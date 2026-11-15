Andrea Lattanzi, pijamose tutto

Scende dalla macchina sbuffando, Angelo Tiberi (sì, dal Tevere). Felpa della tuta sotto il montone, distintivo esibito per entrare sul luogo del delitto, e intanto partono i Calibro 35 con Wassup Dude?, che mette subito le cose in chiaro: poliziottesco sì, ma con l’aria di chi si diverte parecchio. Per suoneria ha una sirena della mobile, per sveglia il coro dei tifosi della Roma allo stadio. «Prima il dovere e poi il dovere», come dice il medico legale di Romana Maggiora Vergano, con la quale Andrea Lattanzi forma un bellissimo duo pure fuori dal set (il gossip, come sapete, non ci riguarda, ma permettetemi: sono favolosi).

L’ispettore Tiberi è la metà con i piedi per terra di ChiaroScuro, otto episodi diretti da Jan Maria Michelini, da subito in testa alla top ten su Netflix. L’altra metà è Cosmo Speranza, consulente d’arte con i capelli ossigenati e un loft affacciato sul Circo Massimo, cioè Pierpaolo Spollon. Si trovano a lavorare insieme per forza sul caso di un direttore di museo ammazzato e messo in posa come in un quadro di Artemisia Gentileschi. E una “strana coppia” all’italiana così ben accordata nella serialità di casa nostra non si vedeva da un pezzo.

ChiaroScuro | Trailer Ufficiale | Netflix Italia

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Lattanzi, 34 anni, romano, dove lo metti segna, che sia una serie o un film di nicchia. È un attore d’istinto che ha studiato abbastanza da potersi permettere di non farlo vedere. E ai suoi personaggi spesso storti regala sempre la stessa cosa: una dignità e una tenerezza che il copione magari non aveva nemmeno previsto. Arriva a questa chiacchierata nel mezzo di un’annata che sa di svolta (e La svolta l’ha pure già girato, quindi il gioco di parole ce lo teniamo). C’è qualcosa del cinema francese nel suo volto, e se ne sono accorti in parecchi: per Manuel, ad Angers, il premio Jean Carmet glielo consegnò Catherine Deneuve; adesso Nanni Moretti l’ha voluto come fratello di Louis Garrel in Succederà questa notte, in sala dal 3 dicembre dopo il concorso a Venezia (ci arriviamo). Aggiungete La valanga di Elisa Amoruso, il film Netflix sulla tragedia di Rigopiano di cui è protagonista. «È stato un bell’anno, pieno di cose», dice. «Spero di aver coltivato abbastanza e bene. Adesso raccogliamo i risultati, mi auguro vengano fuori nel miglior modo possibile. Io sono molto contento, ovviamente».

Andiamo con ordine, come vorrebbe il suo Tiberi, e partiamo dal motore della serie: questo dynamic duo improbabile, e proprio per questo irresistibile. «Cosmo e Angelo sono due personaggi agli antipodi, due mondi e due poli opposti», racconta. «Angelo è l’ispettore di polizia, io lo definisco preciso: disciplina, rigore, quello che ti insegnano in polizia come prima cosa. Però ha anche un lato umano e una sensibilità che lo contraddistinguono. Ha un suo mondo interiore fragile. E pure Cosmo ce l’ha, e secondo me il rapporto fra loro sta nel fatto che nella storia si aiutano a vicenda a sbloccarsi. Cosmo però è totalmente disordinato, un po’ il caciarone della situazione, uno che va dove gli conviene».

Sullo schermo spaccano, e sarebbe comodo venderla come amore a prima vista: «Stiamo cercando di dire la verità, perché sarebbe molto più facile raccontare che è andato tutto alla grande. Invece no, ma non per questioni caratteriali: direi che c’è stata una difficoltà nel trovare un calibro tra i personaggi. Al casting era andato tutto benissimo, avevamo avuto una grande sintonia. Quando sono iniziate le riprese, la prima settimana, ognuno era concentrato sulla costruzione del proprio personaggio. Per me era un mondo completamente nuovo mettermi nei panni di un ispettore, imparare gli aspetti tecnici, essere più preciso anche nelle battute. E anche lui era uscito dalla sua comfort zone».

