«Fare un film è come preparare un Martini»: Paul Feig racconta ‘Una di famiglia – The Housemaid’

«C’è qualcosa di più bello?».

Paul Feig sta ammirando la coppia di Martini che il cameriere più discreto ed educato dell’Upper East Side di New York ha appena appoggiato davanti a noi. Da un angolo buio del Bemelmans Bar, il bar del Carlyle Hotel, il regista sessantatreenne solleva il minuscolo bicchiere – un tipo di cocktail colloquialmente chiamato “Nick & Nora”, dal nome della coppia bevitrice incallita e arguta dei film dell’Uomo ombra –, lo fa tintinnare contro il suo gemello e poi beve un sorso. Ha scelto questo posto perché qui servono l’Artingstall’s, il suo marchio personale di gin London dry, e cosa c’è di meglio per condurre un’intervista di martedì pomeriggio se non un drink di co-branding? «Io faccio film buoni», dice Feig. «E faccio Martini straordinari».

Il suo amore per il Martini costruito alla perfezione è una delle tre cose per cui Feig è probabilmente più conosciuto dai lettori di interviste. La seconda è la devozione per l’abbigliamento elegante, preferibilmente completi di Savile Row con cravatta e pochette abbinate (è un vero cavallo di razza sartoriale dall’adolescenza). La terza riguarda l’aver presentato Melissa McCarthy al grande pubblico e l’aver fatto fare la cacca a Maya Rudolph in mezzo alla strada. Tra la regia di Le amiche della sposa, il blockbuster del 2011 che ha rotto soffitti culturali e resta uno dei film più divertenti del XXI secolo, la direzione di numerosi episodi di The Office (26 in tutto) e la creazione del perfetto equilibrio tra cuore e imbarazzo in Freaks and Geeks, Feig ha contribuito più volte a rivoluzionare la comicità sul grande e piccolo schermo. Ha avuto una breve carriera da stand-up prima di interpretare ruoli comici in serie come The Jackie Thomas Show e Sabrina – Vita da strega, per poi dedicarsi a tempo pieno al cinema con titoli come Corpi da reato, Spy e il controverso reboot di Ghostbusters. Il signore sa cos’è la comicità.

Il colpo di scena è che l’ultimo film di Feig, Una di famiglia – The Housemaid, è tutto fuorché una commedia. Se conoscete il romanzo del 2022 di Freida McFadden, che racconta di una giovane donna, Millie Calloway, assunta come domestica convivente da una ricca famiglia di Long Island, sapete che “esilarante” non è proprio l’aggettivo giusto per questo thriller psicologico. E, come possono confermare sia i lettori sia chi in USA ha già visto l’adattamento fulminante di Feig – in Italia arriva il 1° gennaio con Sydney Sweeney nei panni di Millie e Amanda Seyfried in quelli della sua datrice di lavoro Nina Winchester – né i grandi colpi di scena “WTF” della trama né il finale sanguinoso rientrano nella definizione di “umoristico”. “A crepapelle”, forse – ma più in senso letterale che figurato.

The Housemaid (2025) Official Trailer 2 - Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar

Guarda questo video su YouTube

«Amo i thriller», ammette Feig. «Mi piacciono le loro poste in gioco altissime. È praticamente tutto ciò che guardo – di commedie ne vedo pochissime. E se osservi quello che uno come Zach Cregger sta facendo con un film come Weapons, molti di noi che veniamo dalla commedia stanno andando in quella direzione perché otteniamo una doppia reazione dal pubblico. Quando strappi una risata, è una risata. Ma quando ottieni un salto sulla sedia, un urlo o qualcosa del genere, spesso arriva anche una risata di scarico nervoso. Le due cose sono molto connesse».

