Autumn in Spollon

Pierpaolo Spollon è in piedi dalle quattro del mattino. Ha girato a Roma sul set della serie di Michela Andreozzi Il giorno perfetto, è volato a Milano per la promozione di ChiaroScuro, prove con la Gialappa’s comprese. Lo dico: un’ospitata al Saturday Night Live la farebbe di tacco. Sono le nove di sera ed è sfranto. Quando finalmente si siede e ordina, cazzeggiando in finto pugliese con un cameriere, avrebbe tutto il diritto di rispondere a monosillabi. E invece Radio Spollon trasmette a pieno regime, senza palinsesto e senza permesso, come le stazioni pirata inglesi di metà anni ‘60. Preferibilmente rock (come immaginerete, ci arriviamo). Prendo quello che prende Spollon, grazie.

Stavolta però sono stata saggia. Anziché le due ore d’ordinanza a far ribollire il telefono, ci siamo dati appuntamento in un delizioso cinese in zona Sempione: tra ravioli e udon, le ore sono diventate tre. Ma di registrato, a ‘sto giro, c’è poco più di mezz’ora. Grazie, di nuovo.

Del resto questo è l’autunno di Spollon. Siamo in dirittura d’arrivo con la quarta stagione di DOC – Nelle tue mani (questa settimana la puntata non va in onda, ma trovate qui la vostra dose del giovedì), che ormai è uscita dalla definizione di fiction per diventare un rito collettivo a tutti gli effetti. C’è il suo secondo spettacolo teatrale, DILF! La paternità spiegata malissimo, che già dal titolo mette spollonianissimamente le mani avanti. E soprattutto c’è ChiaroScuro, la sua prima serie da protagonista, appena arrivata e già al primo posto su Netflix: otto episodi diretti da Jan Maria Michelini, lo stesso con cui si è cucito addosso prima il camice di Riccardo Bonvegna e poi l’obliquità di Nanni in Blanca (qui la cover story), e con il quale adesso si diverte a scucire tutto.

Sulla carta Cosmo Speranza (il nome!) è il contrario di quello che ci aspetteremmo da Spollon e, a guardarlo bene, esattamente quello che ci aspettavamo: la conferma di un talento debordante, e insieme la scoperta che quel talento sa stare anche altrove, dalle parti del less is more. Di mestiere Cosmo fa l’art advisor: lo pagano per distinguere il vero dal falso. Gli basta un’occhiata per smascherare una crosta travestita da capolavoro, mentre per decifrare un essere umano gli servirebbe il libretto d’istruzioni. Peccato che un assassino abbia deciso di parlargli nell’unica lingua che capisce, la pittura, e che per rispondergli debba fare due cose che detesta: collaborare con un poliziotto, l’ispettore Angelo Tiberi di Andrea Lattanzi (con il quale fa faville), e ripercorrere il proprio passato.

Il giallo, come nei gialli che si rispettano, dà solo causa e pretesto (pardon) alla questione vera, quella con cui Orson Welles si divertiva in F come falso: dove finisce il vero, dove comincia il falso, e soprattutto chi lo decide. E intanto fa da sfondo a una buddy comedy che ha studiato i Coen, lo Sherlock Holmes di Guy Ritchie e pure la commedia all’italiana, con una Roma anche segreta a fare da terzo personaggio. Light crime, mi raccomando: sul light Spollon non transige. Ma prima…

ChiaroScuro | Trailer Ufficiale | Netflix Italia

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So che non sei potuto andare a un concerto che non volevi perderti.

Bastardi! Devo dire che mi sono scoperto un fanboy, e i miei figli también: c’è questa Fontaines D.C. mania in casa nostra. Tra l’altro, se posso continuare sull’argomento…

Prego.

Ieri abbiamo dovuto portare mio figlio dal dermatologo per un piccolo problema, e lui aveva un po’ paura. Ho dovuto promettergli: “Dai, ti compro un vinile”. Perché a 7 anni ha il suo giradischi personale, vengono i compagni di scuola a casa e lui: “Andiamo in camera che ti faccio sentire i Led Zeppelin”. L’altro giorno una bambina gli ha detto: “Ma io voglio sentire la principessa del ghiaccio”.

Frozen.

