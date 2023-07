Venezia 80: lo sciopero non ferma la Mostra, ecco il (super) programma

È stato presentato il programma ufficiale dell’80esima Mostra del Cinema di Venezia, che si svolgerà al Lido dal 30 agosto al 9 settembre prossimi.

«L’ultima settimana è stata un po’ turbolenta»: così il direttore della Mostra Alberto Barbera dà il via alla presentazione del programma. «Lo sciopero di attori e sceneggiatori in corso a Hollywood ha colto tutti di sorpresa, anche noi, e non è stato facile per un programma che era sostanzialmente già chiuso. In realtà abbiamo perso un solo titolo, il bellissimo film di Luca Guadagnino. Tutti gli altri film americani che abbiamo invitato sono confermati. Mancherà ovviamente qualche star, ma non sarà un red carpet sguarnito, saranno presenti gli attori che hanno lavorato a produzioni totalmente indipendenti, che sono moltissimi».

Il film a cui si riferisce Barbera, scelto inizialmente come apertura della Mostra, è la rom-com “tennistica” Challengers di Luca Guadagnino, con Zendaya e Josh O’Connor, che i produttori, vista la situazione in corso, hanno deciso di rimandare al 2024; al suo posto ci sarà il dramma bellico Comandante di Edoardo De Angelis (Indivisibili, La vita bugiarda degli adulti) con Pierfrancesco Favino, anche in concorso.

Tantissimi gli italiani in gara: oltre a De Angelis, anche Matteo Garrone (Io capitano), Saverio Costanzo (Finalmente l’alba, con Lily James e Alba Rohrwacher), Giorgio Diritti (Lubo, con Franz Rogowski e Valentina Bellè)), Pietro Castellitto (Enea, con Benedetta Porcaroli) e Stefano Sollima (Adagio, con Toni Servillo, Pierfrancesco Favino e Valerio Mastandrea).

La Mostra, che quest’anno festeggerà gli 80 anni, vanta una selezione ricchissima. In concorso, Maestro, il biopic di Leonard Bernstein diretto e interpretato da Bradley Cooper, che torna a Venezia dopo l’esordio A Star Is Born; Priscilla di Sofia Coppola, quasi una risposta “dalla parte di Priscilla” all’Elvis di Baz Luhrmann; The Killer di David Fincher, a Venezia a 24 anni da Fight Club con un nuovo thriller con protagonisti Michael Fassbender e Tilda Swinton; Origin di Ava DuVernay; Memory di Michel Franco con Jessica Chastain e Peter Sarsgaard; Poor Things di Yorgos Lanthimos con Emma Stone e Mark Ruffalo; Ferrari di Michael Mann starring Adam Driver e Penélope Cruz.

Mentre fuori concorso ci saranno, tra gli altri, Coup de chance, il nuovo “detour” europeo di Woody Allen, di produzione francese; The Palace di Roman Polański, prodotto tra gli altri dal nostro Luca Barbareschi, anche presente col suo The Penitent; The Wonderful Story of Henry Sugar, l’atteso corto di Wes Anderson dai racconti di Roald Dahl; e Hit Man di Richard Linklater.

Ecco il programma ufficiale:

Concorso

Comandante – Edoardo De Angelis (Film d’apertura)

The Promised Land – Nikolaj Arcel

DogMan – Luc Besson

La bête – Bertrand Bonello

Hors-saison – Stéphane Brizé

Enea – Pietro Castellitto

Maestro – Bradley Cooper

Priscilla – Sofia Coppola

Lubo – Giorgio Diritti

Origin – Ava DuVernay

The Killer – David Fincher

Memory – Michel Franco

Io capitano – Matteo Garrone

Evil Does Not Exist – Ryûsuke Hamaguchi

The Green Border – Agnieszka Holland

Die Theorie von Allem – Timm Kröger

Poor Things – Yorgos Lanthimos

El conde – Pablo Larraín

Ferrari – Michael Mann

Adagio – Stefano Sollima

Woman Of – Małgorzata Szumowska, Michał Englert

Holly – Fien Troch

Fuori concorso – Fiction

La sociedad de la nieve – J.A. Bayona (Film di chiusura)

Coup de chance – Woody Allen

The Wonderful Story of Henry Sugar – Wes Anderson

The Penitent – Luca Barbareschi

L’ordine del tempo – Liliana Cavani

Vivants – Alix Delaporte

Welcome to Paradise – Leonardo Di Costanzo

Daaaaaali! – Quentin Dupieux

The Caine Mutiny Court-Martial – William Friedkin

Making Of – Cédric Kahn

Aggro Dr1ft – Harmony Korine

Hit Man – Richard Linklater

The Palace – Roman Polański

Snow Leopard – Pema Tseden

Fuori concorso – Non fiction

Amor – Virginia Eleuteri Serpieri

Frente a Guernica – Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi

Hollywoodgate – Ibrahim Nash’at

Ryūichi Sakamoto | Opus – Neo Sora

Enzo Jannacci – Vengo anch’io – Giorgio Verdelli

Menus plaisirs – Les Troisgros – Frederick Wiseman

Fuori concorso – Series

D’argent et de sang (Ep. 1-12) – Xavier Giannoli, Frédéric Planchon

I Know Your Soul (Ep- 1-2) – Jasmila Žbanić, Damir Ibrahimović

Orizzonti – Concorso

A cielo abierto – Mariana Arriaga, Santiago Arriaga

El paraíso – Enrico Maria Artale

Behind the Mountains – Mohamed Ben Attia

The Red Suitcase – Fidel Devkota

Tatami – Guy Nattiv, Zar Amir Ebrahimi

Paradise Is Burning – Mika Gustafson

The Featherweight – Robert Kolodny

Invelle – Simone Massi

Hesitation Wound – Selman Nacar

Heartless – Nara Normande, Tião

Una sterminata domenica – Alain Parroni

City of Wind – Lkhagvadulam Pure-Ochir

Explanation for Everything – Gábor Reisz

Gasoline Rainbow – Bill Ross, Turner Ross

En attendant la nuit – Céline Rouzet

Housekeeping for Beginners – Goran Stolevski

Shadow of Fire – Shinya Tsukamoto

Dormitory – Nehir Tuna

Orizzonti – Extra

Bota jonë – Luàna Bajrami

Forever Forever – Anna Buryachkova

The Rescue – Daniela Goggi

Day of the Fight – Jack Huston

In the Land of Saints and Sinners – Robert Lorenz

Felicità – Micaela Ramazzotti

Pet Shop Boys – Olmo Schnabel

Stolen – Karan Tejpal

L’homme d’argile – Anaïs Tellenne

Proiezione speciale

La parte del Leone: una storia della Mostra – Baptiste Etchegaray, Giuseppe Bucchi