Feig aveva già flirtato con il cinema tratto da romanzi “da aeroporto” con Un piccolo favore, il suo adattamento del 2018 del romanzo di Darcy Bell su una momfluencer che cerca la sua amica scomparsa nei sobborghi altolocati del Connecticut. Il film ebbe abbastanza successo da spingere il regista a riunirsi con le star Anna Kendrick e Blake Lively per un sequel, Un altro piccolo favore, uscito all’inizio di quest’anno – una rarità, come ammette Feig, visto che «anche quando la gente li vuole, o crede di volerli, io tendo a preferire non farlo. Il senso della scoperta di solito è sparito. Ma quello è stato un caso a parte». È stato proprio mentre lavorava al secondo film che Lively gli ha suggerito di tenere d’occhio l’attore Brandon Sklenar, con cui stava collaborando nel suo progetto It Ends With Us – Siamo noi a dire basta; Feig ha poi finito per scegliere Sklenar per il ruolo di Andrew, il marito quasi santo di Nina, in Una di famiglia. (Interrogato di recente in un podcast su cosa pensasse dell’attuale “soap opera” giudiziaria che circonda il film di Lively, ha ammesso di non aver seguito la vicenda, ma di essere comunque saldamente “Team Blake”.)

Si potrebbe comunque definire Un piccolo favore più una commedia nera che un thriller vero e proprio. Così, quando il suo partner produttivo gli ha portato la sceneggiatura di The Housemaid, una parte enorme dell’attrattiva per Feig era poter realizzare qualcosa di più vicino ai film di Hitchcock che ama: pieni di suspense, spaventosi e allo stesso tempo divertenti. Ancora meglio, il fatto di poter lavorare con Sweeney. L’attrice era già legata al progetto come Millie ed era entrata anche come produttrice esecutiva. Feig ne era fan. «La conoscevo per The White Lotus e tutto il resto», dice. «Ma è stato quando ho visto Reality [il dramma del 2023 sulla whistleblower Reality Winner] che ho pensato: “Oh, questa attrice è incredibile!”. Il fatto che riuscisse a interpretare un personaggio che nasconde così tanto, e poi tiri fuori quest’altro lato di sé… ho pensato: è perfetta».

Dopo che Feig e Sweeney si sono parlati, lei di fatto gli ha dato il via libera come regista («Non voglio dire che Sydney abbia lottato per me, ma di certo ha spinto perché succedesse», ammette). Il regista ricordava un incontro con Seyfried di una decina d’anni prima, e il loro giurarsi davanti a un caffè che un giorno avrebbero lavorato insieme. Quando il suo nome è emerso come possibile Nina, Feig ha recuperato ciò che aveva fatto nel frattempo, «giusto per sicurezza. Non volevo sceglierla solo perché andavamo d’accordo. E poi ho visto The Dropout [dove Seyfried interpreta la CEO di Theranos e truffatrice condannata Elizabeth Holmes], e ho pensato: “Ha dieci personalità diverse in quel film. Ok, è un colpaccio”».

Feig ha anche iniziato a divorare il libro di McFadden, che non aveva letto prima di ricevere la sceneggiatura di Rebecca Sonnenshine, segnando i passaggi del bestseller che valeva la pena aggiungere o ampliare. «Gli adattamenti sono difficili», osserva, «perché se ti prendi troppe libertà con il romanzo o togli le parti preferite, la gente si arrabbia. E se fai un adattamento pedissequo, non ti riconoscono il merito. “Non limitarti a filmare il libro! Ma fallo anche esattamente come il libro!”. C’erano alcune scene destinate a far parlare che erano state tagliate per rendere il ritmo più veloce, e che secondo me sarebbe stato bello reinserire».

«Sai, di solito non mi piace molto il fan service», aggiunge Feig, poi ride. Si riferisce al polverone che ha accompagnato il reboot al femminile di Ghostbusters, un’idea che certe frange della comunità online decisamente non hanno apprezzato. «Tutti sono stati estremamente tranquilli davanti a quel film», scherza. «È piaciuto a tutti. Nessuno ci ha accusato di avergli rovinato l’infanzia. Il Presidente degli Stati Uniti non ci ha attaccato».

