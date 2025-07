James Gunn, i segreti del nuovo ‘Superman’ e il futuro del DC Extended Universe Il regista della saga ‘Guardiani della Galassia’, passato alla “casa” rivale, racconta il nuovo corso del supereroe e dello Studio. «È l’inizio di una nuova era, ma non mi gioco tutto con questo film» Foto: Devin Oktar Yalkin 9 Luglio 2025 07:30

Non è difficile trovare l’ufficio di James Gunn nel lotto della Warner Bros. Un enorme simbolo luminoso a forma di “S” di Superman fa capolino da una parete d’ingresso, visibile attraverso una porta a vetri a metri di distanza. Gunn, 58 anni, è al suo terzo anno come co-CEO dei nuovi DC Studios, condividendo titolo e ufficio con Peter Safran, che gestisce il lato commerciale dell’azienda. Insieme, stanno creando un nuovo universo supereroistico attorno ad alcuni personaggi storici, con l’obiettivo di rendere finalmente Superman e i suoi amici (e la sua famiglia, e il suo animale domestico volante) davvero competitivi con l’attuale, traballante Marvel Cinematic Universe.

Gunn è un rifugiato da quell’universo, dopo aver scritto e diretto il suo ultimo film MCU, Guardiani della Galassia Vol. 3 del 2023. Superman (in uscita nelle sale italiane il 9 luglio, ndt) è il primo lungometraggio ambientato nel nuovo DCU, e probabilmente uno dei film più rischiosi mai realizzati, sebbene Gunn disprezzi questa definizione. È un dirigente di Studio improbabile, per usare un eufemismo. Ha trascorso i suoi primi anni sperimentando ogni possibile sbocco creativo: suonando per band, disegnando fumetti per settimanali alternativi, recitando, esibendosi in monologhi in bar malfamati. Ha anche conseguito un Master of Fine Arts (MFA) alla Columbia University e ha pubblicato un romanzo d’esordio crudo e sguaiato, The Toy Collector, trovando la strada per la sua vera vocazione quando Lloyd Kaufman, co-fondatore della famosa casa di produzione di film di serie B Troma Entertainment, gli ha pagato 150 dollari per scrivere la sceneggiatura di un film intitolato Tromeo and Juliet.

Ben presto si ritrovò a scrivere film ad alto budget, da Scooby-Doo a L’alba dei morti viventi, e a dirigere film originali, uno dei quali catturò l’attenzione della Marvel, facendogli ottenere il primo Guardiani della Galassia nel 2014. Con quel film, si trasformò immediatamente in un regista di prima categoria, forgiando un blockbuster da una miscela profondamente personale fatta di umorismo fuori dagli schemi, destrezza visiva e struggente empatia per i personaggi più strani, il tutto accompagnato dal più grande mixtape del cosmo. Dopo il secondo film, nel 2017, i troll di destra scovarono alcuni dei suoi primi tweet controversi, e la Marvel lo licenziò. Cambiarono presto idea, ma la separazione temporanea gli aprì le porte al suo primo film DC, Suicide Squad, e al suo attuale incarico.

In una teca di vetro nel corridoio del suo ufficio, un tempo appartenuto a Frank Sinatra, è conservato un costume completo di Superman, indossato dal defunto Christopher Reeve. Un accappatoio di Lex Luthor indossato da Gene Hackman è invece custodito in una vetrinetta a parte nel bagno grande quanto una spa. Gunn è seduto su un divano con le action figure di Superman e Aquaman che incombono su di lui su una mensola del camino. Sul tavolino da caffè ci sono vari fumetti DC, tra cui un’anomalia che fa drizzare le sopracciglia: una copia del primo progetto crossover Marvel-DC, Superman vs. The Amazing Spider-Man: The Battle of the Century, del 1976.

Supergirl, che uscirà l’anno prossimo, sta terminando le riprese principali. Quanto tempo hai trascorso sul set?

Zero. Molto poco. Un po’ all’inizio, ma poi sono stato piuttosto impegnato, come puoi immaginare. Ero molto coinvolto nella fase di sceneggiatura, ma poi [il regista] Craig [Gillespie] è stato un partner fantastico. Ha fatto il suo lavoro. Non si sa mai come si incastrano le cose, ma al momento sembra fantastico. È roba davvero fantastica.

Non si intitola più Supergirl: Woman of Tomorrow, giusto?

[Fa una pausa] Credo si intitoli semplicemente Supergirl.

