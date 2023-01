I film da vedere a febbraio 2023

Asterix & Obelix – Il regno di mezzo

Guillaume Canet al cinema dal 2 febbraio

Guillaume Canet (anche dietro la macchina da presa) e Gilles Lellouche sono i nuovi Asterix e Obelix formato grande schermo. Questa volta se la devono vede con la figlia dell’imperatore cinese, imprigionata da un traditore. Starring Vincent Cassel nei panni di Cesare, Marion Cotillard in quelli di Cleopatra e Zlatan Ibrahimovic as Caius Antivirus (sì, avete letto bene).

Bussano alla porta

M. Night Shyamalan al cinema dal 2 febbraio

Dopo la spiaggia “maledetta” di Old, un nuovo thrillerone con venature horror del regista del Sesto senso, questa volta ambientato in una casa nel bosco. Qui una ragazzina e i suoi due papà (la Pimpa docet) trascorrono qualche tranquillo giorno di vacanza, almeno finchè non bussano alla loro porta quattro estranei… Nel cast ci sono Dave Bautista, Jonathan Groff e Rupert Grint, il Ron di Harry Potter.

Decision to Leave

Park Chan-wook al cinema dal 2 febbraio

Conclusa la trilogia della vendetta, Park Chan-wook torna con un thiller sentimentale che ruota attorno alla morte di un uomo precipitato misteriosamente da una montagna e all’incontro tra il poliziotto che indaga e la vedova del defunto. Un po’ noir, un po’ detective story, un po’ mèlo, 100% Park Chan-wook. Miglior regia al Festival di Cannes.

Gli spiriti dell’isola

Martin McDonagh al cinema dal 2 febbraio

Prima la doppietta veneziana, con la Coppa Volpi a Colin Farrell e il premio per la miglior sceneggiatura. Poi le nove nomination all’Oscar, comprese quelle per miglior film, regia, attori protagonisti e non. Martin McDonagh, il regista di Tre manifesti a Ebbing, Missouri, gira un’altra grande storia à la Martin McDonagh: due amici di lunga data (Farrell e Brendan Gleeson) si trovano in una situazione di stallo quando uno di loro mette inaspettatamente fine al rapporto. Imperdibile.

Una gran voglia di vivere

Michela Andreozzi su Prime Video dal 5 febbraio

Anna e Marco, copyright Lucio Dalla, però questo è il decimo romanzo di Fabio Volo. Che diventa film, diretto da Michela Andreozzi. Lo stesso Volo e Vittoria Puccini sono una coppia in crisi. Lei pensa alla separazione, ma prima vuole realizzare uno dei sogni del figlio: un viaggio in Norvegia, la terra dei Vichinghi. On the road familiare tra i fiordi.

Magic Mike – The Last Dance

Steven Soderbergh al cinema dal 9 febbraio

Ultimo giro di valzer (più o meno) per Channing Tatum nei panni dello spogliarellista directed by Steven Soderbergh. Dopo essere rimasto al verde per un affare fallito, il nostro fa il barista nei peggiori locali della Florida. Sperando in un colpo di coda, parte per Londra con una ricca socialite (nientemeno che Salma Hayek), e qui dovrà mettere insieme un altro pool di bellocci danzerini.

The Son

Florian Zeller al cinema dal 9 febbraio

Dopo il bellissimo e straziante di The Father – Nulla è come sembra (che ha conquistato due Oscar), Florian Zeller torna alla regia con The Son, tratto ancora una volta da una sua pièce teatrale. Due anni dopo il divorzio dei genitori, il diciassettenne Nicholas non può più vivere con sua madre. Il male di vivere che sente è diventato una presenza costante e il suo unico rifugio sono i ricordi di quando era bambino. Nel super cast ci sono Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Hugh Quarshie e con Anthony Hopkins.