Ecco, “Io voglio sentire la canzone di Frozen”. E lui: “Ma io ho i Led Zeppelin o i Rage Against the Machine”. Insomma, è un figo. E mi ha proposto un patto: “Vado dal dermatologo se mi porti a casa il vinile dei Fontaines D.C. con quella che fa I love you…”. “Oppure”, e lì il cuore di papà si è illuminato di nuovo, “mi porti il vinile dei Verve”.

Quindi Verve e non Oasis?

Tutta la vita Verve! Però era tanto che non diventavo un fanboy come mi è successo con i Fontaines. A livelli brutti, eh: per il concerto mi ero comprato la felpa, tre magliette, il cappello…

Ma perché non sei andato?

Lavoravo.

Vabbè, ma l’estate prossima suonano ancora in Italia, fai in tempo.

Spero. Quest’anno ho perso tutti i concerti di cui avevo preso i biglietti, strapagandoli tra l’altro. Tipo Moby al Jazz Open Modena, che ha fatto due dei miei album preferiti, Hotel e 18. Due di quei vinili che non mi stancano mai.

A quanto è arrivata la tua collezione? Siamo nell’ordine delle…

Migliaia. E tutti pezzi bellissimi.

Cos’altro piace alla Spollon family?

I Kneecap, per il messaggio e anche per le sonorità. Fenian è molto bello.

Ma il più grande lo porti già ai concerti?

No, però ovviamente vorrei. Intanto si è fatto la prima partita di calcio: Inter-Parma, 3 a 0 se non sbaglio. Ed è tornato a casa con una serie di parolacce.

Cos’è cambiato da quella prima intervista con Rolling del 2020?

Be’, abbiamo perso la battaglia sociale…

Sei uno dei pochi attori italiani che non si sono mai tirati indietro sulle posizioni politiche. In che senso l’abbiamo persa?

Parlo di quel movimento che voleva difendere i diritti, cambiare le norme culturali, ridurre le disuguaglianze sui grandi temi: il clima, la precarietà del lavoro, la casa, i diritti civili, l’inclusione. Abbiamo perso, e ce ne stiamo rendendo conto adesso. La cosa incredibile è che sia successo proprio quando è arrivato uno strumento come i social, che in teoria doveva renderci tutti più partecipi e più informati. Era nato per unire le persone, poi evidentemente qualcosa è andato storto. Siamo polarizzati, distanti, non riusciamo più a connetterci l’uno con l’altro. E abbiamo perso su tutto. Sul clima, lo stiamo vedendo. Sull’economia: siamo la società dei paradossi, guardiamo male una patrimoniale mentre la forbice tra ricchi e poveri non è mai stata così larga dai tempi degli imperatori. Siamo tornati a una strana forma di feudalesimo, con i re, i vassalli, i loro fedeli e poi giù giù tutto il resto. Sui diritti stiamo tornando indietro, ci stiamo incartando. Il re era nudo e noi non lo abbiamo preso per il culo, non lo abbiamo affossato: volevamo essere nudi come lui. Siamo stati poco rock’n’roll.

E da dove si riparte?

Per me il problema è tutto culturale. Ci siamo impoveriti, abbiamo perso la capacità critica, ridotta ormai a like o dislike, approvo o disapprovo, sto con questa squadra o con l’altra. Tutto ciò che non è immediato, che richiede un pensiero, uno studio, un’informazione, oggi è controtendenza. Abbiamo preso la mentalità del tifoso, quella dei 60 milioni di allenatori, e l’abbiamo traslata sui diritti civili, fino alle cose più elementari: in Palestina c’è una distruzione totale e noi discutiamo se sia giusto o no chiamarlo genocidio. È questo il dramma, abbiamo completamente perso la bussola. Però ho grande fiducia: forse perché abbiamo toccato il fondo, sento una grande presa di coscienza. E vedo movimenti giovanili incredibili, che si stanno riappropriando della vita come la intendevamo noi una volta. La mia generazione, i millennial, e quella prima, i boomer, sono un po’ colpevoli di questa crisi. Ma ci stiamo svegliando.

E com’è cambiato invece Pierpaolo Spollon dal 2020?

Come si è capito, la parte burlona e superleggera l’ho indagata per bene, adesso forse avevo bisogno di qualcosa di un po’ diverso. Non mi azzardo a dire che sto crescendo, ma…

Lo dico io.

