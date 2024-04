Stavolta uno dei più grandi registi di sempre non ha dovuto chiamarla negli States: è arrivato lui in Spagna. E ha affidato a Penélope, qui accanto al marito Javier Bardem (più Scarlett Johansson e Rebecca Hall), uno dei suoi ruoli più debordanti, divertenti, anche ironicamente dolorosi. María Elena è Cruz in purezza, e il messaggio arriva forte e chiaro a tutti: è premio Oscar per la miglior attrice non protagonista. Nell’Olimpo, per sempre.



Foto: Mediapro