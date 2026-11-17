Edoardo De Angelis ha un fuoco che porta di film in film, è anzi uno sputafuoco che quel fuoco ce l’ha proprio dentro e lo ributta sullo schermo, ogni volta. Da Indivisibili a Comandante, e in mezzo Il vizio della speranza, gli splendidi adattamenti di Eduardo per la Rai, la serie dalla Vita bugiarda degli adulti di Elena Ferrante. Ecco, non c’è mai menzogna nelle sue storie, è se mai una vita sbugiardata, e sempre adulta, che chiede partecipazione allo spettatore perché il fuoco s’accenda.

Il fuoco che ti porti dentro (in concorso a Venezia 83, nelle sale dal 19 novembre con 01 Distribution), fuor di metafora, brucia ancora di più. Dietro c’è il bellissimo romanzo (non chiamatelo memoir) di Antonio Franchini, e c’è soprattutto Angela, il personaggio presentato con uno degli incipit più belli della letteratura italiana, credo non solo recente: «Benché da molti sia considerata una bella donna, mia madre puzza».

Il romanzo è inadattabile, va avanti e indietro in un tempo che è quello della vita vera. Perciò De Angelis (con Francesco Piccolo e Ilaria Macchia) sceglie un’altra via: concentrare tutto in una surriscaldatissima Vigilia di Natale. La madre (Vanessa Scalera) arriva da Napoli a Milano, dove il figlio (Lino Musella) vive da molti anni. Cosa succede lo vedrete.

Mi sembra che con Il fuoco che ti porti dentro tu abbia voluto fare un film di Edoardo De Angelis più che l’adattamento di un romanzo di Antonio Franchini. Che poi è probabilmente la strada più felice per portare al cinema una storia che già esiste.

È un mio film, in tutto e per tutto, ma questo non contraddice il fatto che resti il racconto della mamma di Antonio. Lo conosco da tanti anni, è un intellettuale illuminato, la prima cosa che mi ha detto è stata: «Prendilo e fanne ciò che vuoi». Ma farne ciò che volevo significava comunque entrare nello spirito di quello che lui ha scritto, altrimenti perché andare a prendere un romanzo? Se gli togli l’anima, gli togli tutto. Perciò abbiamo mantenuto il centro della sua opera, che è il personaggio di Angela. A partire da quello, ho costruito un film nel quale potermi riconoscere anch’io, perché in Angela ci ho visto, per esempio, mia nonna. Questo non significa che io mi sia distaccato dal romanzo: l’ho fatto mio. Anche perché non è che io i film li sappia fare diversamente. Se i miei film hanno un valore, e questo è un “se” enorme, è connaturato alla loro identità profonda. Questo è un elemento dal quale non posso prescindere.

Lavorare in questo modo a questa storia ti ha dato una nuova libertà?

Non so se parlerei di libertà. Mi ricordo la prima intervista che abbiamo fatto io e te, ci siamo occupati di temi estetici. Ecco, penso che anche questo sia un esercizio che ha più a che fare con l’estetica, col linguaggio, che con la libertà. Sicuramente qui ho cercato, attraverso una concatenazione di gesti liberatori, di togliere tutto quello che consideravo superfluo, come Occam con il rasoio. Non ho portato nemmeno un metro di binario, un dolly, un carrello… niente. Non ho voluto nessuna luce ad ostacolare il movimento degli attori o della macchina da presa: tutte le luci che vedi sono dentro la scenografia. Non ho voluto mai dare indicazioni né agli attori né a nessun altro su dove la scena finisse, perché volevo fare un film che rompesse le regole grammaticali o quantomeno una certa consuetudine grammaticale, anche la mia, un film che uscisse fuori dalle soglie dell’educazione cinematografica, che fosse scostumato, insolente, totalmente privo di ogni forma di bon ton cinematografico. Ho seguito un qualcosa che viene emanato dai personaggi stessi: Angela è come un magma che si propaga lungo tutto il corso del film, anche i passaggi narrativi sono fagocitati da questo suo andamento.

Parlami del lavoro con Vanessa Scalera.