Sì, forse sto un po’ maturando… Non voglio (fa finta di piangere), io voglio andare ai concerti con le magliette delle band! Eppure qualcosa mi spinge da quel versante. Sono nella fase in cui mi sono reso conto che qualcosa è successo. Non so bene cosa.

È successo che interpreti (e lo fai alla grande) Cosmo, un personaggio completamente fuori dalla tua comfort zone.

Lo è stato, e un po’ l’ho pure sofferto. Alice Arcuri, un’attrice molto brava alla quale voglio molto bene, sentendo tutte le mie lamentele mentre cercavo di tradurre le indicazioni del regista, mi ha detto: “Se ti senti a disagio, se ti sembra che stia andando tutto male, forse stai facendo qualcosa di buono”. Per uno che fa il mio lavoro, che cerca di esplorare, è fondamentale. Quando ti rendi conto che hai delle difficoltà, forse stai facendo davvero qualcosa di diverso. Non parlo di buono o non buono: diverso.

Però secondo me c’è una cosa che rende Cosmo il personaggio più vicino a te che tu abbia mai interpretato: il look.

Vero, anche se Cosmo è un po’ più metrosexual.

Ed Westwick durante un’intervista mi diceva che i bad boy spesso hanno i vestiti e le battute migliori. Confermi?

Cosmo parla spesso per massime, e anche i vestiti sono fondamentali. La moda ovviamente mi interessa da sempre. E poi: quanto si può pensare a un film di Guy Ritchie senza pensare agli abiti di un film di Guy Ritchie? O a un film di Wes Anderson? Il guardaroba di Cosmo ha qualcosa di affine a me, anche se è più moderno di quello che indosso io. Quando me l’hanno proposto doveva essere un po’ dandy, poi è diventato dandy metrosexual.

In Cosmo c’è un po’ del Virgil Oldman di Geoffrey Rush in La migliore offerta?

Magari! È un film che nel mio immaginario è rimasto, senza ombra di dubbio. Al di là dell’abbigliamento, del tema, di tutto… aveva una BMW Serie 6 Gran Coupé incredibile! (Ridiamo) Non so se i nostri personaggi abbiano punti d’incontro, però forse qualcosa c’è: chi apprezza l’arte è abituato al bello, quindi lo ricerca ovunque. A maggior ragione Cosmo, che è un pirata sociale.

Pirata sociale è una definizione magnifica.

È la prima cosa a cui abbiamo pensato per lui. Non ha contatti reali col mondo, impara a relazionarsi durante la serie, quindi può permettersi quello che vuole. Ma come faccio a togliermi dalla testa quella BMW?

Hai visto F come falso prima di girare?

Cazzo, no. Spero nella seconda stagione, così me lo devo guardare. È un tema centrale per noi: che cos’è reale? Mi ha sempre affascinato. Ricordo una riflessione di Baricco, e se me la ricordo io, con la memoria di merda che ho…: cosa consideriamo reale, ciò che accade nei fatti o ciò che arriva alle vite della gente? Poi sono appassionato di fisica quantistica, quindi di energia, in maniera anche un po’ spirituale. Il concetto di realtà dobbiamo un attimo rivederlo, forse non siamo pronti a capire cos’è reale e cosa non lo è. (Ride) Scusa, vai avanti.

Quante delle opere di cui parlate nella serie conoscevi? Sincero.

Quattro su dieci. Forse cinque.

Quale ti saresti portato a casa?

La Gorgone finale mi piaceva molto. E poi non si vede bene, ma casa di Cosmo è tappezzata di quadri di un artista italiano che si chiama Massimo Lagrotteria. Quei volti “senza volto” mi piacevano moltissimo.

E hai chiesto se potevi averne uno?

Volevo, ma mi hanno sparato 5 o 6mila euro e ho detto: “Forse sta bene lì dove sta”.

Motore, centro e meraviglia della serie siete tu e Lattanzi: una buddy comedy travestita da crime.

Light crime, per favore.

Come li raccontiamo questi due?

Se pensiamo alle nostre amicizie, tra quelle davvero strette è difficile trovare qualcuno proprio uguale a noi: c’è sempre una componente opposta. È uno dei messaggi più belli della serie: i ponti tra persone molto lontane, magari con differenze abissali, sono fondamentali. La diversità è un valore enorme, e ultimamente andrebbe ripetuto in giro. Poi, e credo di poterlo affermare senza offendere Jan, c’è sicuramente Guy Ritchie, e c’è qualcosa che arriva da Blanca: i colori, quella coolness portata anche dalla musica dei Calibro 35. Cosmo e Angelo potrebbero essere dei Bud Spencer e Terence Hill rivisitati da Guy Ritchie, e un po’ imborghesiti. Senza gli schiaffi.