Anche il tuo film su Superman si intitolava inizialmente Superman: Legacy, e ora è solo Superman.

Sì. Taglio sempre [i sottotitoli]. “Legacy” stava in realtà per… allora, facciamo una cosa chiamata premortem. Un premortem è quando ci si riunisce con il gruppo che sta lavorando al progetto. Di solito, le riprese iniziano un paio di mesi prima, e si pensa, ipoteticamente: “Se è un disastro epico, quali sono le cose che stiamo facendo oggi che lo renderanno un disastro epico? Tutti qui possono parlare liberamente”. Di solito si sentono cose del tipo: “Oddio, non so perché abbiano scelto quell’attore, non è adatto al ruolo”. Oppure: “Lo scenografo non è mai puntuale”. Una delle cose che ho tirato fuori io è che si intitolava Superman: Legacy. Anche se sono stato io a dargli quel titolo, non ne ero sicuro. Prima di tutto, sono stufo di tutti quei titoli con: nome di supereroe, due punti, e altre parole. E poi sembrava che guardasse indietro quando invece guarda avanti, anche se ha a che fare con l’eredità del film stesso. E tutti mi hanno detto: “Hai ragione, cambialo”.

Mi è venuto in mente che questa particolare versione di Superman aveva bisogno di una certa versione di te e di una certa versione del pubblico. Il James Gunn del 2010 avrebbe potuto fare questo film?

Non credo che neanche il James del 2020 avrebbe potuto farlo. Tutti sanno che mi è stato offerto Superman nel 2018. Mi avevano parlato anche di Batman prima, ma ero nel bel mezzo di Guardiani della Galassia Vol. 3. Se mi avessero proposto Batman nel 2018, avrei detto di sì. Ma [di Superman] non riuscivo proprio a capirci niente.

Cosa doveva cambiare?

Avevo bisogno del modo giusto di entrare nella storia. E questo ha richiesto tempo per pensare a qualche migliaio di opzioni prima di arrivare al ciò che pensavo funzionasse. Ma penso anche che la mia vita, e la mia carriera, abbiano gradualmente smussato i miei spigoli. Mi piace ancora la commedia nera. Ho ancora dei lati negativi. Ma un tempo mi piaceva molto provocare, invece oggi, anche se sembra che lo faccia ancora, non mi piace più farlo. In fondo, sono un tipo piuttosto sentimentale. Credo solo nei valori umani fondamentali. Credo che Guardiani della Galassia sia stato un buon punto di partenza in questo senso.

Erano tutti molto sentimentali.

Sono un film con un cuore grande, ma hanno anche le loro stranezze e la loro audacia, e Superman non è così, anche se esteriormente ne ha parecchia. Un cane volante con un mantello è strano. Robot giganti che camminano e kaiju: tutto questo è strano. Ma la sua natura molto buona, questa sua ferma convinzione in ciò che è giusto, a volte forse fino all’eccesso, è ciò che rende Superman quello che è. Non è Star-Lord o Rocket. Non è un tipo arrabbiato o che nasconde le sue emozioni. È un puro. E quindi arrivare al punto in cui potevo scrivere quel personaggio è stato un viaggio. In passato l’avrei fatto prendendo in giro il personaggio, e non credo che sia quello che faccio qui. Ora ho meno paura di prima. Mi permetto di essere puramente creativo, anche più di prima. E pensavo di esserlo, ma molte volte era solo rabbia che si sfogava in un altro modo. Ho meno paura di essere sciocco o sentimentale, noioso o etero.

«La mia vita e la mia carriera hanno smussato i miei spigoli. Un tempo mi piaceva molto provocare, invece oggi non mi piace più farlo. In fondo, sono un sentimentale»

Ho visto un po’ del film, e c’è una scena di dialogo molto realistica tra Lois e Clark che sembra un territorio da te inesplorato.

Per me è una cosa enorme. Avevo lunghe scene di dialogo in Guardiani della Galassia, ma erano piene di battute. E qui non è così. Ci sono cose divertenti che accadono in quella scena, ma sono tutte situazionali. E quindi concedermi di scrivere quella scena, che parla davvero di due personaggi e dei diversi modi in cui vedono il mondo e la moralità…

Quindi avresti avuto l’impulso di renderla più scherzosa?

