Judy Heumann sta semplicemente cercando di attraversare la strada sulla sua sedia a rotelle. Siamo a New York negli anni ’70 e le strade sono un caos. Il traffico sfreccia impetuoso, i marciapiedi sono affollati di pedoni e i cordoli di cemento sembrano ripidi precipizi. Incapace di portare la sedia a rotelle sul marciapiede, si sposta in mezzo a Madison Avenue, mostrando il dito medio all’autista di un autobus dietro di lei che suona incessantemente il clacson.

Accompagnata dal riff di chitarra trascinante dell’inno proto-punk di Iggy Pop The Passenger, la sequenza iniziale di Being Heumann – un nuovo film biografico sulla pioniera della difesa dei diritti dei disabili disponibile su Apple TV – presenta una donna che rifiuta di essere ignorata e non ha alcuna pazienza per chiunque le si pari davanti mentre si fa strada tra buche, pozzanghere e pedoni.

«Non si viene introdotti con discrezione a questo personaggio», afferma Ruth Madeley, che interpreta Heumann. «La si incontra letteralmente in mezzo al caos e al frastuono più totale. Lei non si scompone perché lo fa ogni maledetto giorno della sua vita».

Dopo essersi vista negare l’accesso alla scuola fin dall’età di nove anni perché i dirigenti scolastici consideravano lei e la sua sedia a rotelle un problema, Heumann in seguito citò in giudizio il Consiglio dell’Istruzione di New York per ottenere il diritto di diventare insegnante. La sua lotta per la parità di accesso si trasformò in una crociata che durò tutta la vita.

Nel 1970 fu co-fondatrice di Disabled in Action, un’organizzazione per la difesa dei diritti, e divenne in seguito una voce di spicco in questa battaglia. Il suo attivismo contribuì a spianare la strada a leggi fondamentali, tra cui l’Individuals with Disabilities Education Act e l’Americans with Disabilities Act. Coraggiosa, sicura di sé e ferocemente determinata, Heumann è diventata nota come «la madre del movimento per i diritti delle persone con disabilità», contribuendo a trasformare la disabilità da una questione di carità a una questione di diritti civili.

Siân Heder, la regista vincitrice dell’Oscar 2022 per CODA – I segni del cuore, ha visto Judy Heumann per la prima volta nel documentario Crip Camp – Disabilità rivoluzionarie, vincitore del Sundance nel 2020. Quando ha letto l’autobiografia di Heumann, da cui il film prende il titolo, Heder ha colto un’affascinante contraddizione in quella leader che esigeva umanità dal mondo ma che a volte faticava a riconoscere i limiti di chi le stava intorno.

In Being Heumann vediamo Judy ispirare con carisma i compagni attivisti disabili a passare all’azione. E vediamo anche quando li spinge ad assumersi rischi maggiori di quelli che i loro corpi potrebbero sopportare, come uno sciopero della fame a cui ha esortato gli altri a partecipare, anche se non era una scelta saggia considerando le loro condizioni di salute.

«Il titolo (che in originale gioca su “being human”, “essere umana”, ndt) ha assunto questi altri livelli di significato», dice Heder, «per cui si tratta tanto di Judy che deve imparare a essere umana, quanto di lei che chiede al mondo di trattare questo gruppo emarginato di persone come esseri umani».

Per Madeley, interpretare questa icona dei diritti civili forte e complessa è stata «la sfida recitativa più grande della mia vita. Finalmente potevo interpretare qualcuno che commette errori, che a volte è un po’ sfacciato, che è così concentrato su di sé da allontanare le persone», dice Madeley.

Dopo quella scena iniziale a New York, facciamo un salto in avanti di cinque anni fino all’aprile 1977 a San Francisco. Anziché tentare di raccontare l’intera straordinaria vita di Heumann, Heder e la sua co-sceneggiatrice Rebekah Taussig hanno incentrato il film sull’organizzazione da parte di Heumann di un sit-in di protesta a favore della Section 504, la prima legge federale che tutela dalla discriminazione basata sulla disabilità. Heumann e la sua coalizione di oltre 100 manifestanti con disabilità hanno messo in scena la più lunga occupazione pacifica di un edificio federale nella Storia degli Stati Uniti.

Ma Being Heumann non è il tipico biopic agiografico, né una pedante lezione di Storia. Heder trasforma la lotta per la Section 504 e la legislazione sui diritti delle persone con disabilità in una sorta di avventura ad alto rischio: una ricerca stravagante di un obiettivo quasi impossibile.

Heder ricorda: «Quando sono arrivata alla parte sulla [protesta] della Section 504, ho pensato: “Ma questo è Quel pomeriggio di un giorno da cani con persone disabili. È una rapina in banca con persone che non sanno come si rapina una banca”».

«È un heist movie con un gruppo di persone che nessuno si aspetterebbe di vedere in un heist movie», dice Madeley. «Non ci andavano per i soldi o per i gioielli: ci andavano per i propri diritti. Era una cosa molto più costosa e molto più preziosa».

Ogni grande colpo prevede un “piano nel piano”, un colpo di scena che il pubblico non si aspetta. Per Being Heumann, quel secondo colpo è avvenuto dietro le macchine da presa. «La prossima sfida di Judy, la sua prossima missione, era Hollywood», dice Madeley.

