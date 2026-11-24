Quella donna sembra così calma, così distaccata, fino allo schiaffo. Per gran parte di Fatherland, l’ultimo film del regista polacco premio Oscar Paweł Pawlikowski (Ida, Cold War), Sandra Hüller è il pilastro portante. Nella vita reale, il suo personaggio, Erika Mann, era una giornalista di guerra, una pilota automobilistica e, come Hüller, un’attrice. Nel film di Pawlikowski, è l’autista e la badante di suo padre Thomas Mann mentre il celebre romanziere tedesco torna nel Paese natale, ormai diviso e in rovina. (In realtà Erika non accompagnò l’autore di Morte a Venezia, allora in esilio, nel suo viaggio di ritorno in Germania nel 1949, ma si apprezza questa licenza poetica, visto il titolo del film.)

Il vero compito di Erika è quello di fungere da contrappeso a quello che sarà un turbolento promemoria del fatto che non si può mai davvero tornare a casa. Erika traduce diligentemente le risposte di suo padre durante una conferenza stampa, organizza il loro alloggio, gestisce le minacce di morte e risponde alle telefonate del fratello Klaus, in preda alla disperazione. Rade il viso a suo padre al mattino, nel pomeriggio lo accompagna in giro a bordo di una Buick mostruosamente grande e la sera si assicura che si presenti al ricevimento organizzato in suo onore: Thomas riceverà due premi, uno nella Germania Ovest capitalista e l’altro nella Germania Est comunista. Interpretati da Hüller e dal veterano attore tedesco Hanns Zischler, entrambi agiscono in una tonalità sommessa che va a vantaggio di entrambi. «Tu e tuo padre formate una bella coppia», le dice qualcuno. Erika risponde con un sorriso educatamente tirato.

Poi Erika si imbatte nel suo ex marito, una leggenda del teatro che un tempo era l’attore preferito di Hermann Göring e che contribuì a promuovere la propaganda nazista prima dello scoppio della guerra. Anche lui è tornato in Germania dopo aver scontato una pena in un gulag russo ed è pronto a riprendere il suo ruolo di artista «patriottico». Quest’uomo in carriera ha anche reso la vita un inferno per Erika e la sua famiglia. Mentre lui insulta lo stile di vita cosmopolita della sua ex moglie e le relazioni che lei ha instaurato grazie a suo padre, la cinepresa rimane fissa sul volto di Erika mentre questo si abbassa lentamente, molto lentamente. Proprio nel momento in cui passiamo a un controcampo alle sue spalle, lei schiaffeggia con forza quel bastardo in pieno viso. Diverse scene dopo, vediamo Erika seduta in silenzio in una stanza d’albergo buia mentre fuori un gruppo di ubriachi canta vecchie canzoni; apre la finestra e, passando da 0 a 60 mph in un batter d’occhio, urla: «ZITTI, FECCIA FASCISTA!». Benvenuti al punto di rottura.

FATHERLAND | Trailer ufficiale #2 | Dal 16 ottobre al cinema

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Fatherland ha già raccolto molti elogi nel circuito dei festival. Pawlikowski si è aggiudicato il premio come miglior regista a Cannes per questo austero dramma in bianco e nero. Dal suo umorismo sottile al modo tragico in cui la storia di Mann dimostra che nessuno – nemmeno gli artisti – è esente dalla Storia, dai suoi quadri monocromatici di una nazione in vari stati di rovina fino a uno dei finali più silenziosamente strazianti degli ultimi tempi, il film è un trionfo per tutti coloro che vi hanno collaborato.

Per Hüller, tuttavia, questo è solo uno dei momenti salienti di quello che si è rivelato un anno davvero eccezionale. Con la possibile eccezione di Anne Hathaway (che ha visto uscire cinque film in un arco di nove mesi), nessuno è un candidato più forte di lei al titolo di MVP cinematografico del 2026. Grazie a quattro opere degne di nota, anche se a volte controverse, arrivate sugli schermi quest’anno, Hüller ci ha regalato interpretazioni che danno corpo a storie ambientate ovunque, da un villaggio protestante del XVII secolo all’ultima frontiera del XXI secolo. Ride. Piange. Si infuria. E poi fa anche questo:

Project Hail Mary - Sign Of The Times (Karaoke Scene 4k Quality)

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Non è la prima volta che Hüller riprende un classico della musica pop in un film e lo fa suo: in Vi presento Toni Erdmann, il film del 2016 di Maren Ade che ha fatto conoscere a molti spettatori la prolifica attrice teatrale tedesca, intona a squarciagola una versione travolgente di The Greatest Love of All di Whitney Houston durante una festa in casa. Ma la candidata all’Oscar sarà ora per sempre associata alla popstar nota come Hazza. Nel ruolo di Eva, a capo di un’organizzazione internazionale che cerca di salvare il pianeta in L’ultima missione – Project Hail Mary, Hüller recita in questo blockbuster sci-fi restando rigorosamente sulla terraferma, nei panni della controparte socialmente imbranata e impassibile dell’astronauta riluttante interpretato da Ryan Gosling. Non vuole rubare ogni scena in cui appare, eppure il suo personaggio ha un modo tutto suo di infilarsi furtivamente nelle sequenze prima di allontanarsene.