Sì. I film horror e le commedie sono molto confortanti per un regista, perché se funzionano, il pubblico reagisce all’istante. Ma è anche una scelta piuttosto egoistica come regista. Perché non faccio qualcosa per potermi sedere tra il pubblico ed essere felice; faccio qualcosa che deve funzionare davvero. Quindi devo essere disposto a sedermi lì con un pubblico e non sapere se la cosa piace o no.

Dopo essere stato licenziato temporaneamente dalla Marvel per alcuni vecchi tweet, hai detto che un sacco di amici ti hanno contattato e che, per la prima volta nella tua vita, hai vissuto un’esperienza trasformativa, sentendoti veramente amato.

Non c’è dubbio che, senza quell’esperienza, non credo che avrei scritto il Superman che ho scritto. Sicuramente non avrei fatto questo film se non fossi stato licenziato, ma non so se è dipeso solo da quello. Semplicemente non credo che un personaggio così puro mi avrebbe attratto particolarmente.

Come ti ha aperto la strada?

Non credo che questo mi abbia aperto la strada per scrivere il Superman “puro”. Mi ha aperto la strada per smettere di creare solo affinché la gente mi apprezzasse, anzi: mi amasse. Credo che, in un certo senso, tutto ciò che ho fatto ora venga da un luogo, per così dire, pacificato.

Prima volevi compiacere il pubblico?

Esatto. Era un bisogno che nasceva da quel ragazzino cresciuto in una famiglia disfunzionale che cercava di rendere tutti felici ballando. Letteralmente, è questa la mia fottuta carriera; non in assoluto, ma era un bisogno da parte mia. Un bisogno di essere amato. E una delle cose più interessanti per me è il mio rapporto con gli attori. Sono diventato bravo a lavorare con persone come Chris Pratt perché lui è arrivato e io gli ho detto: “Basta. Non devi piacere a tutti”. Stessa cosa con John Cena: “Non devi sforzarti di piacere al pubblico. Sei una fottuta star del cinema. Devi solo essere presente, essere te stesso e mostrare quella vulnerabilità naturale che fa parte di te come essere umano”. E questo parla alle persone.

Quindi stavi dando quel consiglio, ma non a te stesso in quel momento.

Ero davvero bravo a dare quel consiglio. Ma non lo prendevo sul serio in un modo che fosse trasformativo per me, che è invece ciò che quel momento mi ha dato. Ma ripeto, non sono perfetto. Non è che non stia ancora facendo cose per convalidarmi in qualche modo. Questo fa ancora parte del mio essere un fottuto essere umano imperfetto, ma le mie scelte di vita fondamentali non sono più fatte solo in base a questo.

Anche tu inizialmente eri preoccupato dall’idea di Rocket in Guardiani della Galassia. Avevi detto che sarebbe stato come avere Bugs Bunny con gli Avengers. Quindi era chiaro che il pubblico doveva evolversi per accettare un cane volante in un film. Hai aperto la strada.

Esatto. Rocket ha preparato il mondo per Krypto. Anche se, in un certo senso, Krypto è molto più concreto di Rocket, perché Krypto è semplicemente un cane con superpoteri. È solo un cane maleducato, proprio come il mio. Quindi è davvero facile e divertente da scrivere.

Una delle tue grandi innovazioni qui è la componente fantascientifica della Silver Age di Superman – robot, ecc. – che non è mai stata in un film live-action.

Sì, penso che sia la novità più significativa a livello di tono di questo film. E si basa davvero sull’All-Star Superman [della serie a fumetti degli anni 2000] sotto molti aspetti. Portare quel tono in ambito cinematografico non è cosa comune per un film di supereroi, o per qualsiasi altro film. Quindi, quando ho realizzato il film, ho pensato molto alle graphic novel più che ai film.

I Fantastici Quattro esce più o meno nello stesso periodo di Superman e sembra condividere quell’atmosfera ottimistica della Silver Age. È interessante che, visti i tempi strani che attraversa il mondo in questo momento, questa sembri essere la giusta atmosfera.

Forse. Ma pensi davvero che siano simili? Mi sono ispirato molto alla Silver Age, ma non è così rétro [come I Fantastici Quattro]. Ci sono aspetti retrofuturistici, perché abbiamo il Daily Planet con un fottuto [globo] enorme. E i robot, i macchinari. Quindi capisco dove pensi ci siano certe somiglianze.

A livello narrativo, cosa ti ha fatto innamorare di Superman?

