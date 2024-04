I migliori film divertenti da vedere su Netflix

Sole a catinelle Gennaro Nunziante 2013

Sole a catinelle - Trailer Italiano

On the road made in Zalone (qui ancora diretto da Gennaro Nunziante). Il Checco nazionale interpreta un neo-venditore di aspirapolveri che vede finire la sua fortuna quando ha terminato tutti i parenti a cui propinare il suo prodotto. Peccato che abbia promesso una vacanza da sogno al figlio, in caso di promozione del ragazzino con tutti dieci. Che, puntualmente, arriva. Il racconto di un rapporto padre-figlio che mette alla berlina uno dei più classici vizi italici: vivere al di sopra delle proprie possibilità. E al botteghino Zalone batte se stesso: l’incasso totale supera i 50 milioni di euro (record che verrà poi battuto da Quo vado?). Sbam.

Una notte da leoni Todd Phillips 2009

Una notte da leoni - Trailer

Non tutti reggono Las Vegas ma in quale altro luogo si potrebbe rendere indimenticabile l’ultima notte prima del matrimonio? I tre testimoni di nozze di Doug, un giovane agente immobiliare in procinto di fare il grande passo, non potevano che scegliere il delirio e le luci di questa città per festeggiare. In Una notte da leoni, diretto da Todd Phillips (prima di Joker) e a cui seguiranno due sequel, non ci sono gag troppo demenziali o un finale troppo scontato. Phil, Stu e Alan, interpretati da Bradley Cooper, Ed Helms e il comico Zach Galifianakis, organizzano un addio al celibato che si trasformerà in un viaggio al limite dell’immaginabile. Tra tigri, rapimenti e personaggi stravaganti alla fine della storia Doug riuscirà a sposarsi?

Le amiche della sposa Paul Feig 2011

Le Amiche della Sposa - Trailer Italiano (2011)

Dalla premiata ditta Judd Apatow-Paul Feig più Kristen Wiig, una commedia punkissima, sboccatissima, autenticissima. Mentre la vita di Annie (Wiig) cade a pezzi, la sua migliore amica si è fidanzata. Nonostante sia al single, al verde e infelice, cercherà di fare tutto il possibile per realizzare i sogni della sposa. Anche distruggerli. Starring il meglio delle comedian al femminile (ci sono anche Maya Rudolph e Melissa McCarthy, nominata pure all’Oscar), tra performance intelligenti e gag disgustose (le conseguenze di un’intossicazione alimentare nel lussuoso negozio di abiti da sposa), Bridesmaids prende il buddy movie e ne fa un’intelligente riflessione sull’amicizia al femminile. Boom al botteghino.

Ace Ventura – L’acchiappanimali Thomas Peter Shadyac 1994

ACE VENTURA - L'ACCHIAPPANIMALI | Trailer italiano

Un classico moderno che deve moltissimo alla straordinaria faccia di gomma di Jim Carrey nei panni di un investigatore privato alle prese con la ricerca di un delfino scomparso. Accanto all’acchiappaanimali più famoso del mondo ci sono Courteney Cox alias Melissa e Sean Young nel ruolo di Lois Einhorn, tenente di polizia sempre in contrasto con Ace Ventura. La performance al botteghino statunitense del film ha portato Variety a etichettarlo come un “successo dormiente”, cioè un film che all’inizio ha fatto fatica ad ingranare. Il resto è storia della comedy demenziale: “Ciao, sono Cu*o! Avresti una mentina che mi puzza l’alito?”.

Smetto quando voglio Sydney Sibilia 2014

Smetto quando voglio - Trailer ufficiale

“Meglio ricercati che ricercatori”: una commedia italianissima con vibe ammerigane, che racconta la storia di un gruppo di giovani e brillanti laureati. Che, frustrati da una vita lavorativa precaria e un po’ annoiati, decidono di unire competenze e inclinazioni per iniziare a produrre e spacciare una smart drug non ancora considerata illegale. Opera prima di Sydney Sibilia, starring Edoardo Leo, Stefano Fresi, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo e un imperdibile Neri Marcorè. . Da guardare in una reunion al posto della solita pizzata insieme ai compagni di Università.

Santa Maradona Marco Ponti 2001

SANTA MARADONA Trailer

“La sregolatezza pura che non ha a che fare col genio mi esalta!”, cit. Bart, e cioè Libero De Rienzo (we miss you). È soltanto una delle battute di cult di Santa Maradona (dalla canzone dei Mano Negra), film d’esordio di Marco Ponti, premiato con due David di Donatello (migliore non protagonista per De Rienzo e migliore regista esordiente) e considerato un manifesto per i trentenni della generazione X. Perché racconta quel passaggio destabilizzante all’età adulta, quel clima di precarietà totale con un tono amaro e irresistibile. Andrea (Stefano Accorsi), laureato in lettere che passa da colloquio all’altro, e Bart, che passa le sue giornate a cazzeggiare spacciandosi per critico, sono “nichilisti ottimisti”, come li definisce Ponti. In attesa del loro “goal di mano”.