Marcel the Shell

Dean Fleischer Camp al cinema dal 9 febbraio

Marcel è una conchiglia alta poco più di due centimetri, con un grande occhio e scarpe da ginnastica. È stato il protagonista di una serie di corti (per un totale di 48 milioni di visualizzazioni su YouTube), poi è diventato una star del web, grazie alla sua tenerezza e semplicità. E adesso è al centro di un vero e proprio mockumentary in stop motion, candidato all’Oscar come miglior film d’animazione.

TÁR

Todd Field al cinema dal 9 febbraio

POV: sei la prima direttrice donna della Filarmonica di Berlino, una delle più grandi compositrici viventi. Stai per coronare la tua carriera con la registrazione dal vivo della Quinta Sinfonia di Mahler, ma tra delirio di onnipotenza, manipolazioni e molestie fai un gran casino. Cate Blanchett è Lydia Tár: scontata la nomination all’Oscar, insieme ad altre cinque candidature (tra cui miglior film e regia per Todd Field).

Somebody I Used to Know

Dave Franco su Prime Video dal 10 febbraio

Il fratello di James Franco dirige la moglie Alison Brie (quella di Community e GLOW, che ha scritto il film insieme a lui) in un rom-com a tre. Brie interpreta una produttrice TV maniaca del lavoro che torna nella sua cittadina d’origine dopo una delusione professionale e ritrova il suo primo amore. Che però, ovviamente, si sta per sposare.

Tutta la bellezza e il dolore

Laura Poitras al cinema dal 12 febbraio

La documentarista Laura Poitras (già premio Oscar nel 2015 con Citizenfour sullo scandalo della sorveglianza di massa denunciato da Edward Snowden), racconta la storia dell’artista e attivista di fama internazionale Nan Goldin e la sua battaglia per ottenere il riconoscimento della responsabilità della famiglia Sackler per le morti di overdose da farmaco. Leone d’Oro a Venezia 79 e nuova candidatura dell’Academy.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Peyton Reed al cinema dal 15 febbraio

Paul Rudd, Evangeline Lilly (e cioè Ant-Man and the Wasp), Michelle Pfeiffer e Michael Douglas (nei panni dei genitori di lei) alla scoperta del Regno Quantico. Sarebbe già abbastanza così, e invece c’è di più: è il film che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, ha l’antagonista più potente del MCU fino ad ora, Kang il Conquistatore, e c’è pure Bill Murray.

Non così vicino

Marc Forster al cinema dal 16 febbraio

Dal bestseller L’uomo che metteva in ordine il mondo di Fredrik Backman (già portato sul grande schermo dal film svedese Mr. Ove), Tom Hanks è Otto Anderson, un vedovo scontroso, quadrato e fissato con le sue abitudini. Quando una giovane famiglia si trasferisce nella casa accanto, l’incontro con una ragazza brillante e in dolce attesa crea un’improbabile amicizia che sconvolgerà le sue certezze. Nomination mancata agli Oscar.

Laggiù qualcuno mi ama

Mario Martone al cinema dal 19 febbraio

Mario Martone racconta Massimo Troisi, di più: montando le scene dei suoi film, Martone vuole celebrare Troisi come grande regista prima ancora che come grande attore comico. Featuring Napoli, ovviamente, e artisti che hanno amato Massimo come Francesco Piccolo, Paolo Sorrentino, Ficarra e Picone, ma pure critici come Goffredo Fofi. E poi ci sono Michael Radford, Roberto Perpignani e Anna Pavignano, che ci regala materiali super inediti.

The Whale

Darren Aronofky al cinema dal 23 febbraio

Dopo la presentazione a Venezia 79, si è già parlato parecchio di “Brenaissance” e dell’emozione dell’attore davanti alla standing ovation del pubblico in Sala Grande. Brendan Fraser interpreta un insegnante di inglese obeso che deve confrontarsi con i propri fantasmi, un amore mai rivelato e un rapporto irrisolto con la figlia adolescente, impersonata dalla rossa di Strangers Things Sadie Sink. Fraser è tornato per restare, courtesy of Darren Aronofsky.