E quali sono state le scene di The Housemaid reinserite? Feig si ferma, sorride e sorseggia il Martini. «Be’, potremmo entrare in territorio spoiler adesso, David…». Giusto. Per chi non ha ancora visto Una di famiglia: diciamo che la presenza di Millie nella casa elegante crea tensioni tra lei e Nina, soprattutto per quanto riguarda il marito di Nina, bello e gentile. Nina sembra anche soggetta a violenti sbalzi d’umore e ad accusare inspiegabilmente la nuova domestica di ogni sorta di sabotaggio. Poiché Millie ha precedenti penali, non può lasciare il lavoro. E poi, che dire della sua stanza in soffitta, con una finestra che non si apre, una porta che si chiude dall’esterno e un’atmosfera a metà tra Jane Eyre e Angoscia?

In altre parole, personaggi riconoscibili in una situazione melodrammatica familiare: l’ideale per accompagnare gli spettatori attraverso svolte narrative e improvvisi cambi di rotta, giocando con la loro percezione. «Per la prima ora il film è una specie di triangolo amoroso da feuilleton, e Millie è come il pubblico, che cerca di capire che diavolo stia succedendo», osserva Feig. «Sydney è bravissima a fare quell’espressione a occhi spalancati, un po’ indifesa, e sai che a un certo punto uscirà la tigre. Mi piace sempre impostare gli stereotipi all’inizio: lei è la ragazza innocente sfortunata, questa è la ricca stramba, questo è il marito bello e perfetto. È esattamente il tipo di situazione che puoi spingere, spingere, spingere fino al punto di rottura. Quando l’ho letto per la prima volta, ho pensato che avrei potuto aggiungere…».

Feig si ferma, cercando l’espressione giusta, no spoiler. «Credo che “commedia” sia una parola troppo forte, perché, insomma, qui dentro c’è roba davvero molto cupa. Ma ho pensato: possiamo divertirci. Divertirci in modo molto oscuro». Cita un momento del secondo atto in cui un personaggio sembra ricevere la sua punizione. «Io rido sempre lì, perché il pubblico esulta, e penso: “Oh, tra venti minuti vi pentirete amaramente di averlo fatto”».

E credeteci quando diciamo che Una di famiglia è esattamente quel tipo di squisito trash gotico – pensate a The Real Housewives of Brontë Hills – fatto per essere visto in sala. «La gente dice che nessuno vuole più andare al cinema», dice Feig. «No, semplicemente non vuole spendere soldi per andarci a farsi propinare la solita mediocrità… non voglio dire “merda”. [Pausa] Ok, la solita merda mediocre. Quando vedo film come I peccatori e Weapons fare incassi incredibili e riempire le sale, mi dà speranza. È quello che Jordan Peele fa così bene. Senti parlare di Scappa – Get Out, e devi vederlo il primo weekend. Senti parlare di Nope, idem. Non sai cosa sia, ma suona come qualcosa che non hai mai visto prima, quindi vuoi fare quell’esperienza. Continuavo a dire al pubblico alle nostre proiezioni-test: “Non siamo in chiesa. Ci si può divertire”. Perché è questo che gli spettatori continuano a cercare!».

«Devi dare loro qualcosa di innegabile», continua Feig. «È quello che ho cercato di fare con Una di famiglia, se devo essere sincero. Volevo renderlo innegabile. Come i miei film preferiti, quelli che ho visto in sala e a cui continuo a tornare: sono innegabili. Come questi Martini». Studia i bicchieri vuoti davanti a noi, con due solitarie scorze di limone sul fondo. «Fare un film è come fare un Martini. Hai il tuo genere – sto improvvisando, ma seguimi – e quello è l’alcol base. Il vermouth deve essere solo un accenno che lo apre. Non basta agitare la bottiglia sopra il bicchiere: quello è solo gin, non vale. Il vermouth deve esserci, per aprirlo e dargli libertà, così non è solo il genere. Il bicchiere è il marketing».

E il regista? «Il regista è il colpo di scena. Non vuoi essere quello inflessibile che fa l’oliva e copre tutto il sapore. A quel punto senti solo l’oliva. Se il gin è abbastanza buono, non serve. Non essere l’oliva. Sii la scorza di limone: quella che dà solo quel pizzico di gusto in più».

Per un istante Feig sembra perdersi in un pensiero piacevolmente alticcio. «E per l’amor di Dio, non shakerarlo come un dannato».

Da Rolling Stone US