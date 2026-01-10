La canzone di Kate Hudson

Quando Kate Hudson ha finalmente pubblicato il suo album di debutto nel 2024, dopo anni di esitazione, ha dato il via alla carriera musicale che aveva sempre desiderato. Tutto ciò l’ha direttamente portata a uno dei suoi ruoli più impegnativi. Vedendo Hudson parlare della sua musica in un’intervista, Hugh Jackman ha capito che sarebbe stata la co-protagonista perfetta per Song Sung Blue – Una melodia d’amore (nelle sale italiane dall’8 gennaio, ndt), che racconta la storia vera di una coppia working class che trova “dolor y gloria” mettendo insieme una tribute band di Neil Diamond.

In questa chiacchierata con Rolling Stone, Hudson, la cui interpretazione le è già valsa una nomination ai Golden Globe, parla della realizzazione del film, degli incontri con il vero Neil Diamond, del suo futuro musicale e di alcune delle lezioni più importanti che ha imparato.

Che consiglio daresti a una giovane Kate Hudson?

Investi di più nell’arte! Avrei dovuto comprare quel Basquiat negli anni ’90 (ride). No, sinceramente… vivo una vita molto anticonformista, eppure in qualche modo sono riuscita ad avere una famiglia di cui sono davvero orgogliosa. Se tornassi indietro, mi direi che va bene fare qualcosa per me stessa, perché ho sempre sentito di dover essere presente per tutti gli altri. Ogni sacrificio che ho fatto è stato perché volevo stare a casa con i miei figli, mentre i loro papà erano via per lavoro. Sono così grata che sia stato difficile per me lasciare la mia famiglia, ma ci sono stati sicuramente risultati creativi che sarebbero stati diversi, se avessi pensato che fosse giusto fare qualcosa per me stessa. Avrei fatto musica prima. Ma la mia insicurezza è reale. La mia paura di rovinare tutto è reale.

L’anno scorso, hai finalmente prodotto quella musica e pubblicato un album dopo aver esitato a lungo. Quanto ti ha cambiato la vita?

È stata forse la decisione migliore che abbia mai preso. La seconda metà della vita sta in quel momento in cui guardi davvero a ciò che stai producendo creativamente e se ne sei soddisfatto, e [ti chiedi]: “Sarei contento di tutto ciò che rimarrà di me, se morissi oggi?”. La mia risposta è stata un netto no. Non che non abbia fatto cose di cui sono orgogliosa, ma non sentivo che la mia produzione fosse autentica o onesta come avrebbe potuto essere… Sono rimasta scioccata da ciò che è successo [dopo l’album]. Non mi aspettavo che tante donne venissero da me e mi dicessero: “Ho sempre voluto fare questa cosa a quarant’anni, e il fatto che tu lo faccia mi fa sentire come se potessi fare tutto ciò che voglio”. Mi sento come se avessi appena iniziato.

Tra te e Hugh Jackman, chi ama cantare di più? O è un pareggio?

(Ride) È decisamente un pareggio. Io posso anche cantare da sola. O con tre persone in una stanza. [Cantare] è il mio posto felice. E Hugh è uguale a me. Ma lui ha questa enorme generosità d’animo, quando mi esibisco con lui. È molto più connesso al pubblico e si impegna a coinvolgerlo. È strano per me. È così bello esibirsi con lui perché, alla fine di una performance, sai che conoscerà il nome di tutti quelli in prima fila. È molto divertente.

Quanto è importante per te uscire dai ruoli da commedia romantica?

Non mi capitano spesso queste opportunità. Le persone si abituano a vederti in un certo modo e vogliono vederti in un certo modo, e questo mi piace. Ma sono diventata un’artista per fare cose diverse.

Quando dici che ti piace, lo ami davvero?

Sì! Perché adoro la commedia. La gente pensa che sia facile perché sembra naturale. La realtà è che richiede molto più impegno e intelligenza di quanto non venga riconosciuto. Adoro fare film così. Il problema è che [gli Studios] non investono più in questo genere come una volta, ed è davvero difficile far buone rom-com. Preferisco recitare in un film indipendente senza pressioni piuttosto che in una grande commedia romantica dove ci sono molte aspettative dal punto di vista commerciale. È stata la mia benedizione, ma anche ciò che ti limita.

Il tuo personaggio in Song Sung Blue subisce un trauma orribile e poi ha un crollo nervoso. Come affronti questo lavoro da un punto di vista emotivo?