La scena madre, fuori copione, arriva all’inizio della seconda settimana. «Ci siamo messi in camerino, prima di girare, e abbiamo parlato a cuore aperto. Ci siamo detti quello che pensavamo, quello che stava succedendo, quello che non sentivamo. Io sono uno che improvvisa tantissimo, che si butta sulle cose, e gli ho consigliato di essere un po’ più così, di non stare troppo sulla testa. Lui a me ha consigliato tantissime altre cose. Abbiamo tirato fuori le nostre fragilità. Da lì non ti dico che è stato tutto facile, però ci siamo divertiti tantissimo ed è nata anche un’amicizia fuori dal set. È stato l’inizio della discesa, ma nel senso positivo: prima faticavamo a trovare una quadra, da lì ci siamo messi sotto braccio e siamo andati».

Gliela butto lì: se Cosmo è lo Sherlock Holmes di Roma Nord (abita al Circo Massimo, ma ci siamo capiti), Angelo è una specie di Watson di borgata. «Perché no? Sarebbe bello, magari. Hanno fatto un lavoro strepitoso in quella serie, quindi per me è soltanto un complimento». Lo spunto vero, però, non arriva dal crime. «Ho cercato di creare un personaggio un po’ più dinoccolato, che è presente ma a volte può sembrare tra le nuvole, addirittura stupido, se vogliamo definirlo così. E che in realtà non lo è per nulla. Hai visto Succession?». Che domande, ovvio. «Ecco, la prima volta che ho letto le sceneggiature, nel mio immaginario mi rispecchiavo molto nel nipote, quello alla lontana, alto alto, con il capello un po’ lungo, che faceva finta di essere scemetto e in realtà era furbo».

Certo, il cugino Greg (Nicholas Braun), pronipote del patriarca Logan. «Non so perché ho fatto questa associazione, ma in Angelo ci ho visto un po’ di quello. Mi sono detto: ci starebbe bene un personaggio del genere. E poi l’ho fatto mio». Un Greg Hirsch con la maglia di Totti, che al posto degli stronzissimi Roy ha una famiglia affettuosamente ingombrante pronta a volergli bene. Sottoscriviamo.

Per lui è davvero un ribaltamento, perché in quasi dieci anni Lattanzi ha incarnato soprattutto tipi che arrivavano dai margini: il diciottenne appena uscito dall’istituto di Manuel, il balordo di provincia biondo platino che un bambino scambia per un sicario in Io e il Secco, Dario il meccanico nella Romagna balneare di Summertime. Stavolta l’outsider è l’altro, e l’insider, con tanto di distintivo e di famiglia al seguito, è lui. «Questo ruolo ha fatto uscire anche me dalla mia comfort zone», ammette. «Non che in quei personaggi io ci stia comodo e basta: li ho fatti, li so fare, mi diverto quando li faccio, e a tutti quelli che interpreto voglio dare un senso di umanità e di giustizia. Però è vero, ho sempre interpretato emarginati. Quando ho letto “ispettore di polizia” sono rimasto colpito. Per me era anche un po’ una rivincita. Sì, è il poliziotto romano che parla romano, però è un mondo totalmente opposto a quello con cui mi sono confrontato finora, ero felice all’idea di fare finalmente qualcosa di nuovo».

Poi allarga il discorso: «Io mi sento all’altezza di poter fare anche altri ruoli, però a volte ci si incastra. Per dirti: non ho mai incontrato dei casting director in vita mia, perché magari hanno la loro idea che io non sia in grado di fare certe cose, e quindi giustamente non vengo neanche considerato. Poi per fortuna c’è chi mi vede, mi segue, sa che posso confrontarmi anche con altro e mi dà l’opportunità. In questo caso Netflix e Lux Vide». E vale per tutta l’annata. «Anche con il film di Nanni Moretti e con La valanga sono uscito totalmente da quei personaggi là. Erano ruoli diversi, nuovi, più maturi, un altro mondo. Ne sono contento e spero che questo lavoro si veda».

