Non solo film in costume. Anche se gli abiti d’epoca come lei pocissime altre. Vedi – alla fine di questa gallery – il suo ultimo film, Il corsetto dell’imperatrice di Marie Kreutzer (nelle sale dal 7 dicembre), per riconfermarlo. Ma, anche se Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson ha sempre dettato la linea, oltre i corsage c’è di più. Duttile, enigmatica, amatissima dai cinéphile. Oggi c compie gli anni Vicky Krieps (auguri!). E noi la celebriamo con il suo best of.