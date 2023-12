Hugh Grant su ‘Wonka’: «Ormai mi offrono solo ruoli da freak»

Alzi la mano chi aveva predetto che il Daniel Cleaver del Diario di Bridget Jones avrebbe, un giorno, dato il volto a uno degli Umpa Lumpa di Willy Wonka. Che il suo interprete, Hugh Grant, non fosse uno stinco di santo si era capito. Ma ora è l’attore in persona ad alzare l’asticella, definendosi, in un’intervista doppia con la co-star di Wonka Timothée Chalamet per Access Hollywood, un “freak”, almeno sullo schermo.

Hugh Grant tells @AccessHollywood why he chose to be Oompa Loompa:

“This is what I get offered these days. I’m in the freak show face of my career. I do baddies, psychopaths, weirdos, perverts and now Oompa Loompas.” pic.twitter.com/SUj2nhd958

— Pop Crave (@PopCrave) November 30, 2023