È stato Krypto. L’inizio del film è la prima cosa che ho scritto, con Krypto che va da Superman nella neve e Krypto che lo porta a casa. Quello era davvero il tono dell’intero film. È un cane volante che indossa un mantello, ma questo ha portato immediatamente ai robot, alla fortezza che si erge dal suolo, al dispositivo che non si trova nei fumetti: la gigantesca lente d’ingrandimento, che lo alimenta più velocemente del normale sole. Portare tutti questi elementi in un film di Superman in un modo mai visto prima, per non parlare del fatto che vive in un mondo in cui i supereroi, o una qualche forma di meta-umani, esistono da 300 anni. È semplicemente una cosa diversa.

«Ora ho meno paura di prima. Pensavo di essere creativo, ma spesso era solo rabbia che si sfogava in un altro modo»

Eddie Murphy mi disse una volta che quasi tutti i brutti film nascono dall’abitudine di Hollywood di stabilire una data di produzione prima di avere una sceneggiatura finita.

Sì, assolutamente. Puoi fare tutto bene e partorire comunque un brutto film. Provo molta compassione per le persone che si impegnano al massimo in un film. Conosco alcuni che erano miei ex dipendenti alla Marvel, persone che hanno realizzato alcuni dei film peggiori. C’erano persone pigre che non si impegnavano. E poi c’erano altri registi che lavoravano sodo e forse non uscivano i film migliori, ma facevano tutto il possibile. Ma credo che il motivo per cui l’industria cinematografica sta morendo non sia perché la gente non vuole vedere film. Non è perché gli schermi domestici stanno diventando così belli. La ragione principale è che la gente gira film senza una sceneggiatura finita.

E questa è una delle regole più importanti che hai imposto alla DC: che le sceneggiature debbano essere finite.

Sì. Abbiamo appena bocciato un progetto. Tutti volevano fare il film. Era stato approvato, pronto. La sceneggiatura non era pronta. E non potevo fare un film con una sceneggiatura non buona. E finora siamo stati davvero fortunati, perché la sceneggiatura di Supergirl era dannatamente buona fin dall’inizio. Poi è arrivato Lanterns, e la sceneggiatura era dannatamente buona. Clayface, stessa cosa. Dannatamente buona. Quindi abbiamo queste sceneggiature con cui siamo stati davvero fortunati o saggi nelle nostre scelte, o qualsiasi sia la combinazione.

Hai scritto centinaia di pagine di materiale di recente tra la serie animata Creature Commandos, la seconda stagione di Peacemaker e Superman. Ti preoccupi mai di esaurire il pozzo?

Se mi preoccupo, allora vado ad allevare capre. Sto davvero bene. Ci sono molti registi che peggiorano invecchiando, e io non voglio farlo. O forse sì, non lo so. È come se si esaurisse… finora non è successo. Ma chi lo sa?

Hai detto che ora ti senti in grado di essere creativo senza paura, ma allo stesso tempo ti sei dato il permesso di essere piuttosto creativo fin da piccolo. Lavoravi con tutti questi mezzi diversi.

I miei fumetti venivano pubblicati ovunque. Era proprio quello che pensavo di fare da giovane. Volevo essere come Berkeley Breathed di Bloom County. Anche se suonavo anche molto allo stesso tempo, quindi chissà? Volevo essere una rockstar, ma allo stesso tempo mi piaceva l’idea di avere i miei personaggi a fumetti. Cercavo solo un modo per farmi notare e fare soldi. Volevo davvero guadagnarmi da vivere come artista, e poi ovviamente volevo essere famoso. Quindi provavo davvero qualsiasi cosa. E per me il segreto era finire tutto quello che iniziavo. Mi sembrava di avere un sacco di progetti a metà da realizzare, fino ai venticinque anni.

Questo è legato al fatto di essere tornato sobrio: hai portato a termine quei progetti?

No, era una questione di fede. Quando frequentavo la scuola di scrittura, avevo scritto 51 primi capitoli di romanzi. E poi a un certo punto ho avuto la consapevolezza, che si è manifestata sotto forma di risveglio spirituale, che significava semplicemente finire ciò che si inizia.

Hai avuto quella rivelazione mentre scrivevi un libro con il co-fondatore degli studi Troma, Lloyd Kaufman, giusto?