Prima della sua morte, avvenuta nel 2023, Heumann rivolse la propria attenzione alla situazione desolante dell’industria del cinema riguardo alla rappresentazione delle persone con disabilità. Uno studio della Fondazione Ford del 2019 redatto da Heumann rivelò che «le persone con disabilità costituivano un quarto della popolazione, mentre la loro rappresentazione nei media era inferiore al 3%», racconta Heder. «Quando c’erano ruoli per persone con disabilità, venivano sempre interpretati da persone senza disabilità».

Parte di questa discriminazione potrebbe essere dovuta, afferma Heder, a idee arcaiche riguardo alla resistenza fisica richiesta dal lavoro. «Nel mondo del cinema c’è una mentalità secondo cui ci si sacrifica per il film: è come una guerra, ed è un motivo di orgoglio non riuscire a camminare alla fine di ogni giornata. E ciò che questa mentalità ha prodotto è stato escludere molte persone di grande talento che non riescono a stare in piedi per 14 ore», afferma Heder.

Impegnata a ribaltare questo status quo, Heder ha assunto numerosi membri della comunità delle persone con disabilità. Being Heumann vede protagonisti dodici attori con disabilità e, in certe scene, fino a sessanta comparse con disabilità. Era inoltre determinata ad affrontare il problema dell’inaccessibilità sul set. Mentre il reparto delle scenografie ricreava i marciapiedi non accessibili degli anni ’70, il team per l’accessibilità di Being Heumann costruiva contemporaneamente rampe, installava montacarichi e modificava le roulotte per rendere il set accessibile a tutti.

Per Madeley, che nella vita utilizza una sedia a rotelle, la differenza è stata rivoluzionaria. «Grazie al fatto che l’accessibilità era completamente garantita, ho potuto presentarmi ogni giorno sul set senza ostacoli, e mi sono resa conto di quanto fosse liberatorio».

Il punto di incontro più intenso tra l’attivismo reale e l’esperienza contemporanea della disabilità nel film si manifesta durante una sequenza di testimonianze al Congresso. Uno dopo l’altro, i manifestanti con disabilità raccontano le umiliazioni e le ingiustizie che hanno plasmato le loro vite. Heder ha invitato gli attori ad attingere alle proprie esperienze, sfumando i confini tra rievocazione storica e testimonianza personale.

«Ho incontrato ogni attore e ho chiesto loro quale aspetto della loro esperienza fossero interessati a condividere. Quella che ne è seguita è stata una delle esperienze più intensamente catartiche che abbia mai vissuto sul set», racconta Heder. «Abbiamo girato la scena in un’unica lunga ripresa, permettendo agli attori di avvicinarsi al microfono a turno. Mi sono seduta accanto alla macchina da presa e li ho intervistati, a volte nei panni dei loro personaggi e a volte in quelli di loro stessi».

La scena trasforma un dibattito decennale sulle normative federali in un ritratto profondamente contemporaneo di discriminazione, dignità e senso di appartenenza. «Stavamo costruendo qualcosa di più grande di noi. Qualunque fosse stato il risultato del film, stavamo permettendo a persone che erano state ignorate e non ascoltate di essere messe al centro della scena», afferma Heder.

Dopo 26 giorni, i manifestanti di San Francisco riuscirono a ottenere ciò che molti ritenevano impossibile. Il Segretario alla Salute, all’Istruzione e al Welfare Joseph Califano (interpretato nel film da Mark Ruffalo) firmò il regolamento della Section 504, che stabiliva misure di tutela federali applicabili contro la discriminazione basata sulla disabilità e contribuì a gettare le basi per l’Americans with Disabilities Act, approvato 13 anni dopo, nel 1990.

Madeley ricorda che, l’ultimo giorno di set, il primo assistente alla regia Walter Gasparovic ha concluso le riprese chiamando per nome ogni membro del cast, comprese le comparse. Proprio come gli attivisti che interpretavano, il cast e la troupe sono riusciti a realizzare qualcosa che Hollywood aveva a lungo considerato impossibile: una produzione accessibile con uno dei più grandi gruppi di attori con disabilità della Storia.

Madeley ricorda di aver pensato: «Ce l’abbiamo fatta. Abbiamo portato a termine la rapina!»

Ma anche in quel momento trionfale, riusciva a sentire Judy che li incitava ad andare avanti. «Riuscivo letteralmente a percepire Judy che diceva: “Fantastico! Ora passate al montaggio”». Perché per Judy Heumann una vittoria conquistata a fatica non era la fine della lotta: era semplicemente l’inizio dello smantellamento dell’ostacolo successivo.

Alla prima di Being Heumann a Los Angeles, in occasione dell’AFI Fest, Heder ha scoperto che lo storico cinema che ospitava l’evento aveva un palcoscenico e un’area dietro le quinte inaccessibili, impedendo ai membri del suo cast di partecipare alla presentazione sul palco e costringendo gli organizzatori a spostare il Q&A al centro della sala.

Proprio mentre Hollywood celebrava un film sui diritti delle persone con disabilità, l’edificio stesso stava escludendo proprio quelle persone che stava onorando. Heder ha criticato pubblicamente il cinema durante la prima. «Ho dovuto dire qualcosa, perché Judy l’avrebbe fatto».

«Hollywood è tutta una questione di costruire mondi», dice Madeley. «Costruiamo edifici. Mettiamo in scena inseguimenti in auto. Costruiamo cose che possiamo dare alle fiamme. In questo settore si realizzano cose difficili e costose. Costruire una rampa non è poi così difficile. Hollywood, basta scuse. Si può fare».

Da Rolling Stone US