E siamo a sei. Parliamo dei film ambientati nella ridente Panem, dove si svolgono gli Hunger Games inventati da Suzanne Collins, scrittrice che nel 2008 fece il botto con questa saga distopica young adult che sarebbe poi stata il trampolino di lancio della carriera di Jennifer Lawrence. Un po’ come Twilight per Robert Pattinson, quindi non sia mai che pure Jen possa diventare una 007 prima o poi. Scherzi a parte (mica tanto), quella che, una volta venuta a mancare la sua diva, sembrava una storia bella e sepolta ha trovato nuova linfa tornando indietro nel tempo, scavando nelle origini di questo gladiatorio sanguinoso certame.

Nel 2020 ecco quindi che Miss Collins tira fuori La ballata dell’usignolo e del serpente, romanzo che arriva sugli scaffali, soprattutto digitali, in piena pandemia. E per fortuna sua, perché la fame di contenuti che tutti avevano in quel periodo lo rende un buon successo, sufficiente per convincere la Lionsgate a rimettere in piedi la IP e tornare sul grande schermo. Il film, con Rachel Ziegler e Hunter Schaefer, funziona bene, incassando 350 milioni a fronte di 100 di budget (più costi di lancio, perché oggi se non lo giustifichi sei out; poi magari un giorno si spiegherà bene a tutti come funziona far uscire un film, ma questa è un’altra storia). Comunque, quanto bastava per continuare.

E così siamo arrivati a L’alba sulla mietitura, ora nelle sale con Notorious Pictures. Quarant’anni dopo Rachel, ventiquattro prima dell’avvento di Jennifer, ecco che incontriamo un giovane Haymitch Abernathy (Woody Harrelson nel primo film della saga, qui Joseph Zada), che le ossa se l’è fatte sul campo. La storia è sempre quella: pescato in uno dei distretti che proprio per questi giochi, che segnano il secondo giubileo dal loro inizio, raddoppiano il numero dei prescelti, Haymitch cercherà di porre fine a questa barbarie, ma già sappiamo che non ci riuscirà. Al suo fianco troviamo Mckenna Grace, e un cast di superstar per coprire i ruoli delle alte sfere di Panem. In ordine sparso: Kieran Culkin, Elle Fanning, Glenn Close, Jesse Plemons (nel ruolo che fu di Philip Seymour Hoffman, ovvero Plutarch Heavensbee), Ralph Fiennes e Billy Porter.

HUNGER GAMES: L'ALBA SULLA MIETITURA | Trailer Ufficiale | dal 19 Novembre #soloalcinema

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Francis Lawrence torna dietro la macchina da presa per la quinta volta dopo avere rilevato la saga da Gary Ross, che dopo il primo film lasciò per divergenze creative. Una presenza, quella di Lawrence, che ha contribuito molto al successo di Hunger Games, come ci ha detto lui stesso quando lo abbiamo incontrato a Londra, in occasione della presentazione dei primi venticinque minuti del film lo scorso giugno.

«Ho iniziato da subito a seguire una procedura un po’ diversa dal solito», ci racconta. «Non sono mai partito dalla lettura della sceneggiatura, ma da quella del romanzo. Lo leggo un paio di volte e poi mi incontro con Suzanne. Dai nostri incontri nascono le idee che poi mettiamo nel film: è molto coinvolta nel processo di sceneggiatura, salvo poi non farsi mai vedere sul set. Quello che le interessa è che le storie rispecchino i temi fondanti di Hunger Games, che sono la ragione per cui esiste. E lo stesso vale per la psicologia dei personaggi, dato che li rincontriamo in diversi momenti delle loro vite e dopo avere vissuto esperienze traumatiche».

A dispetto di quello che si possa pensare, ovvero che Collins abbia cercato di rimettere in moto una macchina da rottamare, Lawrence mi conferma che non è mai stato così. «Suzanne ha sempre avuto una bibbia di tutto l’universo di Panem dall’inizio, costruita pezzo per pezzo. Poi, quando si lavora in una macchina complessa come quella cinematografica, ogni tanto bisogna cambiare qualcosa, adattare, ed è la ragione per cui ogni tanto si aggiunge un pezzo che magari viene inserito in film, o un altro che sarà invece in un prossimo romanzo, ma che già sappiamo non verrà utilizzato in sceneggiatura. Perché comunque le due realtà vivono separatamente».

Una cosa è quello che viene messo su carta, un’altra quello che si produce sul set. E uno degli elementi che da sempre hanno caratterizzato Hunger Games è il suo uso di effetti fisici, realizzati direttamente in camera con poco ausilio digitale, e sontuose scenografie, il tutto impreziosito dalla sontuosa natura in cui si confrontano i malcapitati concorrenti. Niente di esotico a dire il vero, ma comunque bellissimo, perché L’alba sulla mietitura sorge nelle Asturie, in Spagna, regione meravigliosa. Ed è lì che hanno sudato per la maggior parte del tempo Joseph Zada e i suoi amici-nemici.

«Senz’altro sono film molto faticosi da realizzare, per il cast come per la troupe», spiega il regista. «Ma ne vale la pena. Solitamente iniziamo proprio con i giochi, per far entrare gli attori nell’adrenalina dello scontro molto velocemente, e anche per farli riempire di lividi, sbucciature, tagli. E sono talmente dentro all’azione che di molti piccoli infortuni neanche si sono accorti. È meglio che inizino così, così capiscono subito tutti l’atmosfera».

Lawrence è reduce da un gran bel film tratto da Stephen King, The Long Walk (ricordate? lo avevamo incontrato anche per quello), i cui temi non sono in fondo dissimili da quelli di Hunger Games, così come di Battle Royale e Squid Game. E che sono, purtroppo, quanto mai attuali. «Ma per quanto riguarda The Long Walk, quella storia nasce come una critica alla guerra del Vietnam e l’abbiamo adattata osservando la situazione contemporanea, in cui i giovani non sono in grado di avere accesso a una prima casa perché non guadagnano abbastanza per potersela permettere. Hunger Games parla invece di un sistema di governo costruito per opprimere il 99% della popolazione, mentre l’1% gode di privilegi enormi. E anche in questo caso, mi sembra che parliamo di qualcosa di molto radicato nel presente».