È stato esattamente così. Stavo scrivendo il libro per Lloyd. E volevo smettere perché mi stava uccidendo, cazzo: non avevo un ego piccolo, e mi sembrava di fare un sacco di cose per Troma e non mi sentivo rispettato. E ora stavo scrivendo qualcosa che pensavo fosse esilarante. E più lo scrivevo, più lo trovavo divertente, più provavo risentimento. Così ho parlato con Lloyd: “Penso di dover smettere”. Il che è stato folle, perché mi hanno pagato per farlo. Gran parte di questo è davvero ingrato da parte mia. Non lo dico in senso buono, ma sono fottutamente motivato. Ed è stato allora che ho avuto quell’illuminazione, che era quella di finire ciò che si inizia. E così sono tornato indietro e ho finito il libro. Odiavo ancora farlo. Ma nel momento in cui è successo, la mia vita è cambiata letteralmente nel giro di poche settimane, perché è stato allora che ho scritto [il film indipendente del 2000] The Specials e l’ho finito. E all’istante è successo tutto.

Hai parlato di momenti di visioni quasi spirituali, non proprio come quelle del tuo film Super, ma piuttosto simili.

Abbastanza intense. Abbastanza coinvolgenti nel complesso.

E “finisci ciò che hai iniziato” rientrava in quella categoria?

Al mille per cento. Quello è stato ciò che mi ha tenuto sveglio – quello è stato lungo. Quello è stato il più intenso di sempre.

Cosa hai provato? Cosa hai visto?

Voglio dire, è davvero… è stato lungo, ma tutta la mia vita si basa su quella fottuta cosa. Non ho idea di quanto sia durata. Forse un’ora, forse sette ore. Ma sì, stava solo allineando molte delle cose in cui credevo di me stesso, sul finire ciò che inizi, sul fatto che non sono affari miei se la gente giudica le mie cose – il mio lavoro è fare quello che faccio, e questo è tutto. Era la mia fede in Dio, che è una parte importante di ciò che sono. Eppure, allo stesso tempo, non credo che a Dio importi davvero se credi in lui o no. Ma ho sentito: “Finisci ciò che hai iniziato”. È stato come sentire la voce di Dio, come se fosse completamente al di fuori di me.

È strano che avessi così tanti sfoghi artistici e non fosse chiaro quale avrebbe avuto successo.

È assolutamente vero. E alla fine, credo che ciò che mi piace di più sia la regia, perché mi piace molto la parte di creare un universo. Mi piace la parte “rompicapo”. Mi piace girare scene d’azione. È la cosa che preferisco fare. Ma sì, non mi sono mai visto come una cosa sola. Mi vedevo solo come un intrattenitore, quello di sicuro.

Quando hai affrontato Spy vs. Spy e poi Scooby-Doo, hai in qualche modo svenduto la tua creatività?

No. Non la penso così. Se non avessi voluto scrivere quelle cose, allora sì mi sarei svenduto. Ma volevo scriverle. Ero entusiasta di quelle idee, davvero entusiasta. Da bambino adoravo Scooby-Doo. Lo adoravo. E lo adoro ancora, quindi è stato molto emozionante per me.

È interessante che l’autore di The Toy Collector, che parla dell’attaccamento confuso di qualcuno alle icone della propria infanzia, poi si occupi di Scooby-Doo e infine di Superman.

Oh, sì. Credo di sì. Adoro rendere reali le cose che amavo da bambino e dire: “Ok, se questo fosse reale… se Scooby-Doo fosse reale, se Superman fosse reale, se Rocket Raccoon fosse reale… come sarebbe? Come sarebbero nella vita vera?”.

«Mi identifico con Lex più di quanto vorrei. È solo più cattivo di me»

Nel trailer di Superman vediamo che Lois sa già che Clark è Superman. Quindi hai aggirato uno dei problemi più spinosi: come fa Lois a non vedere oltre gli occhiali?

Questa cosa ritorna più avanti nel film e viene spiegata. Ma ci sono, più avanti nel film, riferimenti agli occhiali che seguono il canone dei fumetti.

C’è un numero controverso del fumetto degli anni Settanta in cui si mostra che Superman usa fondamentalmente il super-ipnotismo per cambiare la percezione che le persone hanno di lui quando indossa gli occhiali – un’idea inviata da un fan che da allora è stata perlopiù ignorata.