Non so da dove vengano queste cose. È come se riuscissi ad immedesimarmi in qualche modo, ma lasciando che tutto resti fuori dal mio corpo. Ho chiesto a Neil Diamond: “Qual è la tua canzone preferita tra quelle che hai scritto?”. E lui ha risposto: “I Am… I Said, perché stavo attraversando un momento molto buio nella mia vita. Stavo avendo difficoltà a scrivere questa canzone, e all’improvviso è arrivata”. La penso così riguardo a ruoli come questo. Devi solo andare lì e lasciare che qualcosa accada. È anche bello ricordare che la tragedia è qualcosa che tutti sperimentiamo. Qualunque cosa accada. C’era un grande guru che diceva: “Le persone vivono nell’ansia che succeda qualcosa di brutto”. E poi aggiungeva: “La tragedia è imminente”. Tutti noi sperimentiamo qualche forma di dolore, a un certo punto della nostra vita. La parte difficile è la gioia. La cosa difficile è [capire] come vivere il qui e ora, in modo che quando si arriva alla parte tragica si sia in qualche modo preparati. E penso che questa sia l’essenza di questo film. Ci sono così tanti temi, ma uno di questi è l’idea che un fulmine possa colpire due volte. Cosa succede se non stiamo facendo tutto ciò che amiamo? Vivere nella paura non è vita. Cos’è amare qualcosa così tanto da non importare dove tu lo si stia facendo, ma solo vivere il proprio sogno? O cos’è amare qualcuno così tanto da poter superare tutto con lui?

Qual è stata la tua prima reazione quando hai capito la piega dolorosa che la storia stava prendendo?

Sicuramente l’ansia, nel senso che avrebbe potuto prendere una direzione diversa se non fosse stata realizzata esattamente come scritto nella sceneggiatura. Il copione era meraviglioso, ma avrebbe potuto prendere un’altra direzione. Ci sono accenti e colori anni ’80. E al centro c’è questa storia d’amore in cui devi credere, se no il film non funziona. E questa è stata la mia più grande preoccupazione: sapevo di dover dare il massimo. Credo in me stessa abbastanza da poter trasmettere ciò che era scritto in quelle pagine. Quello che non puoi prevedere è la chimica. E questo film non sarebbe venuto così se Hugh e io non avessimo avuto un legame davvero intimo.

Qual è stato il segreto di questa alchimia?

Quando ho incontrato Hugh gli ho detto: “Sono una persona molto… tattile. Sento che dobbiamo davvero essere connessi fisicamente. E se non funzioniamo noi, il film non funzionerà. Tu fammi solo sapere quando ti senti a disagio”. Ma è stato tutto immediato. Era come se fossi sposata con lui da anni. Non so perché accadano queste cose, se sia qualcosa di esterno a noi. Ma è stato subito meraviglioso, ho provato un amore immenso per lui e ho pensato che fosse reciproco. Tutto si è unito nel momento perfetto per noi, in questo film. Spero che questa vicinanza tra noi emerga dal film.

Hai accennato al parlare con Neil Diamond, durante la lavorazione di questo progetto. Com’è stato?

In realtà gli ho parlato dopo. Sono cresciuta in Colorado e lui vive a circa 10 minuti da dove sono cresciuta. Torno spesso a casa, [un giorno] l’ho chiamato e gli ho chiesto: “Neil è lì?”. Non l’avevo mai incontrato. Katie, sua moglie, mi ha detto: “Per favore, vieni”. Ci siamo seduti in veranda e abbiamo trascorso una giornata fantastica. È stato dopo aver girato il film, lui l’aveva visto, e io mi sono sentita molto fortunata. Era così grato per questo film. Ha detto: “Non so cos’abbia la mia musica, ma ogni dieci anni circa qualcosa la riporta in vita”. Era molto grato a Craig [Brewer, il regista] e a tutti noi per aver realizzato il film. Mi ha emozionato molto stare con Neil: ha deciso di ritirarsi lì, dove vive una vita molto tranquilla. Ci siamo seduti a bere limonata e a chiacchierare.

Quanto conoscevi la sua musica prima di Song Sung Blue?

Non molto bene. Conosco tutti i pezzi forti, ovviamente, ma non mi ero mai appassionata alla sua musica. Quando è arrivato questo film, mi sono subito immersa in tutto il suo repertorio. È così prolifico e la sua musica è piena d’amore. È gioiosa, coinvolgente. Ha scritto canzoni bellissime come Been Here Before, quella che canto io alla fine del film. E mi sono chiesta: “Da dove viene questa canzone?”. Attraverso questo processo, sono diventata una grandissima fan di Neil Diamond. E poi l’ho incontrato, e ho scoperto che è un tipo fantastico.

In alcune scene del film, c’è un attore che interpreta un giovane Eddie Vedder. Avendo vissuto quell’epoca da grande appassionata di musica, ti è sembrato strano?

Molto strano. [All’epoca] sarei stata tra il pubblico. Gli anni ’90, quand’ero al liceo, sono stati i migliori. C’erano momento in mi sedevo nella casa dei nostri [personaggi], guardavo la televisione e pensavo: “Caspita, era così bello sedersi su un divano e guardare un programma alla Tv”. Era tutto molto più semplice.

Che progetti hai per il tuo prossimo album?

La prima volta era davvero importante che fosse “fatto in casa”. Ora ho scritto [canzoni] con tante persone diverse, il che è stato davvero interessante e divertente. Ma mi piace anche molto scrivere da sola. Ho guardato Springsteen – Liberami dal nulla e, da autrice, ho vissuto un’esperienza davvero emozionante. Amo tantissimo Nebraska. Ho un sacco di musica fra le mani. Ho una canzone che ricorda Janet Jackson degli anni ’90, e un po’ Prince. Non vedo l’ora di pubblicare qualcosa, probabilmente l’anno prossimo.

