Daniel Radcliffe ha fatto pace con Harry Potter

Daniel Radcliffe sta tirando un po’ per le lunghe la pausa pranzo dalle prove di uno spettacolo a Broadway, ma non sembra preoccuparsi di fare tardi. «Sono letteralmente l’unica persona in scena in questo spettacolo», dice l’attore, 36 anni, al telefono dal Theater District di Manhattan. «Non possono iniziare senza di me».

È il terzo giorno di prove di Every Brilliant Thing, in scena dal 21 febbraio, un monologo in cui il personaggio di Radcliffe compila una lista di motivi per cui vale la pena vivere nel tentativo di aiutare la madre suicida. La performance prevede anche la partecipazione del pubblico, cosa che Radcliffe definisce «decisamente fuori dalla mia comfort zone». Non che gli dispiaccia. «Non sapere davvero cosa succederà», dice, «è sempre una prospettiva molto allettante per me».

Allo stesso tempo, Radcliffe è protagonista di un progetto molto diverso: la sitcom NBC The Fall and Rise of Reggie Dinkins, in cui interpreta un regista che cerca di riabilitare l’immagine di una star del football caduta in disgrazia, interpretata da Tracy Morgan. «Sono naturalmente pessimista su molte cose, quindi non voglio mai abbandonarmi troppo a un ottimismo sfrenato», dice Radcliffe, «ma sarebbe fantastico se questa serie potesse andare avanti per qualche anno. Mi renderebbe molto felice».

In un’intervista per la rubrica Last Word di Rolling Stone, Radcliffe parla dei momenti salienti della sua carriera, del passaggio dal dramma alla commedia, dei monster truck e molto altro.

Com’è stato lavorare con Tracy Morgan in The Fall and Rise of Reggie Dinkins?

Tracy è una delle persone più divertenti del pianeta. Ogni giorno lo sentirai dire cinque delle cose più folli che tu abbia mai sentito dire a un essere umano. E allo stesso tempo è molto generoso e capace di affrontare conversazioni molto emotive. È davvero un piacere lavorare con lui. Siamo molto diversi, ma abbiamo in comune una cosa: amiamo davvero tantissimo il nostro lavoro e ci sentiamo molto fortunati a poterlo fare. Andrò a vedere una partita dei Knicks con lui. Non sono mai stato a una partita di basket, e so anche che Tracy è praticamente il sindaco del Madison Square Garden. Sarà un’esperienza interessante.

Hai definito Every Brilliant Thing, in cui il tuo personaggio elenca i motivi per vivere, «una commedia molto divertente sulla depressione». Cosa ci sarebbe nella tua lista?

In questo momento la maggior parte delle cose riguarderebbe probabilmente mio figlio e tutte le pronunce bizzarre che si inventa. L’ho portato a Monster Jam e c’è un camion che è un unicorno e spara coriandoli dal corno. Si chiama Sparkle Smash, nel caso vi interessasse. Più tardi l’ho sentito raccontare quella storia e ha chiamato i coriandoli “spaghetti”. Inoltre, il suo padrino gli ha regalato un modellino di Lamborghini, che lui chiama “zucchini”. Potrei fare un elenco infinito di cose dolcissime che dice. E direi anche la musica di Joanna Newsom o Tom Lehrer. Potrei fare una lista di mille titoli brillanti solo di dischi. E ce n’è una nello spettacolo che amo: «Svegliarsi tardi con qualcuno che ami». È una delle cose più belle della vita.

Reciti a Broadway da oltre vent’anni. Ti emozioni ancora prima di andare in scena?

Assolutamente sì. C’è un mito secondo cui gli attori non si emozionano. Forse alcuni no, ma onestamente, se fossi nel backstage prima di una prima e chiedessi a qualcuno: «Sei nervoso?» e mi rispondesse di no, inizierei subito a diffidare o penserei che stia mentendo o che stia per combinare un disastro. Un po’ di nervosismo è sano, stai per salire su un palco davanti a 900 persone. C’è sempre quel primo momento in cui si fa sul serio, quando porti in scena uno spettacolo nuovo per la prima volta: è terrificante ed entusiasmante allo stesso tempo. Poi, con il passare delle repliche, ti abitui sempre di più. Ma quando facevo Merrily We Roll Along, ero piuttosto nervoso ogni volta, poco prima di cantare Franklin Shepherd Inc.. Non c’è mai stato un momento in cui pensassi: «Ah, sì, è tutto facile, rilassato!».

Cosa ha significato per te vincere un Tony per Merrily We Roll Along?

È stato incredibile. Vincere come parte di quello spettacolo è stato molto speciale. Ed è stata davvero una serata fantastica. Non bevo più, quindi non sono uno che fa festa fino alle sei del mattino molto spesso, ma quella notte l’ho fatto ed è stato meraviglioso. A un certo punto eravamo in un hotel e qualcuno suonava New York, New York al pianoforte, e Jonathan Groff, che aveva vinto pure lui un Tony quella sera, cantava. Mi sono detto: «Ma cos’è la vita? È tutto così incredibilmente perfetto e bello».

Hai interpretato “Weird Al” Yankovic nel biopic del 2022. Hai imparato qualcosa da lui?

Impari da Al semplicemente osservando il modo in cui vive. Accettare e abbracciare la propria stranezza: le cose che gli davano gioia e lo facevano ridere gli hanno regalato una carriera di enorme varietà e longevità, e hanno portato tantissima gioia nel mondo. Credo che chiunque possa trarne ispirazione.

Sei diventato famoso in un ruolo drammatico, ma continui a sorprendere con parti più leggere. È stata una scelta consapevole?

