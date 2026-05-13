‘Il signore delle mosche’: il mondo devastato dai ragazzini

Jack Thorne lo trova ironico ora, ma la prima copia del Signore delle mosche che abbia mai letto era, tecnicamente, rubata.

Sua madre era una supplente di inglese e aveva trovato su uno scaffale di casa una copia del libro seminale di Henry Golding, che racconta la storia di un gruppo di scolari naufragati su un’isola che perdono rapidamente il senso del bene e del male. «Da bambino dormivo malissimo, quindi prendevo i libri e li leggevo per tutta la notte», racconta Thorne a Rolling Stone. «Ho iniziato a leggere questo romanzo e ne sono rimasto completamente affascinato».

Ora quell’ossessione è diventata il primo adattamento televisivo del Signore delle mosche, disponibile in Italia su Sky e NOW. Dalla sua pubblicazione nel 1954, Il signore delle mosche è diventato uno dei romanzi più famosi del canone della letteratura britannica per la sua esplorazione sfumata della natura umana. Il libro ruota attorno a un gruppo di ragazzini naufraghi che tentano di creare ordine mentre aspettano i soccorsi e invece cadono nella violenza e nel caos. C’è Ralph (Winston Sawyers), eletto leader; Piggy (David McKenna), l’intellettuale responsabile che pone l’accento sulle regole; Simon (Ike Talbut), la spalla comica; e Jack (Lox Pratt), la voce spesso crudele ma carismatica del caos all’interno del gruppo. La storia è ricca di sottotesti religiosi, rabbia infantile e pensiero di gruppo corruttore, e ha ispirato di tutto, dagli adattamenti cinematografici come Il signore delle mosche del 1963 alle ambiziose reinterpretazioni alla Yellowjackets. Ora tocca a Thorne, ma lo sceneggiatore ha dichiarato a Rolling Stone che l’idea più innovativa che gli è venuta in mente è quella di un adattamento televisivo il più fedele possibile all’opera originale di Golding.

«Stiamo vivendo un periodo davvero entusiasmante per la televisione, in cui possiamo essere specifici e “locali”, e le persone possono trarne storie globali», afferma Thorne. «È una forma diversa da qualsiasi altra in quanto il suo vocabolario è così strano. E se ci si abbandona a quella stranezza, ne scaturiscono cose meravigliose».

Prima del Signore delle mosche, Thorne ha co-creato la serie di enorme successo Adolescence, su un adolescente radicalizzato dai contenuti della manosphere online e alla fine condannato per l’omicidio della sua compagna di classe. Ma mentre il pubblico potrebbe aspettarsi un’altra condanna della mascolinità, Il signore delle mosche di Thorne trova la sua forza puntando sulla dolcezza dell’infanzia.

«Da bambino odiavo Jack e lo vedevo come un personaggio molto manicheo. Sapevo chi era nel cortile della scuola: quella persona che mi avrebbe fatto del male con piacere. E quando ho letto il libro, ho visto solo quella figura bidimensionale del male», dice Thorne. «Durante i miei vent’anni e i miei trent’anni, ho iniziato invece a vedere la tenerezza con cui Golding lo aveva descritto».

Il signore delle mosche | Trailer ufficiale | Sky Italia

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Il signore delle mosche inizia nel caos. Un gruppo di scolari britannici è a bordo di un aereo che precipita su un’isola tropicale. Nessuno degli adulti presenti sull’aereo sopravvive. Il gruppo elabora un piano per mantenere l’ordine, che prevede l’uso di una conchiglia per convocare le riunioni e stabilire quando una persona desidera prendere la parola. Se vuoi parlare, devi tenere in mano la conchiglia. Iniziano costruendo un rifugio, cercando cibo e mantenendo acceso un fuoco di segnalazione per attirare i soccorsi. Ma con il passare dei giorni si formano fazioni e il gruppo degenera nell’anarchia, nella violenza e nella rabbia.