Ne è passato di tempo da quando dormiva per strada a New York attaccato alla valigia, girando intorno all’Actors Studio senza un dollaro in tasca (lo aveva raccontato proprio a Rolling). Poi il ritorno a Roma per un concorso di RB Casting alla Festa del Cinema, dove si presenta davanti a Carlo Verdone con lo stesso monologo in romanesco del candidato prima di lui e vince comunque. Poi ancora la prima Venezia, con Manuel di Dario Albertini. «È cambiato tutto, ma per fortuna ancora non mi sento arrivato: c’è sempre qualcosa che mi spinge a voler fare di più, e questo mi dà fame, quella fame che ti carica per affrontare cose nuove. Rispetto all’anno di Manuel c’è sicuramente tanta consapevolezza in più». Consapevolezza che comprende i no: «Non tocco un set da maggio, per mia scelta. È stato un anno fatto di scelte, le ho fatte apposta, perché volevo fare cose nuove. Quello che mi è arrivato in questo periodo e che ho scelto di non fare non è che non mi piacesse o che non lo ritenessi all’altezza: è che voglio prendermi il tempo di godermi quello che ho fatto».

L’elenco se lo fa da solo, con un pizzico di adorabile incredulità: «Essere per la prima volta protagonista di una serie, insieme a Spollon. Far parte di un film di Nanni Moretti, che è un traguardo enorme, perché non avevo mai lavorato con un regista autoriale di quel calibro. Fare il protagonista di un film importante su una storia ancora fresca come Rigopiano. Sono traguardi che ho raggiunto con una maturità in più. Prima mi buttavo molto di più sulle cose, e questo mi ha aiutato ad arrivare dove sono. Oggi mi voglio buttare lo stesso, ma con più cautela».

Affrontiamo anche la faccenda della popolarità, che con Netflix e i suoi famosi 190 Paesi non è un dettaglio, soprattutto per chi viene dalle opere prime e dai festival. «Io non mi sento popolare, zero proprio», ride. Eppure: «La mia vita è cambiata radicalmente con Summertime. È uscita nel periodo del Covid, ero chiuso in casa. Fino ad allora mi fermava la gente del quartiere, magari la signora che andava a vedere il cinema d’autore, e capitava ogni tre mesi. Quando sono uscito di casa ero “Dario di Summertime”: mi fermavano, mi chiedevano le foto. Però non mi ha mai dato così tanto zucchero da farmi montare la testa. Sono rimasto con i piedi per terra, anche perché ho sempre le mie amicizie di una volta. So che è un mondo passeggero: ogni tanto ci entro e poi riesco a uscirne subito».

Il successo, dice, se lo vive «come una crescita». «Le serie servono tantissimo. A me hanno portato un altro tipo di pubblico, che poi mi ha seguito: ai film usciti dopo la gente andava in sala anche perché aveva iniziato a vedermi lì. Tante persone purtroppo si perdono, io per fortuna non sono una di quelle. Cerco di giocare e di divertirmi, e sono grato alla vita per quello che mi ha dato. E ogni volta che qualcuno mi chiede di parlare io ci sono, sono sempre disponibile, perché se oggi sono qui a fare quello che faccio è anche grazie alle persone che ti fermano e ti fanno delle domande». Un concetto che nel giro non hanno chiarissimo tutti. Chapeau.

E veniamo a Nanni. Il sospetto è che c’entri Bimbi Belli, la rassegna di esordi che Moretti organizza d’estate nell’arena del Nuovo Sacher. «In realtà non lo sa nessuno com’è andata. So che ho vinto il premio come miglior attore per Manuel e l’ho rivinto per Io e il Secco, sempre da Nanni. Unico attore ad averlo vinto due volte, come aveva sottolineato lui. Credo che mi seguisse da tempo, perché ha molta stima nei miei confronti, come io ovviamente ne ho totalmente per lui, ma secondo me la pulce nell’orecchio gli è arrivata lì. Dopo un mese mi arriva la chiamata: voleva fare un incontro. Ero molto contento, ma non mi aspettavo nulla. Mai mi sarei immaginato di far parte del suo cast».