Ho incontrato un’artista enorme e totalmente desiderosa anche lei di liberarsi di qualunque forma di educazione cinematografica, intesa come buona maniera. Abbiamo lavorato per tutta una settimana, ma io non ero contento: stavamo facendo un buon lavoro, che è il presupposto di una uallera di film. Io lo sai che ogni giorno mando le note di regia, no? La nota di regia del sesto giorno di lavorazione, quindi l’ultimo della prima settimana, diceva: «Portami dove non sai». Presi Vanessa e le dissi: «Guarda, stai facendo un’ottima interpretazione, veramente, complimenti, ma nun me ne fotte proprio, perché io in questo film voglio annullare la messa in scena, voglio annullare l’interpretazione, voglio annullare qualunque forma di presunzione di controllo, qualunque arroganza della possibilità di gestire la scena». E infatti su questo set sono stato a lungo dietro la macchina da presa, come per ricostituire un’immediatezza tra il mio pensiero e la scrittura del fotogramma. Le dissi anche: «Mi devi portare dove non sei neanche tu. Io ti guido, ma dove stiamo andando ancora non lo so. Lascia che questo personaggio si esprima come vuole, ovvero senza alcun filtro, e senza nessun legame con la narrazione». Negli incontri con gli artisti ci sono quei momenti che segnano una linea di demarcazione del rapporto: ecco, questo è stato il nostro. Lì ci siamo accorti che, anche se eravamo incerti sull’esito, valeva la pena di lanciarsi in una sfida dall’esito incerto.

Anche tu non sai dove andrai, quando sei sul set? O meglio, ti lasci apposta diseducare rispetto a quello che già sapevi?

A volte ho avuto la sensazione totalmente fallace di aver raggiunto una sorta di linguaggio valido, e questo è stato mortifero per la mia creatività. Invece, proprio mentre lavoravo a questo film, mi sono detto molto francamente che questo linguaggio valido non esiste, esiste la possibilità di utilizzare in uno specifico momento ogni strumento a disposizione, e quando ci riesco mi rende felice. Me ne accorgo dal senso di gioia che genera in me, in maniera fulminante, il momento in cui mi accorgo che non sto usando qualcosa che so essermi venuto bene, ma in cui mi chiedo cosa mi serve davvero per raggiungere il risultato.

Qual è stato il momento in cui hai avvertito il rischio di dire a te stesso: «Ho un linguaggio valido, d’ora in avanti lo posso replicare»?

Quella è la strada più sicura per i fallimenti. Si può fallire comunque, ovviamente, ma la maniera è un fallimento già scritto. All’inizio, per dire, avevo previsto di girare questo film con un lungo piano sequenza, e mi annoiava già l’idea, perché è uno strumento che ho utilizzato molto spesso in passato. Però il film l’ho preparato così, l’ho studiato così. Poi, sempre alla fine di quella prima settimana, chiamai anche il montatore [Lorenzo Peluso] per fare delle prove, e mi resi conto che questo film aveva bisogno di tutt’altro: della frammentazione e della ricomposizione di quei frammenti, dunque era agli antipodi di quello che avevo impostato. Io non posso parlare del risultato, però ti posso dire che questo processo mi ha reso soddisfatto di me stesso perché non mi sono adagiato a un’idea che mi sembrava buona: quando mi sono reso conto che quell’idea invece non era buona per niente l’ho smontata, e questo mi ha fatto sentire ancora più chiaramente che il cinema ha sempre a che fare con la vita, se lo intendi in questo modo. Non si può interpretare il cinema citando i generi cinematografici o i film, lo si può interpretare solo accostandolo alla vita.

Anche tu ti porti dentro un fuoco e lo butti fuori, sullo schermo. Sei un creatore di vita, più che un semplice osservatore.

Mereghetti una volta scrisse che io non sto a guardare il fotogramma: il fotogramma io lo indago, lo interrogo. E io gli dissi: «Sai che tieni raggióne?». Io non sono un cinefilo, il cinema mi piace come strumento per poter mettere in ordine le cose, per poter mettere a fuoco un tema, per potermi rivedere, per invitare qualche sorella o qualche fratello ad assistere a un racconto davanti al quale possa pensare: «Ah, ma forse allora ci sta qualcuno che sta inguaiato come me, o peggio di me. Non sono solo». Forse è questo che mi anima, una spinta che è un po’ una lotta contro la solitudine.

Concordo sul fatto che siamo stati rovinati da tanti registi cinefili che non hanno voluto diseducarsi mai.