Il momento in cui tu e Andrea avete capito che funzionavate davvero?

Al provino. Colpo di fulmine, come quando vedi la donna della tua vita e dici: “Cazzo, è lei”. Io sono stato sfigato: era Lattanzi. Quando è uscito dopo l’audizione, mi sono girato verso il regista, che già sorrideva, e gli ho detto: “È lui, Jan. Punto”. Non sono esistiti altri provini.

La scena più difficile?

Abbiamo girato in piena Roma ed è stato complicato in tanti posti, soprattutto i più delicati, tipo i veri caveau. Una volta avevo dietro la schiena un Picasso da 50 milioni di euro, io che non sono proprio la persona più composta del mondo. Non so chi sia il pazzo che ci ha dato il permesso. Poi ho girato da solo nel mezzo del Pantheon alle due di notte: Lattanzi non aveva scene, ma si è messo un fratino e ha fatto finta di lavorare con la troupe pur di stare là.

E quella zazzera biondo platino come l’hai gestita?

Difficile da amministrare, perché era vera. Cinque decolorazioni in tre mesi, roba che chiunque si intenda di capelli, o semplicemente qualsiasi donna, mi ha sconsigliato.

I tuoi ricci hanno sofferto?

Tantissimo, ho la metà dei capelli di prima. Però ne è valsa la pena, non sarebbe stata la stessa cosa. Ma se dovesse esserci la seconda stagione, parrucca senza nemmeno pensarci.

Il capello ti ha aiutato anche nell’approccio al personaggio?

Era fondamentale. Io da ragazzino non l’ho fatto, ma è proprio il moto rivoluzionario degli adolescenti, degli uomini non ancora cresciuti: cosa faccio per andare contro i miei genitori? Mi tingo i capelli. La cosa più stupida che tu possa fare per autodeterminarti, ma forse proprio perché è sciocca serve a uscire da un binario prefissato. Non lo voleva nessuno della produzione quel colore, io e Jan abbiamo insistito. Cosmo non ha scelto il padre, non ha scelto la famiglia, non sa chi è: doveva riprendersi uno spazio suo. E l’ha fatto in maniera stupida, ma effettiva, reale.

E con Jan com’è andata?

Ormai siete una coppia creativa di fatto. Finché ci casca, io son felice. Jan è il primo regista che mi ha dato la possibilità di cambiare tanto, di uscire dall’etichetta che ho addosso. Che poi la prima l’ha coltivata lui, pur non conoscendomi: abbiamo creato Riccardo Bonvegna in DOC. Però poi ha creduto che avessi le potenzialità per fare altro, e allora Blanca, e adesso ChiaroScuro. Non sarò Matthew McConaughey, non sarò uno che cambia tantissimo, ma tra Riccardo, Nanni e Cosmo le differenze sono enormi, e non solo estetiche.

Ecco, DOC: Riccardo Bonvegna finalmente è strutturato, e mi sembra diventato una sorta di “vice Doc”, un punto di riferimento morale.

Quello che mi chiedevi prima, come sono cambiato, forse ripercorre un po’ quello che è successo a Bonvegna: siamo cresciuti insieme. La differenza nell’approccio è evidente: se prendi Riccardo nella prima stagione e in questa, rischi quasi di vedere due persone diverse. Ma è stata un’evoluzione pensata e studiata. È un percorso normale, necessario, e mi piace perché la serialità lunga ti permette di impostare una crescita anno dopo anno. Ne sono orgoglioso. Ed è logico che, avendo come maestro Argentero alias Doc, la spinta sia verso quello. Anche ai miei figli dico sempre: sceglietevi dei buoni maestri. Poi, poverini, per ora hanno me, però cresceranno e conosceranno… l’idraulico, che ne so (ride).

Come rispondiamo alle teorie online secondo cui Riccardo è il serial killer della morfina?