Il provino è un piccolo film morettiano a sé. «Mi aveva detto: “Vieni qua, non ti preparare, non studiare, improvvisiamo insieme”. Sono entrato nel suo ufficio a Monteverde, c’era la scrivania, mi sono seduto davanti a lui con il foglio. Io leggevo, davo le battute, e lui intanto: “Bravo, bene”. È molto premuroso verso gli attori, ti dirige, ti dice come devi dirla, anche a costo di fartela rifare venti volte. E la cosa funziona, perché lui arriva al suo obiettivo».

Una settimana dopo, LA telefonata. «Ero in macchina, stavo lavorando proprio per ChiaroScuro. Mi arriva una chiamata da un numero che non avevo. Rispondo: “Ciao Andrea, sono Nanni Moretti”. E lì mi sono detto: se mi chiama Nanni Moretti una settimana dopo il provino… “Oddio Nanni, non me lo dire”. “Senti, ti volevo dire che per me sei tu Antonio, mi piacerebbe…”. E io, lacrime: “Nanni, grazie!”. In quel momento era un grande traguardo, mi sono emozionato». Antonio è il fratello del protagonista, cioè di Garrel. Si torna sempre a quella faccia lì.

E i famosi 33 ciak che Moretti gli avrebbe fatto fare? «Una volta è uscito il titolo “Nanni mi ha sfinito, mi ha fatto fare 33 ciak”, vabbè», ride. «Adesso non mi ricordo se erano 27 o 33. Erano tanti, ma non è che mi ha sfinito. È vero che è un regista molto esigente e a volte i ciak te li fa fare veramente tante volte: più di venti di sicuro, questo te lo confermo. Ma è stata una palestra straordinaria, mi ha messo alla prova duramente e ho scoperto cose di me che non pensavo di poter fare o di avere. Ascoltare in quel modo, mettersi in gioco… Io improvviso molto, lui è molto preciso: seguire quella linea mi ha dato qualcosa in più». Che cosa? «C’erano gli acting coach, il lavoro sulla voce, tutto un mondo che mi era un po’ sconosciuto. Nanni poi sul set è molto simpatico, ha un’ironia stupenda. Coccola tantissimo gli attori, e ogni volta mi riempie di complimenti. Non avrei mai immaginato di incontrare una persona di quel calibro che potesse dirmi che sono bravo».

Una canzone per Angelo di ChiaroScuro, oltre a Roma capoccia che gli spetta d’ufficio? «Secondo me Angelo ha anche qualcosa di rock. Ci metterei una Thunder: sotto sotto, secondo me, ce l’ha molto».

Infine il prossimo passo. Dopo la serie, Moretti e una bella collezione di opere prime, che cosa manca? «Il sogno nel cassetto l’ho sempre detto, però se lo ridico poi non si avvera più». Lavorare all’estero, azzardo. «Sì, esatto, ci ho pensato molto. Tant’è che adesso vorrei mettermi sotto a cercare anche qualcosa proprio fuori, credo sia arrivato il momento. In Italia mi piacerebbe molto rilavorare con Gianluca Santoni, mi sono trovato bene, e con Dario Albertini: secondo me con lui prima o poi succederà, e non sto spoilerando nulla, naturalmente. E mi piacerebbe lavorare con un regista affermato e importante, per poter dare sempre qualcosa di nuovo. Nomi però non ne voglio fare, sono un po’ scaramantico. Questa cosa me la tengo». L’ispettore Tiberi approverebbe. Noi un’idea su chi dovrebbe chiamarlo ce l’avremmo, ma siamo scaramantici pure noi. Diciamo solo che, con quella faccia, proveremmo con il prefisso +33.