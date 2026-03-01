‘Scream 7’ è una truffa?

Come qualsiasi fan della serie Scream potrà confermare, è tradizione che ogni film inizi con un preambolo autonomo. Scream 7, ora nelle sale, non fa eccezione. E perché dovrebbe? Le serie di film horror prospera sulla familiarità, con le loro trame modificate quel tanto che basta per evitare la ripetitività, ma abbastanza simili da stimolare le stesse emozioni. L’unica cosa che è cambiata è che siamo tornati a usare i numeri arabi invece di quelli romani nel titolo. Ci si aspetta di vedere Ghostface, il famoso personaggio di questi slasher con la sua maschera iconica, uccidere alcuni sfortunati giovani prima dei titoli di coda. Bisogna dare al pubblico ciò che vuole.

Questa volta si tratta di una coppia di ventenni, interpretati da Jimmy Tatro di American Vandal e Michelle Randolph di Landman, in viaggio verso un Airbnb. Non un Airbnb qualsiasi, però: è una replica della vecchia casa dei Prescott, progettata come esperienza immersiva per i turisti appassionati di true crime. Date un’occhiata alla cucina, dove Amber Freeman ha preso fuoco. Attraversate il soggiorno e vedrete il punto in cui Stu Macher ha avuto uno sfortunato incontro con un televisore. L’incursione è piena di poster dei film Stab, l’universo cinematografico parallelo all’interno di questo universo cinematografico che drammatizza i “veri” massacri avvenuti nella città immaginaria di Woodsboro. Alzate il telefono e una voce inquietante vi chiederà se anche voi amate i film horror, prima di mettere alla prova la vostra conoscenza dei film. Non dimenticate di firmare il libro degli ospiti e di scattare un selfie con il Ghostface animatronico durante la vostra permanenza!

Non è uno spoiler dire che le cose non finiscono bene per i nostri eroi usa e getta; un omicidio sacrificale o due sono sempre necessari per far procedere la storia principale. La Sidney Prescott di Neve Campbell, di ritorno dopo una pausa di un solo film, inizierà presto a ricevere chiamate da qualcuno che usa quella solita voce rivelatrice. La maschera riapparirà, gli adolescenti ignoreranno gli avvertimenti finché non sarà troppo tardi e cadranno cadaveri. Gale Weathers, l’ostinata reporter interpretata da Courteney Cox, tornerà naturalmente sulla scena, insieme a una serie di personaggi ricorrenti, beniamini dei fan e vecchi volti di tutti e sei i film precedenti. E Ghostface diventerà… Ghostface.

Scream 7 | Trailer Ufficiale (Film 2026) - Neve Campbell, Courteney Cox

Guarda questo video su YouTube

Ma torniamo per un attimo a quella scena iniziale. Il noleggio dell’esperienza immersiva è in parte trappola per turisti, in parte museo. Come la scena del cinema nel momento culminante di Scream VI (2023), pieno di prop provenienti dagli omicidi di Woodsboro che gli spettatori reali riconoscono come oggetti di scena dei film di Scream e che ora fungono da armi del delitto da usare contro i personaggi (o per autodifesa contro l’assassino), l’atmosfera da sala degli specchi qui è molto forte. Ma non ci vuole molto prima di riconoscere cos’è in realtà questo Airbnb. Non è solo una critica all’intero sistema dell’intrattenimento che sfrutta il true crime. La casa è in realtà un riflesso di Scream 7 stesso. Quest’ultimo capitolo non si preoccupa di raccontarvi una storia, né di aggiungere molto alla mitologia generale della serie, se non decine di nuovi colpi di scena. Vuole semplicemente attirare gli spettatori verso un’altra ode a buon mercato al franchise stesso. La finta casa di Woodsboro esiste all’interno di un film di Scream che sembra un simulacro di un film di Scream. O, per dirla in termini meno pretenziosi e baudrillardiani: questa è una fottuta truffa.

C’è un’altra serie di film horror che abbia mai espresso contemporaneamente un disprezzo passivo-aggressivo per i fan dell’horror, e al tempo stesso li ha assecondati apertamente, tanto quanto i film di Scream? Quando il primo Scream di Wes Craven uscì per la prima volta nei cinema nel 1996, eravamo abbastanza lontani dall’età d’oro dei film slasher da sentire davvero la mancanza di quei classici grindhouse, pur essendo profondamente istruiti nei videonoleggi per coglierne i riferimenti. Eppure non c’era bisogno di aver visto Psycho, la Stele di Rosetta di questo genere, per rimanere a bocca aperta quando il film faceva fuori la sua star più famosa prima ancora che il primo atto fosse iniziato. Le regole del genere e le convenzioni standard (non andare in cantina, c’è sempre una ragazza che resta in vita per ultima, eccetera) sono state utilizzate sia dai sopravvissuti che dagli assassini nel film successivi. Più i sequel si accumulavano, più quei Ghostface venivano smascherati come diverse varianti di persone che amavano i film horror non saggiamente, ma fin troppo. Sì, anche la vendetta per i propri cari defunti era un motivo ricorrente. Ma tornate indietro e contate quante volte qualcuno ha indossato la maschera in nome di un fandom tossico.