Chiaramente c’è un 50% di possibilità che sia Ric. L’ho scritto anche oggi, replicando a un commento che diceva: “Sei tu, sei tu”. Che cazzo volete che vi dica? (Ridiamo) Intanto apprezzo, perché sul set mi fanno sempre notare: “Avevi la penna di qua, la penna di là”, e io: “Ragazzi, se si accorgono della penna siamo nella merda”. E da casa se ne accorgono eccome: hanno preso un frame in cui l’assassino ha la stessa penna di Ric. Non sarebbe neanche sbagliato, se non fosse che probabilmente è una delle penne più vendute nella storia dell’umanità. Insomma, forse non basta come indizio. O forse sì.

(Seguono cinque minuti off the record che, se li scrivo, mi arrestano e buttano la chiave. Ma con Spollon è la norma, anzi: sono pure pochi.)

Last but not least, il teatro. Per uno screen actor, come direbbero gli americani, è un modo per abbattere lo schermo ed entrare in contatto diretto con il pubblico?

Con la mia apertura nei confronti dell’umanità, non ho bisogno di sublimare a teatro la necessità di incontrare la gente. Anzi, probabilmente faccio il contrario: faccio televisione proprio per isolarmi, in un certo senso, per avere uno stage meno ampio.

A me è sempre sembrato che lo facessi perché hai troppe cose da dire e ti servono più luoghi dove dirle.

Senza ombra di dubbio il teatro è un prolungamento. Un altro modo di dialogare con le persone, più diretto. Sono cose che direi a tavola con i miei amici, solo che lì ho una platea più grande e costretta ad ascoltarmi, se non altro perché ha pagato. I miei amici ormai si distraggono col telefono. Ecco, per rispondere di nuovo al tuo “cos’è cambiato”: forse non c’è più il “minuto Spollon”, me lo stanno ricordando in questi giorni.

Perché?

Boh, mi sono intristito io?

Fa parte della crescita.

Sì, ma lo rivorrei indietro.

Però a teatro sopravvive: da Quel che provo dir non so a DILF! La paternità spiegata malissimo.

Sempre di emozioni si parla. E anche nello spettacolo nuovo c’è meno minuto Spollon. O meglio, l’ho concentrato tutto in un blocco. Avevo bisogno di parlarne perché riconosco i miei errori come padre, e già riconoscerli credo sia un passo enorme rispetto alle generazioni precedenti. Volevo indagare la paternità per capire cosa sbaglio, cosa faccio di giusto, cosa faccio che mio padre non faceva, e suo padre prima di lui, e quanto siamo cambiati in cinquant’anni. Ho scoperto un sacco di cose incredibili e volevo condividerle. È strano: di solito è la cultura a spingere le persone al cambiamento, invece qui mi sembra che le persone siano pronte e la cultura non sia al passo. In televisione si parla ancora di “mammo” per un papà che si occupa dei figli. Avevo bisogno di riempire quello spazio, di dare una valvola di sfogo a chi già la pensa in maniera diversa e una sveglia a chi non si è reso conto che è cambiato tutto. Quando vengono le mogli a salutarmi e mi dicono: “Bello spettacolo, mio marito sta già un po’ così…”, io godo. È una certificazione. Faccio degli errori con i miei figli, con la mia famiglia. Magari la quantità di tempo che passo con loro non è sempre quella che vorrei, ma sulla qualità di quel tempo, sull’attenzione, sul dialogo, mi darei un voto altissimo.

Vogliamo chiudere con una canzone che rappresenti Cosmo?

Ce n’è una che canto anche nella serie ed è perfetta: Romeo, er mejo der Colosseo dagli Aristogatti, un’idea di Jan. Cosmo è un po’ così: un gatto che si aggira per la città senza troppi pensieri. Non è che non rispetti gli altri, ma forse ha troppo rispetto per se stesso per farsi intaccare dai problemi terreni. Se invece volevi una canzone-canzone, forse Fade into You dei Mazzy Star (la accenna). O addirittura un’altra che avevo suggerito io e che Jan poi ha usato, quella che fa “stop!”: Where Is My Mind? dei Pixies (imita la chitarra e continua a cantare. Radio Spollon non chiude mai).

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Credits foto di apertura

Fotografa: Virginia Bettoja

Stylist: Rebecca Baglini

Fashion Coordinator: Maria Meinero

Grooming: Camilla Guadagnoli per MakingBeauty

Total Look: Burberry