È stato quasi inevitabile. Le cose che mi ossessionavano da adolescente erano raramente grandi filmino intensi. Guardavo commedie di mezz’ora: 30 Rock, The Office — sia la versione inglese che quella americana. E nel Regno Unito c’era uno show chiamato The Day Today, da cui è nato il personaggio di Alan Partridge. Se avessi assistito a una conversazione tra me e Matthew Lewis — che interpretava Neville Paciock nei film di Harry Potter — quando avevamo 16 anni, direi che il 50% di ciò che usciva dalle nostre bocche era ripetere battute di Alan Partridge, cosa molto irritante per chiunque ci stesse intorno.

Sei in pace con il fatto che, qualunque cosa tu faccia, sarai sempre Harry Potter?

Oh, sì. Sono sempre stato abbastanza tranquillo su questo. Non ho bisogno che la gente dimentichi che ho fatto quello per poter apprezzare ciò che faccio ora. Anzi, spesso li porta a cercarmi in altri progetti. Subito dopo Potter ero probabilmente più stressato. La prima volta che ho fatto un musical, entravo in sala prove pensando: «Cavolo, tutti penseranno: “Cosa ci fa qui questo ragazzino del cinema? E sarà all’altezza?”». È bello non entrare più con quella sensazione.

Hai visto lo sketch di SNL Heated Wizardry?

Sì. Stranamente avevo incontrato Finn Wolfhard qualche settimana prima, per caso, e avevamo chiacchierato un po’. Poi mi ha scritto il giorno prima della messa in onda per dirmi: «Ehi, giusto per avvisarti, stiamo facendo uno sketch su Harry Potter». Non ho visto Heated Rivalry, anche se so di cosa parliamo, perché la mia compagna è una grande fan. Sono sicuro che mi siano sfuggite alcune battute, ma era molto divertente e tenero. Mi fa sempre ridere vedere altre versioni di quella storia.

Stai con la tua compagna, l’attrice Erin Darke, da oltre dieci anni. Qual è il segreto di una relazione sana e duratura?

Siamo molto bravi ad affrontare conversazioni importanti senza evitarle. In relazioni precedenti pensavo: «E se non ne parlassi?». Erin è sempre stata molto brava a farmi parlare dei miei sentimenti più di quanto sia naturalmente portato a fare, da inglese vagamente represso. E ho sempre amato il suo cervello. Il suo modo di vedere il mondo è qualcosa che custodisco davvero. Ha la capacità di andare dritta al punto e capire cosa è importante. Spesso ami qualità che vorresti avere tu stesso, e io decisamente non ho quella. Non so se sia un consiglio, è più una cosa che amo di lei.

Quali sono i lati migliori e peggiori del successo?

Se hai successo, puoi continuare a fare ciò che ti piace. Le persone continuano a darti opportunità. Il peggio… sarebbe una conversazione piuttosto lunga. La parte più difficile è capire cosa gli altri considerano successo per te rispetto a ciò che tu consideri successo per te stesso. Soprattutto se diventi famoso da giovane. Mi sono trovato nella posizione di dire: «Ok, ho fatto la cosa commercialmente più di successo che farò mai, quindi quello non può più essere il metro del successo. Devono essere cose che mi realizzano davvero».

Qual è il miglior consiglio che hai mai ricevuto?

Una cosa che mi ha detto mio padre mi è sempre rimasta impressa: «Quando incontri qualcuno, sii tu il primo a tendere la mano». Entro in una stanza piena di persone e sento il bisogno profondo di stringere la mano a tutti. Da bambino ero molto consapevole dello stereotipo sulle giovani star. Pensavo: «Tutti credono che sarò uno stronzo ovunque vada. Devo dimostrare il più rapidamente possibile che non è così». È un modo per mostrare che non sei un idiota.

Ricordi il miglior concerto a cui sei mai stato?

Sono andato al Reading Festival a 16 anni, e gli Arctic Monkeys suonavano in un tendone. Erano a metà cartellone del palco più piccolo perché non erano ancora famosi, solo che in realtà lo erano. L’album non era ancora uscito, ma se scaricavi musica illegalmente (mi dispiace, l’ho fatto) potevi ascoltarlo tutto. Vedere una band proprio sull’orlo di diventare enorme, in una tenda per qualche migliaio di persone con forse altre 10mila che cercavano di entrare, è stato davvero incredibile.

Qual è l’acquisto più indulgente che hai fatto?

Oh, cavoli Questa è una domanda per Tracy Morgan. Lui ha un bicchiere che era sul Titanic. E una vasca con gli squali. È più bravo di me in queste cose.

Non sei sui social. Ti senti mai escluso?

Mai, letteralmente [ride]. Ero in sala prove e tutti parlavano di mattoncini o app che li tengono lontani dal telefono. Io uso internet. Non è che non sia online, ma non sono su Instagram. Non sono su nessuna versione di Twitter. Non so come faccia la gente. Onestamente sembra stressantissimo. Sono già abbastanza stressato. Non credo farebbe bene alla mia salute mentale. Sono sicuro che quando mio figlio sarà più grande sarà questo a farmi sembrare incredibilmente vecchio e decrepito ai suoi occhi. Ma no, non fa per me.

Come ti ha cambiato essere padre?

Sono un disastro emotivo, nella miglior accezione possibile. Piango molto di più. Lo vedo incredibilmente felice ed è come se questa cosa ti trasformasse. È la prima volta che vedo qualcuno ridere così tanto da farmi venire le lacrime. È meraviglioso vederlo rotolarsi per terra mentre si gode il momento più bello della sua vita.

Come vorresti essere ricordato?

Cercherò di avere un impatto sulla vita delle persone che mi stanno intorno finché sono qui. Per il resto, non me ne preoccupo.

Da Rolling Stone US