La nuova serie dedica ciascuno dei suoi quattro episodi alla storia di un ragazzo diverso del gruppo. Ralph, Piggy, Simon e Jack hanno tutti istinti diversi quando si trovano ad affrontare un’improvvisa assenza di adulti. Ma Thorne afferma che, sebbene ciascuno dei ragazzi rappresenti un chiaro archetipo, non ritiene che la serie tratti solo della natura umana. Per lui, si tratta di un gioco di finzione che va terribilmente storto.

«Il signore delle mosche parla di ragazzi in tempo di guerra che vengono socialmente e culturalmente formate attraverso idee di coraggio, virilità, rabbia e odio. Questi ragazzi riflettono poi queste storie una volta arrivati sull’isola», dice Thorne. «Stanno cercando di comportarsi come adulti e di capire cosa farebbero gli adulti. E sfortunatamente, gli adulti con cui hanno trascorso del tempo o di cui hanno sentito la mancanza sono adulti alle prese con i propri traumi».

La serie è stata girata a Langkawi, in Malesia, subito dopo la conclusione delle riprese di Adolescence in Inghilterra, il che, secondo Thorne, ha reso impossibile che i due progetti non si influenzassero a vicenda. Sull’isola c’erano 40 giovani attori, molti dei quali avevano fatto il provino per i quattro ruoli principali di Adolescence ma non erano stati scelti. Thorne sottolinea che la difficoltà di gestire un gruppo così numeroso per portare a termine le riprese ha in realtà contribuito al realismo della serie.

«Quando hai una scena di gruppo con attori adulti, loro iniziano a recitare quella scena quando dici “azione”. Quando si tratta di un gruppo di bambini su una spiaggia, farli concentrare per tutto quel tempo è complicato», dice Thorne. «C’è una bellissima scena nel primo episodio in cui questi ragazzini stanno semplicemente giocando con le lumache di mare sulla spiaggia. [Il regista] Mark [Munden] li ha letteralmente ripresi mentre giocavano come in un documentario. Non è una scena scritta. È quello che volevano fare».

Quando nel 2025 uscì Adolescence, la serie alimentò per mesi il dibattito sulla natura radicalizzante della “manosfera”, una sottocultura online che esalta una retorica violenta e disumanizzante nei confronti delle donne. Sarebbe quindi facile, come passo successivo, utilizzare Il signore delle mosche e la sua trama per raddoppiare la crudeltà, la violenza e lo spargimento di sangue. Ma Thorne afferma che, sebbene sia Adolescence che Il signore delle mosche affrontino il tema del potere dell’influenza, la nuova serie mira anche a esplorare quanta gentilezza i ragazzi riescono a tirare fuori con la stessa facilità con cui ricorrono alla brutalità.

«Una delle mie scene preferite della serie è quella in cui Jack si arrampica su [una ripida scogliera] per cercare di prendere un pezzo di aereo. Jack rimane paralizzato, terrorizzato, e non riesce a scendere. Poi Roger lo raggiunge e Morris è in piedi in fondo, ed entrambi sono davvero preoccupati per lui”, dice Thorne. «Sono ragazzi capaci di atti mostruosi, ma in quel momento c’è questo amore silenzioso. Non ne parlano. Sono semplicemente lì l’uno per l’altro. E penso che sia davvero importante mostrare questi aspetti di Morris, Roger e Jack nello stesso momento in cui li si vede ballare sul corpo di un ragazzo».

Nel scrivere la versione televisiva del Signore delle mosche, Thorne ha pensato molto a suo figlio Elliot, un bambino di 10 anni che descrive come un «complesso concentrato d’amore». Ma sebbene la serie sia ispirata ai bambini e abbia come protagonisti proprio loro, Thorne è fermamente convinto che i più piccoli non siano gli unici ad avere qualcosa da imparare da questa nuova versione della storia senza tempo.

«Golding ha scritto questo libro in un periodo di orribile estremismo. E come società, stiamo assistendo al sorgere di vere e proprie complicazioni nel nostro mondo che potrebbero portare a conseguenze piuttosto barbariche», afferma Thorne. «I bambini sono un riflesso di noi stessi. Come possiamo aspettarci che la nostra prossima generazione costruisca un mondo migliore, se ciò che stiamo insegnando loro è l’odio?»

Da Rolling Stone US