Sì, è qualcosa del genere. Lo so solo da Tom King [sceneggiatore DC Comics]. La prima volta che ci siamo incontrati è stato a casa di Peter [Safran]. C’era una specie di gruppo di scrittori. Uno di questi era Tom King, ed è stato il più disponibile. Io pensavo: “Non so proprio come gestire la questione degli occhiali, perché mi dà un sacco fastidio”. Tutte quelle piccole cose che la gente dice: “È una fantasia, lascia perdere”. E io rispondevo: “No, devo spiegare tutto”. Per me, tutto deve venire da un luogo in cui ci credo, per quanto stravagante possa essere. Con Rocket, non potevo semplicemente trasformarlo in un procione parlante. Doveva avere una base reale per la sua provenienza e per come è diventato tale. Avevo bisogno di crederci.

Quali altre cose che ritenevi di dover spiegare per far funzionare questo Superman?

Ci sono cose che so di non spiegare e che non voglio nemmeno dire ad alta voce! Ma volevo che Superman fosse vulnerabile. Vedo le discussioni online del tipo “Chi batterebbe chi?” – Patriota o Superman o chissà chi cazzo, Adam Warlock o Brightburn – e penso: “Questa è la conversazione più stupida di sempre”. Cioè, chiunque vinca questo combattimento significa che è il migliore? Perché allora io scrivo il personaggio di un “Dio Uomo” che può distruggerti con un occhiolino. E vinco. Vinco tutti i combattimenti per sempre. Ma non volevo un Superman che potesse colpire i pianeti. E poi stiamo creando un intero universo ora. [Lanterna Verde] Guy Gardner è piuttosto potente. Sono tutti piuttosto potenti. Onestamente, parlando con la gente, molti dicono: “Preferisco Batman perché può essere battuto”, e lo capisco. Noi avremo un Superman che può essere battuto.

C’è gente che dice che l’intero futuro dello Studio potrebbe dipendere da questo film. Come si fa a lavorare sotto questo tipo di pressione?

Davvero, dico solo: “Sono affari loro”. Perché per me non è la verità. La mia verità è che questo è il primo film dei DC Studios. Iron Man, cazzo, non era il massimo. Non era Avatar. Stiamo facendo qualcosa che è un tassello del puzzle. Non è il puzzle in sé. Abbiamo Peacemaker, abbiamo Supergirl, e quello che vogliamo fare è fare un film che la gente ami, che si senta in sintonia con i personaggi. È solo questo film. Non è tutto. Odio quando c’è un fottuto articolo e si parla di tutti i problemi e bla, bla, bla, bla, bla, e “questo significa ancora più pressione su James Gunn e Superman“. Io dico: “Ragazzi, non sono responsabile di tutto questo. Sono responsabile della mia fetta della torta. Devo recuperare il mio budget. Ne sarò molto contento”.

Inoltre, non si possono dividere i pianeti, è quello che stai dicendo.

Non posso dividere i pianeti. Non che io sappia.

Alla Marvel, sono stati piuttosto aperti sul fatto di essersi resi conto di cosa è andato storto negli ultimi anni.

Hanno prodotto troppa roba. E [il produttore esecutivo Marvel di lunga data] Louis [D’Esposito] me l’ha detto in privato. Non so nemmeno se sia davvero colpa loro.

Erano sotto un mandato aziendale, sì.

Non era giusto. Non era corretto. E li ha uccisi.

Guardando tutto questo, soprattutto dopo esserne stati coinvolti, ci sono lezioni da imparare da parte vostra?

Non c’è dubbio. Dobbiamo trattare ogni progetto come se fossimo fortunati. Non abbiamo l’obbligo di avere un certo numero di film e serie tv ogni anno. Quindi faremo uscire tutto ciò che riteniamo di altissima qualità. Ovviamente faremo cose buone e altre meno buone, ma speriamo che in media tutto sia della massima qualità possibile. Nulla va fatto prima di avere una sceneggiatura di cui sono personalmente soddisfatto.

Sul tavolo c’è un fumetto crossover tra Superman e Spider-Man degli anni Settanta. Sembra che questo incontro potrà accadere anche nei film, a un certo punto. Forse tra 10 anni…

Ne abbiamo parlato un miliardo di volte. Potrebbe succedere, penso che sarebbe interessante. Ma penso anche che la gente ne abbia un po’ abbastanza. Penso che la gente voglia vedere belle storie con i propri supereroi preferiti, ed è questo che conta. E vuole anche vedere storie diverse con i propri supereroi. La gente ama i supereroi, è ovvio, ma ha bisogno di più varietà e di una narrazione di qualità. E far collaborare Spider-Man e Superman non basta, se poi il risultato fa schifo. Deve venire da un luogo reale, è una cosa difficile da far funzionare. Ho scritto Superman perché adoravo il personaggio. Ed ero entusiasta di scrivere quel film. Se dovessi scrivere un film intitolato, che so, Superman contro Spider-Man, penserei: “Potrebbe davvero essere un gran film, o lo faccio solo perché la gente vuole vedere Superman e Spider-Man fare squadra?”. Per me, se mai lo facessimo, dovrebbe essere sotto la direzione di qualcuno che pensa che sarebbe fantastico, e non solo una questione di soldi, perché in quel caso a me per primo non interessa.