Sai, io ho visto pochissimi film tantissime volte, e quelli che ho visto li ho consumati perché mi piacevano. Ti faccio un altro esempio. Ogni tanto sento parlare dell’importanza di rivalutare il genere, come si foss’ nu povero cristiano malato. Il genere è uno strumento pure quello, non c’è bisogno di rivalutarlo: perché dovremmo rivalutare il genere, chi cazz’ se ne fott’ del genere? Esiste come strumento a disposizione di chi lo vuole utilizzare. La cinefilia è un bellissimo hobby, un bellissimo cimento, ma non è fatto per i cineasti: è fatto per i cinefili. Chi è deputato a costruire il fotogramma, a fare il cinema, deve interrogarsi se mai sull’essere umano, sulla natura dei rapporti. Gli autori che più mi emozionano sono sicuramente quelli che stanno più per strada, più a contatto con l’oggetto del loro racconto. Mi emozionano perché gli credo, agli altri non gli credo. Quando vedo un film troppo pieno di citazioni mi annoio, perché vive solo là dentro. Invece il film che emoziona me come spettatore deve vivere dentro di me che lo sto guardando. Perché questo miracolo si compia non c’è bisogno di vedere cose che mi somiglino in maniera epidermica, mi emoziono anche guardando qualcosa che appartiene a una cultura profondamente distante dalla mia. Ma più è preciso il racconto, più è personale, più è identitario, allora più mi emoziona, anche se viene dell’altra parte del mondo.

Di recente a cosa e a chi hai creduto, quando sei andato al cinema?

Adesso, per una questione di contiguità con un bambino di nove anni e uno di quattro anni e mezzo, rivedo tutto ciò che è Disney e Pixar. Però sono molto curioso di vedere Fjord: Mungiu è un autore che mi interessa moltissimo perché i suoi film hanno sempre a che fare con dei dolori profondi, dei dolori veri, e io nel suo modo di raccontare percepisco una vicinanza umana all’oggetto del racconto. E poi mi interessa moltissimo quest’artista che ha preso parte a questo film, Renate Reinsve: pur essendo un’artista che proviene dal Nord Europa e dovrebbe essermi distante, ogni volta riesce a commuovermi profondamente.

Tu e Mungiu uscite lo stesso giorno.

Sì, ma io il film mio l’ho visto già: andrò a vedere il suo (ride).

Parlando di linee di demarcazione, ce n’è stata una determinante, in un incontro che hai fatto?

C’è stato più di un momento. Mi ricordo molto bene quando ho incontrato di persona quello che consideravo il mio maestro, Emir Kusturica, quando mi invitò alla prima edizione del suo festival con il cortometraggio che era il mio film di diploma al Centro Sperimentale [Mistero e passione di Gino Pacino]. Mi disse: «Non smettere mai di fare film che ti somigliano, nel bene e nel male. Il tuo film è come casa tua: costruisci le fondamenta, le pareti, il tetto, e tutto deve parlare di te». A parte che poi Emir mi ha concretamente aiutato nella realizzazione del mio lungometraggio d’esordio, Mozzarella Stories, già solo questa prima indicazione mi diede serenità, è un dettame che ricordo sempre. Poi siamo rimasti sempre in contatto negli anni, nel Fuoco che ti porti dentro è venuto suo nipote a lavorare come video assist. Il suo è ad oggi il cinema che mi è sembrato raccogliere meglio la lezione della nostra tradizione di commedia amara, mischiandola con l’elemento dionisiaco balcanico. Resta l’apoteosi del cinema che mi piace.

Anche il tuo, come il suo, è in fondo un cinema svergognato.

Non può che essere così. Quando vedevo i film di Emir pensavo: «Ma allora si possono fare cose così». Io ho desiderato a lungo fare cose così, perché erano bellissime. Nella sua arte non c’è pudore, c’è se mai una forma di anarchia che ammiro moltissimo. Il cinema il pudore non lo deve vedere nemmeno da lontano, è proprio il nemico del fotogramma. Mi ha sempre affascinato l’attitudine totalmente anarchica di Emir, eppure è uno che ha maneggiato benissimo sia la tradizione che l’avanguardia, ma buttando tutto nel calderone di una sensibilità personalissima.

C’è una contropartita emotiva nell’essere, appunto, così privi di pudore?

No, la contropartita è semplicemente il fatto che se poi un tuo film non piace tu lo percepisci come un rifiuto personale: ma questo è un problema che hanno tutti gli autori. La critica negativa non mi ha mai fatto soffrire, se è ben articolata addirittura mi piace, lo trovo un cimento di lettura piacevole. Però la mancanza di comprensione, o il giudizio che parte dall’assunto che un film è buono se si adegua a un protocollo linguistico e non è buono se non si adegua a quel protocollo… ecco, quelle sono le cose che più mi innervosiscono, perché ad essere messo in discussione è proprio il motivo per cui faccio cinema. Però è una regola del gioco. Emotivamente c’è solo da guadagnarci, in un cinema così. Anzi, per tornare al Fuoco che ti porti dentro, per trovare un film così liberatorio da un punto di vista creativo devo tornare a Indivisibili, o a Il vizio della speranza. È stato liberatorio proprio il fatto che io ci abbia messo tante cose anche personali: c’è qualcosa di vero che ho consegnato ad ogni fotogramma.