Lo sceneggiatore e creatore della serie Kevin Williamson sapeva il fatto suo, e ha puntato su meta-commenti ammiccanti e provocatori, lasciando che un regista che si era cimentato nel genere dimostrasse vera arte e cura. C’è un motivo per cui Scream è un instant classic. E come tanti franchise prima di lui, un numero infinito di seguiti ha inseguito soldi facili e rendimenti decrescenti. Cosa potrebbe esserci di più in linea con il marchio in termini di omaggio ai film slasher di un tempo, in realtà, che stroncare l’high concept di partenza con infiniti capitoli finali e nuovi inizi? Siamo sorpresi che non siano ancora andati nello spazio o che Ghostface non abbia ancora fatto squadra con Chucky.

Il fatto che Williamson sia tornato, questa volta nel doppio ruolo di co-sceneggiatore e regista, dovrebbe essere motivo di immediata celebrazione. Non lo è. Che questo sequel sia stato realizzato è, ovviamente, un miracolo di per sé. Ma il divertimento, la paura e la sensazione di trovarsi tra appassionati esperti di slasher e al corrente delle battute sono stati dissanguati. Il cattivo è tecnicamente Ghostface, come al solito, ma il vero killer è la nostalgia, che questa volta si è metastatizzata in qualcosa di fatale. Sappiamo che un brutto film di Scream non dovrebbe morire per i peccati di un’intera industria, eppure in questo caso si può decisamente odiare sia il giocatore che il gioco.

Dovremmo dire che Campbell capisce perché si trova lì e quale scopo deve servire Sidney Prescott, soprattutto quando l’assassino si presenta nel nuovo posto in cui vive, ovvero una pittoresca cittadina di nome Pine Grove, e inizia a dare la caccia a sua figlia Tatum (Isabel May, meglio conosciuta per il suo lavoro nello spin-off di Yellowstone 1883; non si può dire che la Paramount, che ha prodotto questo film, non capisca i vantaggi della sinergia). Le sue scene con Joel McHale, che interpreta Mark, il marito poliziotto di Sidney, hanno un bel crepitio prima che le accoltellate, gli sventramenti e le scene di sangue in stile Fangoria inizino sul serio. Rispetta l’eredità. Cox è abbastanza presente da captare qualsiasi cosa stia succedendo, soprattutto quando lei e Campbell fanno squadra. Altri veterani, in particolare Mason Gooding e Jasmin Savoy Brown (che riprendono la loro coppia di gemelli), si guadagnano i loro cachet. Molti dei nuovi arrivati ​​in Scream hanno una strana somiglianza con gli attori del passato: giureresti che May sia in realtà una Hayden Panettiere più giovane, che interpretava Kirby Reed, sopravvissuta e diventata agente federale, rispettivamente nella quarta e sesta parte.

Ci sono alcune uccisioni “creative” che coinvolgono i cavi di una produzione teatrale e un fusto di birra, oltre al recupero delle regole dei film horror e ai riferimenti ad altri horror, o ad altri capitoli di Scream, e a molte altre cose che preferiresti guardare al posto di questa. Parlare dei cliché prevedibili degli horror è ormai diventato un cliché a sé stante. Diversi fantasmi del passato di Sidney compaiono per dei cameo, grazie a un twist molto utile che coinvolge l’intelligenza artificiale. No, sul serio: è ancora più “what the fuck?!” di quanto sembri. Praticamente ogni precedente film di Scream ha rivelato interi nuovi rami degli alberi genealogici dei vari personaggi, e questo non fa eccezione. Proprio come Ghostface, Scream 7 si limita a essere un po’ superficiale.

Il problema è che, una volta che il franchise è stato riavviato con il quinto capitolo, ovvero lo Scream del 2022, c’è stata una vera e propria trasfusione di sangue fresco che ha suggerito che questa serie rétro degli anni ’90 – che ha usato il nostro amore per l’apogeo dell’horror degli anni ’70 e ’80 come fondamento – potesse prosperare nell’era dei “requel” e di un fandom più scafato. Questo settimo capitolo sembra solo sfruttare il nostro affetto per la storia del team di Scream e pensare che i fan più accaniti andranno a vedere qualsiasi cosa con quel nome appiccicato sopra. «Pensavo che sarebbe stato figo quando siamo arrivati», dice la riluttante Michelle Randolph dell’Airbnb all’inizio del film. «Ma è un po’… sdolcinato». Non hai idea di quello che ti aspetta, sorella. È abbastanza da farti venire voglia di spalancare la bocca…

Da Rolling Stone US