Di fronte a questo film, ci sono persone che tifano attivamente contro di te perché sono fan di una precedente incarnazione di Superman e della DC: quella di Zack Snyder.

[Fingendo sorpresa] Cosa? [Ride]

Forse l’avrei sentito…

Sto cercando di pensare a come dirlo nel migliore dei modi. Non mi dispiace. Penso che [il mio] sia un buon film. E penso che non tutti debbano tifare per te. Ho un attore che legge tutto quello che scrivono online. Non dirò chi è, ma leggerà questo articolo e capirà di cosa stai parlando. E questo attore, che è uno dei cinque nomi principali di Superman, si arrabbia tantissimo per le cose che dice la gente. Gli ho detto: “Prima di tutto, renditi conto che il trailer è uscito e [la reazione] è stata positiva al 97, 98%. Queste persone [a cui non è piaciuto] ci aiutano, perché non vogliamo che tutto sembri positivo al 100%”. Va bene avere una forza contraria ogni tanto, se no si rischia il ridicolo. So solo che ogni volta che esce qualcosa, non importa quanto positivamente venga accolta, ci sarà sempre qualcosa che per alcuni è molto controverso. È stata una grande controversia, per esempio, il fatto che il sole causi dolore a Superman.

Ma non è quello che stava succedendo. Erano le sue ossa che si ricomponevano, giusto?

È come quando un medico ti risistema un osso, urli, ma non importa un cazzo. Perché è una controversia? È davvero qualcosa per cui qualcuno si può arrabbiare? O hai fatto fatica a trovare qualcosa per cui arrabbiarti e allora scegli quello? Ci sarà sempre qualcuno che ti critica. Ci sarà sempre qualcosa per cui la gente si arrabbia, e va bene. Quell’attore che ti dicevo legge ogni fottuto thread di Reddit. Guarda tutti i video, compresi quelli di chi si guadagna da vivere odiandoci. È così che fanno tutti i loro soldi. Ma non devi guardare i loro video in cui parlano di quanto sei orribile. Non puoi leggerli sempre. Quella ti ucciderà, cazzo. È una cosa terribile da fare alla propria anima.

L’attore di cui parli è il tuo protagonista, David Corenswet?

No, ti assicuro al 100% che non è David. David è Superman. Non è una persona normale.

Come ti sei avvicinato a Lex Luthor?

Capisco davvero Lex. Sento di identificarmi con lui molto più di quanto vorrei. Ma per me Lex guarda a Superman come gli artisti guardano all’intelligenza artificiale. È l’uomo più grande del mondo sotto tanti aspetti. Ha fatto cose senza pari. E poi arriva un tizio che non ha fatto nulla per meritarsi la capacità di volare e di abbattere edifici. Ed è anche straordinariamente bello. E all’improvviso, il mondo non parla d’altro. E quel tipo di ossessione per l’essere rimpiazzati, per il fatto che i propri doni non vengano visti o siano addirittura ignorati, che muove Lex. Mi identifico con tutto ciò che fa. È semplicemente più cattivo di me.

«Ho dovuto smettere di creare per piacere alla gente, di fare di tutto per dire: amatemi»

Sai cosa scriverai e dirigerai prossimamente per quanto riguarda il cinema?

Sì. O almeno so cosa sto scrivendo in questo momento…

Ed è un film DC.

Sì. Niente di ufficiale per ora. Mi sto solo appassionando. Ho davvero difficoltà a scrivere quando sono nelle ultime fasi della post-produzione, cioè. Di solito inizio a scrivere intensamente il giorno in cui esce il mio ultimo film. Scrivo prima i trattamenti, quindi ne ho già un paio.

Una volta hai detto che il fatto che il Batman di Robert Pattinson non sia in questo universo è stata una scelta di Matt Reeves. Significa che, se fosse dipeso da te, l’avresti semplicemente inserito nel tuo universo?

