le cose in chiaro, di difendermi e intanto di mantenere un rapporto con lui, così sarei potuta restare e lui non ci avrebbe buttato fuori, capite?

Oppenheim: Non ho alcun ricordo di te che dici, tipo: “Possiamo tagliarlo?”, o cose del genere.

Seyfried: Sono una people pleaser (ride). Credo che molti dei miei amici che sapevano che stavo facendo questo progetto segreto mi dicessero: “Sei sicura di stare bene? Sei sicura di voler andare avanti?”. E io: “Sì, direi di sì… forse… non lo so”. Non c’è mai stato un momento in cui mi sia sentita lì lì per dire: “Sapete che c’è? Lasciamo perdere”. Ci sono andata vicina, a dire: “Niente ricostruzioni. Mi sembra strano. Mi sembra un tornare in fondo a quel pozzo, e il pozzo potrebbe essere asciutto”. Ma la verità è che quest’idea l’abbiamo tenuta in vita tutti quanti. Io mi sono unita a voi due molto più tardi, ma sento anche che ciascuno di noi ha portato a questo progetto qualcosa di molto specifico. E quando avete avuto bisogno di me, sono venuta per via di quanto eravate coinvolti, e perché sentivo che a un certo punto eravamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Eravamo come una band. Mi sembrava di far parte della squadra. E quando mi sono sentita parte della squadra, mi è venuta voglia di spingermi ancora più in là. Non si trattava necessariamente di stare al sicuro, ma di fare qualcosa di diverso. E non si trattava solo di fare qualcosa di diverso, ma di fare qualcosa che ti confonde, ti entusiasma e ti terrorizza. È questo ciò che dobbiamo ricordarci a vicenda, dopo aver creato qualcosa di così folle.

Oppenheim: Ogni volta che lo guardo mi sento sopraffatto da tutto quanto. Non solo ho la sensazione di essere riportato indietro nel tempo, nel luogo dove è successo tutto, ma mi sento sopraffatto da qualche momento che trovo davvero divertente, o da altri che trovo estremamente tristi. Per me era importante che ci fosse quella gamma. Più riuscivamo a esprimere l’esperienza emotiva che avevamo vissuto con loro girando il film, più pensavo che il film sarebbe riuscito a comunicare qualcosa di onesto.

Fielder: Amanda, rifaresti mai una cosa del genere, o te ne sei pentita?

Seyfried: Ma di che parli? Non me ne pento affatto. Mi sto divertendo come non mai, in questo momento! Poi non lo rifarò. Ma nemmeno voi.

Da Rolling Stone US