Gosling aveva però sentito la sua co-protagonista canticchiare qualcosa tra una ripresa e l’altra sul set, ed è così che è nata l’ormai celebre scena del karaoke. Hüller stava sfogliando alcune liste di “canzoni d’addio” quando si è imbattuta nel successo di Harry Styles. Il resto è storia del cinema. Certo, «mi hanno detto che la fine è vicina / dobbiamo andarcene da qui» è un po’ troppo esplicito in un film con Gosling alla ricerca di una cura per la fine del mondo o di un luogo alternativo dove l’umanità possa sentirsi a casa. Quando senti Eva canticchiare quei versi percepisci comunque la posta in gioco e il crudo addio all’ultimo salvatore rimasto.

E poi c’è Digger. Sì, Hüller è anche nel cast di questa satira esilarante starring Tom Cruise, e vista l’impressione che lascia nei panni di Emma, la sorella di Digger Rockwell, nelle poche scene in cui appare, vorresti che fosse presente più a lungo. Hüller irrompe sulla scena intorno al ventesimo minuto circa, urlando che il disastro causato dal fratello rovinerà completamente i suoi piani aziendali, e per giunta proprio alla vigilia della quotazione in Borsa della società di Eva. Nel film di Alejandro González Iñárritu non mancano certo urla, ruggiti, discorsi pontificanti, atteggiamenti da palcoscenico o lamenti, ma bisogna dare atto a Hüller di essere riuscita a farsi strada in mezzo a quella cacofonia. Vestita con una camicia abbottonata con il colletto aperto e la cravatta slacciata, in cinque minuti ci offre un ritratto più incisivo dell’egocentrismo miope di quanto riesca a fare il resto del film in oltre due ore. Almeno una persona ha capito il compito.

Il piacere di vederla dare vita a un personaggio marginale in quel contesto è amplificato dal vederla in primo piano in Fatherland, e rappresenta un ottimo esempio di come sia diventata una di quelle attrici internazionali che ormai non conoscono confini geografici, di genere o di budget. E ora è pronta a chiudere l’anno con un altro salto da capogiro. Hanno cominciato a circolare voci secondo cui Hüller sarebbe stata scelta per girare un cameo in Avengers: Doomsday, nei panni di un personaggio non identificato; The Hollywood Reporter ha confermato che entrerà effettivamente a far parte dell’MCU proprio attraverso quel blockbuster, nel bene e nel male.

Prima di allora, però, la vedremo in Rose, il film di Markus Schleinzer che racconta la storia di un soldato del XVII secolo che, dopo aver combattuto nella Guerra dei trent’anni, diventa contadino. Riuscirà a costruirsi una vita, sposerà la figlia maggiore di un proprietario terriero e diventerà padre e membro rispettabile di una devota comunità protestante. Il fatto che il contadino sia in realtà una donna di nome Rose, che da decenni si presenta come un uomo, è sconosciuto a tutti tranne che, alla fine, alla di lui/lei moglie. Tuttavia, dato che il personaggio è interpretato da Hüller, noi spettatori abbiamo un’ottima percezione di come i confini di genere siano qui sfumati.

ROSE | Official Trailer | Only in Theaters December 11

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“Interpretare” non sembra un verbo adeguato per descrivere ciò che Hüller fa in questo straordinario film in costume (il suo secondo in bianco e nero in un anno). “Incarnare” sembra più accurato. Non solo Hüller è praticamente irriconoscibile sotto il trucco che conferisce al suo personaggio un’enorme cicatrice sul viso, conseguenza di una ferita da arma da fuoco subita in combattimento, ma incarna anche quel tipo di figura maschile stoica che farebbe annuire con approvazione persino Clint Eastwood. Con Rose, Hüller ha vinto a febbraio il premio come miglior attrice al Festival di Berlino; la sua interpretazione di questa sopravvissuta è ispirata liberamente a numerose figure della Storia europea che nella realtà hanno avuto un’identità di genere fluida.

In un mondo perfetto, concluderebbe l’anno così come lo ha iniziato, con elogi e riconoscimenti per il suo lavoro. Ma siamo onesti: chi ha bisogno di un mondo perfetto quando ne abbiamo uno che permette a un’artista come Sandra Hüller di avere una carriera del genere e di recitare in film così importanti, con registi così prestigiosi? Ci consideriamo fortunati.

Da Rolling Stone US