Sarebbe una considerazione da fare. Dovremmo pensarci seriamente. Non è che non ne abbiamo mai discusso…

È interessante, la tua risposta è molto più al presente di quanto mi aspettassi. Come se fosse una possibilità concreta.

No, non lo so. Batman è il mio problema più grande in tutto l’universo DC, al momento. Non sto scrivendo Batman, ma sto lavorando con lo sceneggiatore di Batman e sto cercando di farlo bene, perché è incredibilmente importante per la DC, così come Wonder Woman. Quindi, al di là di quello che sto facendo nei progetti in corso, le nostre due priorità sono finire le sceneggiature di Wonder Woman e Batman.

La sceneggiatura di Batman si chiama ancora The Brave and the Bold?

Al momento sì.

In senso lato, cosa bisogna capire per far funzionare Batman in questo universo?

Batman deve avere una ragione d’essere, giusto? Non può essere semplicemente: “Stiamo facendo un film su Batman perché Batman è il personaggio più importante di tutta la Warner Bros.”, cosa che ovviamente è. Ma perché c’è bisogno di lui nel DCU e la necessità che non sia esattamente uguale al Batman di Matt. Ma non mi interessa un Batman divertente e kitsch, in realtà. Ci stiamo occupando di questo, e credo di avere un modo per farlo. Credo di sapere davvero cosa fare, sto solo parlando con lo sceneggiatore per assicurarmi che possiamo renderlo realtà.

E per Wonder Woman?

Discorso simile. Credo che Wonder Woman sia in realtà più facile per me, perché non ci sono state così tante rappresentazioni di Wonder Woman – sicuramente non nei film, ma in realtà ovunque – come ce ne sono state di Batman. Ogni singola storia di Batman è stata raccontata. Sembra che metà dei fumetti usciti dalla DC negli ultimi trent’anni abbiano Batman al loro interno. È il supereroe più famoso al mondo e il supereroe più popolare al mondo. E la gente lo ama perché è interessante, ma averne così tanti in circolazione può anche renderlo noioso. Quindi, come si crea una storia che sia divertente da guardare?

Dovrei davvero chiarire una cosa. C’è ancora una probabilità diversa da zero che il Batman di Matt Reeves venga risucchiato nel tuo universo?

[Lunga pausa] Non direi mai zero, perché non si sa mai. Ma non è probabile. Per niente probabile. Dirò anche che Batman – Parte II non è stato cancellato. Questa è l’altra cosa che sento dire sempre: che il sequel è stato cancellato. Non è così. Non abbiamo una sceneggiatura. Matt è lento. Lasciate che si prenda il suo tempo. Lasciate che faccia quello che sta facendo. Dio, la gente è cattiva. Lasciate che faccia quello che vuole.

Come vuoi essere ricordato? Ci hai pensato?

Non me ne frega un cazzo. Voglio essere ricordato per essere stato gentile con la mia famiglia, che la mia famiglia e i miei amici mi amano, ma non credo a nessuna di queste stronzate. Prima di tutto, tutto è un castello di sabbia. Qualcuno me l’ha scritto l’altro giorno. “Abbiamo questi problemi, ma non durano. Ciò che verrà ricordato per sempre sono i film.” E io: “No, non dureranno. [Il cinema] si sta semplicemente disintegrando, cazzo, con tutto il resto.” Quello che mi importa davvero è essere buono con mia moglie, e con i miei amici, i miei fratelli, mia sorella e mia madre. Sono andato al funerale di un amico qualche anno fa, che si era separato dalla moglie, ma non l’aveva trattata bene, non aveva trattato bene i suoi amici. Mi aveva dato buca tre volte, doveva incontrarmi per pranzo o qualcosa del genere, e non si è presentato. I funerali sono sempre tristi, ma credo che ci sia una sorta di tristezza appagante: le persone piangono perché amano così tanto qualcuno. E poi c’è questa sorta di tristezza deprimente, in cui è come se invece chi è morto avesse deluso tutti, ed è davvero difficile per la gente dire cose carine. Gli volevamo bene, ma è stato difficile, e questo mi ha colpito molto. Mi sono detto: “Non voglio che il mio funerale sia così”. A volte ci penso davvero, a come vorrei essere ricordato, ma pensando: voglio che le persone piangano perché sono stato buono con loro.

Da Rolling Stone US