Qual è la cosa più vera di te che c’è in questo film, al di là di certe assonanze biografiche?

Forse il gesto di ribellione che il personaggio di Antonio compie nei confronti di una figura che ama e che devasta. Ecco, c’è qualcosa che mi piacerebbe che venisse colto nel modo in cui viene costruita la figura femminile nel rapporto col figlio maschio, ed è proprio questo equilibrio precario tra la protezione e la minaccia a generare in Antonio un disorientamento affettivo: anche una volta che è diventato adulto c’è sempre quel bambino dentro di lui che non sa se sentirsi accolto o rifiutato, se avere paura o avere fiducia. Questa forma di disorientamento emotivo è qualcosa che secondo me valeva la pena di indagare a fondo. Ed è un aspetto legato a una serie di mie riflessioni, anche molto recenti, sull’emotività.

Questo set più piccolo, più intimo, ti ha aiutato, nelle tue riflessioni?

Facendo Comandante mi ero accorto che le sequenze che avevo provato più gioia a girare erano quelle di contiguità, quelle con tante persone una attaccata all’altra. Perché la contiguità genera sempre una qualche forma di intimità: non serve il gesto plateale, e soprattutto quando si è molto vicini si tende a dimenticare che esiste uno sguardo distaccato. Questa cosa mi era proprio piaciuto sperimentarla, e quindi avevo il desiderio di fare un racconto più circoscritto che si concentrasse tanto su questo. In Comandante ho utilizzato ogni tecnica esistente a disposizione, e mi sono reso conto che gli effetti speciali più potenti per noi cineasti sono proprio la sceneggiatura e gli attori. Nel copione del Fuoco che ti porti dentro avevo scene ambientate in esterni, e invece non sono voluto più uscire, ho voluto rimanere tutto il tempo con quelle parole e quelle persone. Il mondo di questo film è questa casa, e la dialettica tra primo piano, totale e campi intermedi non è da considerare rispetto al mondo, ma rispetto a questo mondo che è la casa. Quindi il totale di questo film è una faccia da esplorare in tutte le sue rughe, in tutte le sue espressioni. Per me alcune sequenze di questo film sono il più grande antidoto allo straripante ingresso nella nostra arte dell’intelligenza artificiale.

Approfondisci, mi interessa.

Dovevo fare degli invecchiamenti (Scalera e Musella, che interpretano mamma e figlio, hanno solo tre anni di differenza, nda), e ho fatto anche dei test con l’intelligenza artificiale: tutti erano entusiasti, perché effettivamente dal punto vista tecnico erano impeccabili. Però una cosa mancava: non avevano tutta la gamma di microespressioni estemporanee che si manifestano negli occhi degli attori in maniera imprevista. Quella cosa lì non è possibile, non la puoi inserire nell’algoritmo dell’intelligenza artificiale, che riesce a riprodurre molto bene anche gli imprevisti, ma solo quelli che si sono già verificati: quelli che non si sono ancora verificati non sono riproducibili. Allora ho lavorato solo con il trucco e la recitazione, che restano i nostri effetti speciali più potenti. In questo film ho voluto proprio togliere l’enfasi della tecnica: a volte basta un gesto, una ruga in più, un segno della pelle, un affaticamento, per indicare l’età. Se Tom Cruise avesse fatto questo film [Digger] senza tutta quella roba in faccia, sarebbe andato bene comunque. A parte che quell’età là già ce l’ha…

Sai dove andrai adesso?

I film che faccio vengono sempre da molto lontano. Una cosa è certa: non ho smesso di indagare nell’universo della famiglia, perché mi sembra il grande tema di oggi. Dalla famiglia non scappi, è sempre la prima cellula di relazione con il mondo esterno per qualunque individuo, però negli ultimi anni la sua composizione è cambiata moltissimo. Quando ero piccolino ero l’unico figlio di genitori separati dentro la mia classe, adesso mio figlio sta in classe con un bambino che ha due papà. Siccome il paradigma è cambiato e c’è però un fortissimo disorientamento, credo che sia un territorio di indagine ancora estremamente importante, perché resta il fatto che, comunque sia composta la famiglia, è la nostra prima esperienza sociale e, almeno in parte, determina chi saremmo in futuro, come avremo relazioni con il prossimo, con gli amici, con una fidanzata, con un fidanzato, con una moglie, con un marito. Poi un’altra parte di noi per fortuna afferisce alla sfera arbitraria e personale, ma ci saranno sempre dei modelli dai quali o fuggiamo o ci adeguiamo, ma che restano imprescindibili.

Su quest’ultimo punto in particolare ci risentiamo dopo Fjord.

Ti scrivo, promesso.